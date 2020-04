A 22 llega ahora el número de víctimas de la masacre en Nueva Escocia

El número de víctimas de la masacre en Nueva Escocia, provincia de la costa atlántica canadiense, es ahora de 22 muertos, más la del asesino. Cuatro muertes más se sumaron este martes 21 de abril, a la lista de personas que perdieron la vida el fin de semana pasado, indicó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP-GRC por sus siglas en inglés y francés), la policía federal canadiense.

Las víctimas son todos adultos con excepción de una adolescente de 17 años que falleció este martes. El asesino, que fue dado de baja por la policía, dejó 16 escenarios de crimen, 5 residencias incendiadas en 5 municipios de la provincia: Portapique, Wentworth, Debert, Shubenacadie/Milford y Enfield.

El asesino, que vestía uniforme muy parecido al de la policía federal, se desplazó en un vehículo idéntico al de la RCMP. De hecho, es por esta razón que al principio pudo pasar desapercibido durante su mortal reorrido.

La única diferencia con un auto patrulla de la RCMP es la identificación 28B11 que aparece en la parte trasera del carro del lado del pasajero. Al momento de los acontecimientos, la policía no había podido todavía determinar si se trataba de un auto patrulla robado o de una copia. Fue mucho más tarde que esta identificación le permitió descubrir la verdad.

Lo que se sabe ahora a ciencia cierta sobre este trágico fin de semana es que todo comenzó el sábado 18 de abril a las 23:30 (hora de Canadá) en Portapique, un pequeño pueblo de unos 100 habitantes situado 130 kilómetros al norte de la ciudad de Halifax y terminó el domingo 19 al mediodía en Enfield, ciudad situada 90 kilómetros al sur de Halifax, con la muerte del asesino. La policía lo identificó como un dentista de 51 años, propietario de una clínica en la ciudad de Dartmouth.

Esta masacre pone nuevamente sobre el tapete el tema del control de las armas de fuego en Canadá. El mes de diciembre pasado, el gobierno liberal del Primer ministro Justin Trudeau había anunciado su intención de prohibir las armas de asalto tipo militar en el transcurso del presente año. “Estábamos a punto de presentar nuestras medidas para restringir las armas de estilo asalto en Canadá, cuando el Parlamento tuvo que suspender sus trabajos debido a la COVID-19. Estamos estudiando cuál será el mejor momento para presentar ese proyecto de ley” dijo este martes Justin Trudeau.

Como nos podemos imaginar, la investigación que determinará lo que realmente sucedió en Nueva Escocia es compleja. Diferentes equipos han sido movilizados y cada uno tiene un trabajo específico que realizar. Se habla entre otros de una investigación sobre el terreno y de análisis de las actividades del asesino en Internet. Pero lo principal será de determinar los motivos que empujaron el asesino a cometer este crimen, dice el jefe de operaciones criminales de la RCMP en Nueva Escocia, Chris Leather.

Este martes, las Fuerzas Armadas Canadienses, FAC, confirmaron su ayuda a la RCMP en su investigación, particularmente proporcionándole material que será utilizado en la 16 escenarios de crimen.

Por otra parte, cabe señalar la participación del Equipo de Respuesta a Incidentes Serios (Serious Incident Response Team, SIRT) de la provincia de Nueva Escocia, cuyo mandato es investigar todo los casos que involucran muerte, lesiones graves, asalto sexual y violencia doméstica y otros temas de interés público significativo que puedan surgir de las acciones de cualquier agente de policía de Nueva Escocia.

El SIRT confirmó también este martes que investiga dos asuntos en particular en este expediente: determinar si otras personas pudieron ayudar al asesino y en particular, la forma como este murió. La participación del SIRT no significa que ningún policía haya cometido un acto ilegal, creyó necesario precisar Pat Curran, director interino de este departamento.

Con respecto al carro utilizado por el asesino, se confirmó ya que era una Ford Taurus y que se trataba bien de una réplica. “Todas las partes de esta réplica que él mismo se habría construido, así como su uniforme que vestía, se analizarán”, dijo la comisaria Brenda Lucki de la RCMP.

El problema es que aunque la RCMP haya prometido descubrir cómo hjizo el asesino para construir u obtener un vehículos de apariencia tan auténtica al de un carro patrulla de la policía, no es muy seguro que pueda recoger alguna información del carro mismo del asesino porque es uno de los dos carros que fueron incendiados durante la operación el domingo pasado.

Pero la fabricación de réplicas es conocida por la policía. “Hay coleccionistas que recogen por ejemplo, emblemas de organizaciones policiales. Este individuo parece haber hecho exactamente eso, pero al extremo”, dice Pierre-Yves Borduas, ex comisario retirado de la RCMP.

En Nueva Escocia basta con ir a una subasta para encontrar lo necesario, explica David Giles, especialista de automóviles y vicepresidente de All Ec Canadá, una firma revendedora de carros. “Todo el mundo puede comprar peizas de auto en las subastas”, pero el especialista cree sin embargo que el vehículo del asesino no era un carro usado, sino un carro nuevo modificado muy minuciosamente. Solo el tiempo responderá a la pregunta que queda en el aire: ¿Cómo hizo el asesino para obtener todo su material?

Por otra parte en Nueva Escocia, amigos y familiares de algunas víctimas comienzan a cuestionar la forma como la RCMP manejó esta situación desde el principio. Según algunos testimonios, la policía sabía desde el mismo sábado por la noche que un peligroso hombre armado estaba huyendo, pero no advirtió a los habitantes locales de la amenaza que pesaba sobre ellos por intermedio de sistema provincial de alerta de emergencia.

La RCMP por su parte, que tiene miles de seguidores en Twitter en la provincia, publicó un mensaje en esta red social, tarde el sábado por la noche, para alertar a los residentes de Portapique que había una investigación en curso sobre una queja “relacionada con armas de fuego”. Se le pedía a los residentes de cerrar las puertas de sus casas con llave. El domingo por la mañana publicó otro mensaje con la foto del hombre “armado y peligroso”.

“Entiendo que la RCMP haya utilizado Twitter. Pero no todo el mundo tiene un cuenta Twitter, ni Facebook, ni Internet, pero todos tenemos un televisor, un radio y un teléfono. Tendrían que haber utilizado otra medio para informar a la gente”, declaró a CBC New una amiga de una de las personas que perdieron la vida.

Stephen McNeill, Primer ministro de la provincia, dice que los técnicos estaban listos para enviar la alerta, pero que la RCMP jamás lo pidió. Este sistema de emergencia envía mensajes por intermedio de la televisión, de la radio y de teléfonos celulares conectados a la red LTE.

RCI/Radio Canada/CBC/con información de Marie-Ève Arsenault, Marielle Guimond y John Paul Tasker.

MÁS INFORMACIÓN

Mensaje de la Gobernadora General de Canadá sobre el tiroteo en Nueva Escocia

La peor masacre en la historia contemporánea canadiense deja 19 muertos