El Parlamento canadiense se reúne usando la controvertida aplicación Zoom

El confinamiento a escala mundial a causa de la pandemia del Covid-19 ha hecho que inclusive órganos de gobierno, como el Parlamento de Canadá, opte por utilizar la aplicación Zoom para llevar a cabo sus sesiones parlamentarias.

Esta aplicación Zoom, cuyas limitaciones en términos de seguridad hacen que sea vista con simpatía por espías y piratas cibernéticos, permite reuniones de trabajo por video, así como compartir documentos y presentaciones.

En el caso del Parlamento canadiense, su portavoz aseguró que se trata de una versión reconfigurada de Zoom que tiene diferentes características de seguridad, aunque los investigadores en materia de seguridad cibernética la califiquen como un «desastre para la privacidad».

Una serie de incidentes han puesto de moda el término «Zoom-bombing», o “Zoombardeo” que describe a las sesiones de videoconferencia que son interrumpidas por personas que publican imágenes nazis, o lanzan insultos a los reunidos. El propio FBI en Estados Unidos recomendó a los profesores tomar precauciones al usar esa plataforma.

Un reciente informe de los investigadores del Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, reveló que, aunque Zoom tiene una «facilidad de uso excepcional», también utiliza «técnicas criptográficas no estándar en la industria con debilidades identificables» para salvaguardar sus conferencias.

El Citizen Lab descubrió que Zoom no utilizaba «verdadera encriptación de extremo a extremo» y que la empresa tiene «la capacidad teórica de desencriptar y supervisar las llamadas mediante Zoom».

Un portavoz de Zoom dijo el martes que la compañía había cambiado sus prácticas y que ahora utilizará «uno de los estándares de encriptación más seguros» disponibles para las plataformas de videoconferencia abiertas.

Detalle alarmante, Citizen Lab descubrió que las claves de encriptación de Zoom, que son una serie de números y letras aleatorios utilizados para codificar y descifrar datos, eran a veces canalizadas a través de servidores en China, incluso cuando todos los participantes de la reunión estaban fuera de China.

El informe describió el uso generalizado de Zoom y otras plataformas similares como una «mina de oro para los espías cibernéticos», ya que es una herramienta cada vez más utilizada para negociaciones comerciales, conferencias diplomáticas y reuniones de estrategia política, suplantando así los encuentros personales por el uso de «plataformas cuyas propiedades de seguridad se desconocen».

El informe de Citizen Lab concluyó recomendando que «los gobiernos preocupados por el espionaje… desalienten el uso de Zoom».

Ante todas estas preocupaciones, en Ottawa el presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, dijo que el Parlamento de Canadá utilizará una versión reconfigurada de Zoom que tiene características de seguridad diferentes a las de las versiones gratuitas y de pago para el consumidor.

«Esta versión permite a la administración gestionar y configurar la tecnología e imponer controles de seguridad», dijo Heather Bradley, quien es la directora de comunicaciones de la Cámara de los Comunes, añadiendo que debido a que la mayoría de las labores parlamentarias están abiertas al público, «la confidencialidad no es un requisito».

Después de que el Citizen Lab informara sobre el uso de algunos servidores chinos por parte de Zoom, el fundador y director ejecutivo de esa compañía basada en California, Eric Yuan, explicó que su archivo virtual para clientes gubernamentales no se veía afectada porque tiene un «entorno separado, disponible para nuestros clientes gubernamentales y cualquier otro que solicite tales especificaciones».

La compañía dijo que el «dramático aumento de uso durante la pandemia» obligó a algunas llamadas no chinas a pasar por centros de datos en China. La compañía ha cambiado sus políticas de servidor para dar a los clientes más control sobre las regiones donde se hallan los centros de datos que sus cuentas pueden utilizar.

«Sabemos que tenemos un largo camino por recorrer para recuperar su plena confianza, pero nos comprometemos a lanzarnos a reforzar la seguridad de nuestra plataforma», dijo Eric Yuan en un mensaje en el sitio internet de la empresa.

La líder del Partido Verde en el Parlamento, Elizabeth May, ha estado pidiendo reuniones virtuales debido a que teme que los viajes comerciales pongan en riesgo la salud de los parlamentarios canadienses.

“Si no fuera por una pandemia, nadie pensaría que las reuniones mediante Zoom son un buen reemplazo para las sesiones físicas en la Cámara de los Comunes. Pero dado que tenemos la tecnología, esta es una muy buena opción y creo que está funcionando bien.”

Elizabeth May, líder del Partido Verde.

Aunque May está a favor del uso de esta tecnología, ella también considera que hay límites. «No me gustaría que el gabinete de Canadá se reúna usando esta plataforma. Pero las sesiones del Parlamento son públicas, así que no me preocupa ese aspecto», dijo. «Pero lo ideal sería que desarrolláramos formas más seguras de comunicación.

Mientras diputados y senadores siguen adelante usando la nueva plataforma, las agencias de seguridad de Canadá han advertido contra el uso de Zoom para conversaciones secretas entre altos funcionarios del gobierno.

El Centro de Seguridad de Comunicaciones, (CST), la agencia nacional de inteligencia de señales extranjeras dijo que la plataforma Zoom no ha sido revisada por el Centro Canadiense de Seguridad Cibernética y por lo tanto no ha sido aprobada para ser usada en ninguna discusión gubernamental que requiera algún nivel de secreto.

La Oficina del Primer Ministro confirmó el lunes que el primer ministro y los ministros del gabinete utilizan otra tecnología segura que permite conversaciones con un nivel apropiado de seguridad. Por razones de privacidad, la Oficina del Primer Ministro no reveló qué plataforma utiliza el Primer Ministro Justin Trudeau para sus llamadas.

El Senado también está usando Zoom para las reuniones de comités públicos. La Cámara Alta se reunirá el 2 de junio, pero su comité interno de economía, presupuesto y administración (CIBA) utiliza Zoom para llevar a cabo su trabajo durante la pandemia.

Para evitar los incidentes de “Zoombardeo”, el Senado canadiense ha adoptado «medidas adicionales de control y estrategias de mitigación apropiadas» para garantizar la «seguridad y fiabilidad» de las reuniones de los comités públicos.

Más allá de la seguridad, Peter Milliken, ex presidente de la Cámara de los Comunes dijo que las llamadas mediante Zoom podrían convertirse en un combate a gritos dada la tendencia de algunos parlamentarios a interrumpir a gritos las declaraciones de otros diputados. Con 338 diputados en sesión virtual por internet, la situación podría ser difícil de manejar, dijo.

«Será un proceso muy complicado», dijo Peter Milliken.

Fuentes: CBC/ JP Tasker /Zoom /Canadian Press /RCI