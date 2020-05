Centros comerciales fuera de Montreal abrirán el primero de junio

Ayer lunes 25 de mayo, durante su conferencia la conferencia de prensa diaria del gobierno de la provincia de Quebec, el Primer ministro François Legault anunció la apertura de los centros comerciales que se encuentran fuera del área metropolitana de Montreal a partir del lunes primero de junio próximo. La apertura de otros sectores de la economía también será anunciada en el transcurso de las próximas semanas.

Quebec hizo una puesta al día de su plan de desconfinamiento gradual en varias fases. Sin embargo, el despliegue de este plan de desconfinamiento es condicional a la evolución de la situación epidemiológica en todas las regiones de la provincia, advirtió el primer ministro Legault. “Y para los otros sectores, hay que proceder gradualmente para no sobrecargar nuestros hospitales, donde la situación del personal sigue siendo precaria. Pero les quiero decir que no los he olvidado” agregó François Legault.

Otros sectores de la economía seguirán

Además de los centros comerciales, la apertura de otros sectores de la economía está siendo examinada en la actualidad por la Comisión de Normas, de la Equidad, de la Salud y de la Seguridad del Trabajo, CNESST por su siglas en francés, en colaboración con las autoridades de la salud pública. En la actualidad, están en preparación guías virtuales que establecen las modalidades de reapertura en cada sector y serán hechas públicas en el transcurso de los próximos días y las próximas semanas,

El Primer ministro Legault anunció también ayer que otros sectores tales como los campings, lugares de culto, restaurantes, bares, gimnasios, deportes profesionales y hoteles abrirán en un futuro muy cercano. François Legault envió un mensaje particular a todos los artesanos del medio cultural.

“Lo he dicho a menudo, para mí, la cultura es el alma de un pueblo. Pienso que podremos abrir los plató de rodaje y filmar siguiendo las consignas. Se puede filmar espectáculos. Tenemos ya algunos ejemplos en la televisión. Los quebequenses necesitan ver a sus artistas. Tuve una reunión esta tarde con la Ministra de la Cultura y vamos a dedicar un presupuesto especial para la cultura. Es importante para el ánimo de los quebequenses” François Legault, Primer ministro de Quebec.

Es posible estar informado sobre la puesta al día del plan de desconfinamiento gradual del Gobierno de Quebec haciendo click aquí.

Un llamado a los jóvenes: Pónganse máscarillas!

“Hoy, mis agradecimientos van para los jóvenes. Ustedes han sido pacientes. Ustedes son nuestro futuro. Ustedes son creativos. Y estoy convencido que ustedes estarán a la altura del desafío de nuestra nueva vida. Hoy tengo la suerte de estar acompañado por dos jóvenes que son modelos a seguir y un orgullo para todos los quebequenses” François Legault.

Acompañado por los jóvenes actores Pier-Luc Funk y Sarah-Jeanne Labrosse, el Primer ministro Legault se dirigió directamente a los jóvenes quebequenses: “Quebec está desconfinando gradualmente. Es un alivio para mucha gente. Debemos acostumbrarnos a llevar máscaras, especialmente en el transporte público y en los comercios. Es un trabajo de equipo. ¡Tenemos una responsabilidad colectiva! dijo el Primer ministro de la provincia. Muy comprometidos, los dos jóvenes actores, que dicho sea de paso, son muy apreciados por un público joven, le lanzaron un mensaje muy sentido.

“Les repito a los jóvenes: Bravo y gracias. Ustedes son muy buenos, aunque sea difícil vivir el fin de sus escuela secundaria en el confinamiento. Hay que seguir respetando las consignas de seguridad. Ponerse un tapabocas es ser responsable y cool” Sarah-Jeanne Labrosse, actriz. “Los jóvenes que viven una etapa importante de su vida, deciden en qué adultos se quieren convertir. Es difícil para ustedes estar confinados, pero tenemos que proteger a la gente a nuestro alrededor. Cuanto más trabajemos juntos, más pronto podremos volver a la vida normal que teníamos antes” Pier-Luc Funk, actor.

Objetivo de 14.000 pruebas de COVID-19 diarias logrado

El Primer ministro de la provincia afirmó estar satisfecho que al fin se haya logrado el objetivo de hacer más de 14.000 pruebas diarias de detección de la COVID-19. “El jueves y el viernes pasado se hicieron entre 14.500 y 15.400 pruebas. Desde hace cierto tiempo, es en Quebec donde se hacen más pruebas por habitante en Canadá. Debemos seguir así”, agregó François Legault.

Aunque el número de personas que han pasado las pruebas sigue aumentando, el número de nuevos casos confirmados sigue siendo estable. “Es un buen signo”, dijo el Primer ministro.

Estadísticas de la COVID-19 en Quebec

Quebec sigue siendo la provincia canadiense en la que más muertes ha causado la COVID-19 con 4.069 muertos.

Hay en la actualidad 47.984 casos confirmados y 14.654 personas se han recuperado.

1.425 personas están hospitalizadas, de las cuales 179 se encuentran en cuidados intensivos.

En todo Canadá hay 85.710 casos confirmados, 44.638 curados y 6.545 muertos.

RCI/quebec.ca/premier-ministre/Internet