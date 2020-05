Se lanza campaña Vencer la Curva para combatir aislamiento de minusválido(a)s

Este martes 5 de mayo La Marcha de los 10 centavos de Canadá, lanzó la campaña Vencer la Curva para destacar la crisis del aislamiento provocada por la pandemia del nuevo coronavirus que afecta a 6.2 millones de personas que sufren de una discapacidad física en Canadá.

La Marcha de los 10 centavos de Canadá es un organismo que ofrece una vasta gama de servicios a las personas que sufren de discapacidades físicas en todo el país. No se puede permitir a la curva de la COVID-19 que se convierta en un obstáculo insuperable para estas personas, dice el comunicado del organismo.

La Marcha de los 10 centavos de Canadá lanzó esta campaña de emergencia para sensibilizar la población sobre los desafíos a los que se enfrentan estas personas y para recaudar fondos para los programas y servicios, en línea y telefónicos, a raíz de del aplazamiento de sus actividades de recaudación de fondos de la primavera y el verano.

A menudo, las personas minusválidas se encuentran aisladas en el plano social. La Marcha de los 10 centavos de Canadá juega un papel esencial para contrarrestar este aislamiento. Y propone programas para ayudarlos a vivir de la forma más autónomas posible, ofreciéndoles posibilidades de aprendizaje, de desarrollo de competencias y de mantenimiento de relaciones sociales con sus pares.

Los talleres, sesiones individuales y grandes reuniones, generalmente se llevan a cabo en lugares accesibles en la comunidad. Estas son a menudo, las únicas ocasiones de contactos personales que ellas y ellos pueden tener con otras personas durante el día e incluso durante la semana.

“Es duro encontrarse solo en casa todo el día. No soy tan móvil como debería serlo debido al aislamiento social. Eso me inquieta. Necesito hablar con otras personas (…) Cuando la Marcha de los 10 centavos de Canadá me dijo que el programa de ejercicios al que yo asistía había sido adaptado para ser ofrecido en línea, es como si me hubieran lanzado un salvavidas. Lo necesito, ya que es importante para mí seguir activo y los ejercicios me ayudan a mantener mi equilibrio. Pero por encima de todo, todo el mundo del grupo en línea está simplemente contento de poder mantener sus relaciones y nos conectamos antes para tener la oportunidad de conversar” Terry Banks sufre de esclerosis en placas.