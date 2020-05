Personas indocumentadas en Canadá: una situación de emergencia humanitaria 

Nadie sabe realmente cuántos migrantes viven ilegalmente actualmente en Canadá. Como no tienen estatus legal en este país, es imposible de contarlos. Se estima que entre 80.000 y 500.000 personas viven en Canadá sin estatus jurídico y por diversas razones. Se cree, sin embargo, que la mayoría entra en el país legalmente. Este no es el caso de los Estados Unidos, donde muchos migrantes cruzan la frontera ilegalmente y nunca son conocidos por las autoridades. Es por eso que se les suele denominar «migrantes indocumentados». Dado que la mayoría de los inmigrantes que viven ilegalmente en Canadá son conocidos por las autoridades en algún momento y, que, por lo tanto, tienen sus documentos, los términos «»sin estatus jurídico» y «sin estatus» son utilizados en el presente informe para designarlos.” –Informe del Comité Permanente de la Ciudadanía y la Inmigración. Senado de Canadá, 2009-Los trabajadores extranjeros temporales y los sin estatus jurídico.

Diversas organizaciones de solidaridad con las personas migrantes sin estatus en Canadá, entre ellas, Solidarité sans frontieres (Solidarity Across Borders), y la Migrant Rights Network, (Red de derechos de los migrantes) lanzaron un pedido este jueves al gobierno canadiense para que reconsidere la ausencia de ayuda a los centenares de miles de personas que viven en este país sin estatus jurídico y que están enfrentando la pandemia de COVOD-19 sin recursos económicos ni de salud. Una situación de «emergencia humanitaria» dice ellas.

Eloy Rivas-Sánchez es Doctorante en Sociología con especialización en Economía Política, en la Universidad de Carleton, en Ottawa.

La migración irregular, principalmente en Canadá, Estados Unidos y México asi como en Europa ha aumentado de forma dramática en los últimos diez años. El desempleo, la violencia social, la corrupción y la opresión política de los ciudadanos en los países pobres llevan a las personas a migrar a los países mas ricos, explica Rivas-Sánchez.

“Yo he realizado un estudio extensivo sobre este mismo asunto, he entrevistado a las personas sin estatus y he constatado esto de forma directa. Como los países ricos están restringiendo las fronteras cada vez más, las personas que tienen necesidad de emigrar son obligadas a hacerlo de forma irregular, y se convierten en migrantes indocumentados”.

Entonces, dice, es muy probable que el numero de personas sin estatus hoy en Canadá sea mucho mayor.

¿Cuál es la situación de los indocumentados desde la aparición del coronavirus? ¿Qué cambió desde ese entonces?

Rivas-Sanchez lo dice sin vueltas: Las personas indocumentadas o sin estatus están gravemente afectadas por la situación creada desde la aparición del COVID-19.

Ninguna de estas personas cuenta con prestaciones sociales relacionadas con el trabajo, ni tiene derechos laborales, ni tiene acceso a los fondos económicos de emergencia que ha ofrecido el gobierno canadiense para aquellos que han perdido si trabajo a causa del covid-19. Como consecuencia, la inmensa mayoría ha perdido su trabajo y no tiene ingresos financieros.»

Parece algo obvio pero para entender bien la situación basta con dar estos ejemplos: no pueden pagar alquiler, no pueden comprar comida y otros bienes esenciales, y no pueden pagar sus cuentas. Corren el riesgo se ser echados de sus departamentos lo que a su vez causa serios problemas de estrés, dice Eloy,

Si se enferman, no recurren a los hospitales por dos razones: por falta de dinero y por temor tambén a ser denunciados.

Y los que tienen la suerte de haber conservado sus empleos no pueden ingresar en cuarentena en caso de necesidad y continúan trabajado, sobre todo aquellos del sector de la limpieza, exponindose también a contraer el coronavius explica Eloy. El problema también se da en centros de detención, como el de Laval, donde ya se detectó un caso positivo

«Es una situación de emergencia humanitaria muy seria. El estado canadiense los esta dejando atrás, algo tremendamente injusto».

La contribución solidaria de los indocumentados en tiempos de pandemia

A pesar de los momentos tan difíciles, los sin estatus no se quedan con los brazos cruzados, explica Eloy. Han organizado redes de ayuda junto a Solidarité sans frontières llevando a cabo campañas para recolectar dinero y comida que luego reparten entre aquellos que están más afectados por esta situación. «Y muchos otros han continuado trabajando por la comunidad en esta situación de emergencia llevando bolsas de comida a los ancianos que no pueden salir al supermercado, por ejemplo», explica Eloy Rivas-Sanchez.

«Aquí en Canadá nuestros vecinos indocumentados están sacando lo mejor de si mismos. Ellos están ofreciendo las mejores muestras de humanidad, aunque estén pasando por una crisis sin precedentes. Esto me ha conmovido y me ha enseñado muchísimo».

Ayuda del gobierno canadiense

Eloy Rivas-Sánchez dice que las organizaciones solidarias con las personas sin estatus le piden al gobierno canadiense tres cosas :

Que se otorgue estatus legal para todas las personas que viven indocumentadas en Canadá (y consecuentemente que se les de acceso a las ayudas financieras en el contexto del covid-19) Que se libere a todos los migrantes detenidos en los centros de deportación Que se suspendan todas las detenciones y deportaciones a los migrantes que viven sin estatus o llegan a Canadá pidiendo asilo o refugio.

Estas medidas no son utópicas, dice. Varios países europeos, como Portugal, ya han otorgado estatus legal a todos los indocumentados en el contexto de la pandemia, explica.

«Canadá es un país que se destaca con una historia de humanidad, y los ciudadanos canadienses son muy generosos. Es el momento de sacar lo mejor de nosotros mismos, y dar estatus y reconocimiento moral, legal y social a todos aquellos que viven vulnerables y sin estatus».

Eloy Rivas-Sánchez es Doctorante en Sociología con especialización en Economía Política, en la Universidad de Carleton, en Ottawa. Trabaja en estrecha relación con indocumentados, minorías racializadas, organizaciones de justicia migrante, personas que viven con el VIH, minorías sexuales, hombres mestizos subalternos en comunidades rurales y organizaciones indígenas, tanto en el Sur como en el Norte Global. Eloy dice que mezclar la investigación con la educación y la organización comunitaria puede proporcionar la base sobre la cual puede ocurrir un cambio social positivo.

Organismos internacionales también piden soluciones a nivel mundial

Recientemente se publicó una petición firmada conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Mundial de la Salud.

«Los derechos y la salud de los refugiados, los migrantes y los apátridas deben protegerse en el contexto de la lucha contra el Covid-19».