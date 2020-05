Infodemia: llamado a redes sociales para combatir las “noticias falsas”

El problema es global. El cúmulo de información en nuestros días es inmenso y hasta el momento, el problema no tiene una solución. Las teorías conspirativas y las informaciones falsas con respecto al coronavirus han inundado Internet, sobre todo gracias a las redes sociales, y de alguna manera, algunas celebridades y líderes mundiales han ayudado a esta locura informativa. En ese contexto, el CCDH (The Center for Countering Digital Hate del Reino Unido), el Centro para Contrarrestar el Odio Digital (traducido al español) en un informe publicado por la BBC, asegura que las aplicaciones de redes sociales “perdieron un punto” en esta batalla contra las Fake News.

Si bien el director general de la OMS había declarado, en un texto publicado por RFI, que “las plataformas y redes sociales como Twitter, Facebook, Tencent y TikTok habían tomado medidas para limitar la propagación de la desinformación” parece que en realidad la batalla no está siendo ganada como era la intención. Google, uno de los motores de búsqueda más importante y consultado en la actualidad, ya tomó cartas en el asunto en connivencia con la OMS para priorizar los resultados de las búsquedas sobre coronavirus y que la información oficial aparezca en primer lugar.

El caso 'Donald Trump' Hace algunos días, los funcionarios de Estados Unidos tuvieron que salir al cruce y apagar un incendio ocasionado por unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sugirió en una de sus reuniones informativas, que una inyección de desinfectante podría valer la pena para ayudar en el tratamiento contra el Covid-19. Esto desató una lluvia de llamadas para pedir información para ver si realmente esto podría funcionar. En realidad, si uno lo piensa bien, esta recomendación es evidentemente “una locura”, pero como venía de una celebridad, mucha gente lo tomó como una posibilidad.

Esta Infodemia (término hecho popular por el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el mes de febrero) no para de crecer y debido a esto, las autoridades del Reino Unido, están tomando cartas en el asunto para buscar alguna herramienta para paliar la situación, que evidentemente podría ser usada a nivel global. Esta semana, y como un paso importante en la lucha contra la Infodemia, el Secretario de Estado para lo Digital, Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido, Oliver Dowden, mantuvo una reunión virtual con representantes de Facebook, Twitter, Google y el dueño de YouTube para buscar alternativas para frenar las “noticias falsas” sobre el coronavirus. Como resultado de este encuentro digital, según informa la BBC, las empresas se comprometieron a desarrollar más soluciones técnicas para combatir la desinformación, sobre todo dentro de las plataformas de redes sociales, a generar un informe semanal sobre las tendencias de la desinformación y proporcionar mensajes a los internautas sobre cómo identificar y responder a información errónea, entre otros.

En el caso particular de una de las redes sociales de más tráfico en el mundo, Según informa Radio-Canadá, Facebook ya puso en funcionamiento algunas estrategias para contrarrestar el avance de las “fake news”. Puntualmente, el usuario que haga clic en una publicación con contenidos sobre el coronavirus, y que haya sido etiquetado como “peligroso”, recibirá un mensaje de parte del canal de noticias instándole a realizar las consultas apropiadas a partir de fuentes seguras, como por ejemplo, el sitio de la OMS, declaró Marck Zuckerberg en su blog la semana pasada. Y en realidad, este no es el primer gesto de Facebook en la lucha con la desinformación. A principios de marzo, la red social procedió a la eliminación de cientos de miles de contenidos que propagaban mensajes que podrían suponer un peligro inminente para la salud, como por ejemplo el uso de lavandina o lejía para curarse del virus. Si alguna información que circula por la red social resulta ser falsa o inexacta, pero que en realidad no supone un peligro para la salud, la red social pone una “etiqueta de advertencia” para que la gente tenga cuidado al momento de la consulta. La red social informó que, en marzo, aproximadamente 40 millones de publicaciones fueron marcadas con esta etiqueta y que el 95% de ellas fueron consultadas por los internautas.

Lo más probable es que la desinformación y las teorías conspirativas no dejarán de aparecer en las redes sociales. Lo importante es que las dichas empresas hagan lo posible para guiar a los internautas y que estos puedan identificar cuando se trata de una “noticia falsa” y evitar que esta siga viajando por estas plataformas. Y esa es exactamente la señal que los grandes informáticos están enviando en este momento.

Fuentes: Radio-Canada, BBC, France24, Facebook