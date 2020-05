Un duro Día Internacional de los Trabajadores a causa de la pandemia

Este primero de mayo, fecha en que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, jornada de conmemoración de las luchas sindicales y políticas del movimiento obrero mundial, se produce en un momento en que la pandemia ha afectado profundamente las condiciones de vida y trabajo de la población en todo el mundo.

Esta fecha, que tiene sus orígenes en las huelgas en Chicago en mayo de 1886, cuando los trabajadores exigían la jornada laboral de ocho horas, fue consagrada como Día Internacional de los Trabajadores durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en 1889. En Canadá, esta fecha es reivindicada por el movimiento sindical.

En un informe dado a conocer el pasado 29 de abril, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, presentó un cuadro dramático cobre la situación de los trabajadores en el mundo: casi la mitad de la población activa mundial corre riesgo de perder el empleo que les permite ganarse la vida.

El informe destaca que unos 1.600 millones de trabajadores que participan y dependen de la economía informal están siendo afectados por las medidas de confinamiento o por trabajar en los sectores más afectados, como son los empleos en los mercados populares de todo el mundo, donde si no se trabaja, no se come. Esto ha colocado a millones de personas en situación de tener que preferir afrontar el riesgo de contraer la pandemia a vivir la certidumbre de morirse de hambre.

Otro aspecto que destaca el documento de la OIT es que se estima que durante los primeros 30 días de la pandemia, los ingresos de los trabajadores informales sufrieron una disminución del 60 por ciento a nivel mundial. Las regiones más golpeadas son África y América Latina, donde los trabajadores informales perdieron el 81 por ciento de sus ingresos.

En países del primer mundo, como Canadá, solamente una masiva intervención del Estado, que ha invertido cientos de miles de millones de dólares, ha permitido morigerar las consecuencias de la pandemia para trabajadores y compañías.

El organismo de control del presupuesto en el Parlamento canadiense dijo que es probable que el déficit federal del año alcance a los 252.100 millones de dólares como resultado de la pandemia COVID-19, y podría ser aún mayor si las medidas de emergencia se mantienen más tiempo del previsto.

Ante la crisis que afecta a los trabajadores de los países con menos recursos, que son la mayoría en el mundo, la OIT pidió la adopción de “medidas urgentes, específicas y flexibles para ayudar a los trabajadores y las empresas, en particular, a las empresas más pequeñas, los trabajadores y trabajadoras de la economía informal y demás personas en situación de vulnerabilidad.

“A medida que la pandemia y la crisis del empleo evolucionan, más acuciante se vuelve la necesidad de proteger a la población más vulnerable. Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos equivale a ausencia de alimentos, de seguridad y de futuro. Millones de empresas en el mundo están al borde del colapso. Carecen de ahorros y de acceso al crédito. Estos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo. Si no se les ayuda ahora, sencillamente desaparecerán”.

Guy Ryder, Director General de la OIT

Por su parte, los sindicatos del Canadá, que conmemoran el Día Internacional de los Trabajadores, aprovecharon la jornada para lanzar una nueva campaña, titulada “Los héroes merecen mejor” que busca destacar las contribuciones vitales de los trabajadores esenciales y abogar por un mejor tratamiento.

«Hay 4,9 millones de trabajadores en todo el país que han sido considerados esenciales, y muchos de ellos han estado luchando para ganarse la vida de manera decente durante años», dijo el presidente del Congreso del Trabajo de Canadá, Hassan Yussuff. «La actual pandemia ha demostrado que estos trabajadores son la columna vertebral de nuestra sociedad. Sin embargo, la sociedad no los ha valorado adecuadamente, lo que se refleja en los salarios inadecuados, la falta de apoyo y la naturaleza precaria del empleo temporal a tiempo parcial. Eso debe terminar ahora».

Sonia Ethier, presidenta de la Central de Sindicatos de Quebec, destacó el carácter esencial de los servicios públicos, que se puso de manifiesto con la crisis del coronavirus. Pidiendo al gobierno de esa provincia a que “no vuelva a hundir a Quebec en la austeridad.”

Fuentes: OIT / CSN/ CLC / RCI