Quebec otorgaría la residencia permanente a ciertos solicitantes de refugio

El Primer Ministro François Legault dio un giro de 180 grados a su política migratoria, respecto a los solicitantes de refugio que trabajan en centros residenciales y de cuidados a largo plazo (CHSLD), donde se produjeron la mayoría de las muertes de COVID-19 en Quebec. Anunció que cabría la posibilidad de aceptarlos como inmigrantes en lugar de refugiados.

Los organismos de defensa de los migrantes haitianos vienen pidiendo desde hace tiempo a los diversos niveles gubernamentales que regularicen la situación de los solicitantes de asilo llamados «ángeles de la guarda» que están trabajando en primera línea contra COVID-19.

Los solicitantes de asilo constituyen una gran parte de los bautizados «ángeles de la guarda» a los que el Primer Ministro de Quebec, François Legault, viene agradeciendo por su trabajo durante sus conferencias informativas diarias.

Esas personas son ordenanzas o préposées aux bénéficiaires (PAB), que trabajan en hogares de cuidado a largo plazo y que no tienen ninguna garantía de que se les autorizará a permanecer en Canadá.

Marjorie Villefranche, directora ejecutiva de la Maison d’Haiti en el distrito de Saint-Michel de Montreal, estima que unos 1.200 de los 5.000 haitianos solicitantes de asilo a los que la organización ha ayudado desde 2017 se han convertido en ordenanzas, personas que cumplen funciones diversas no especializadas, sobre todo en las residencias de ancianos que carecen desesperadamente de personal.

Los trabajadores suelen ser trasladados de un establecimiento a otro, sin ninguna precaución lo que contribuyó a la extensión de COVID-19 en los centros de atención a largo plazo (CHSLD).

Además corren con el riesgo de contagiar a sus familias.

En una carta abierta publicada hace dos semanas diversas organizaciones apelaron a la «sensibilidad» del Primer Ministro Justin Trudeau para «abordar la difícil situación» de estos migrantes.

“Muchos de ellos han estado cerca de la muerte y han perdido colegas, dice la carta. Es difícil imaginar que nuestros ángeles guardianes puedan ser removidos del país tan pronto como se gane la batalla. Un gesto así iría en contra de nuestros valores de Quebec y Canadá”.

El giro de François Legault

Recientemente se llevaron a cabo numerosas marchas y se lanzaron peticiones de abogados y grupos humanitarios que pedían la normalización de la situación de esos trabajadores que hoy en día arriesgan sus vidas en las residencias de cuidados a largo plazo.

Muchos llegaron en 2017 y 2018 después de cruzar la frontera en Roxham Road y están a la espera de una respuesta a sus solicitudes del estatus de refugio.

Para determinar si los solicitantes de asilo pueden ser aceptados como refugiados en Canadá hay que probar que sus vidas están en peligro si regresan a sus países de origen.

Esto es lo que analiza ahora el Premier Legault.

“Siempre es así. Sin embargo, pedí específicamente al Ministro de Inmigración, Simon Jolin-Barrette, que mirara los casos uno por uno para ver si podemos calificarlos como inmigrantes y acogerlos aquí, no como refugiados, sino como inmigrantes.

Es una forma de darles las gracias”.

-François Legault, Primer Ministro de Quebec

El premier dejó en claro que esta es una situación excepcional que merece una solución excepcional.

No es que haya cambiado de idea, dijo el primer ministro de Quebec. Que no se confunda. No significa que ahora los que lleguen, solicitan el estatus de refugiado y encuentran trabajo tendrán las puertas abiertas a la residencia permanente.

«Pero también tenemos esta situación en la que es realmente crítico conseguir que más gente trabaje en nuestros CHSLDs», dijo. «Esas personas ya están trabajando en los CHSLD, así que ¿cómo podemos hacer que se queden a través del proceso normal de inmigración? Eso es lo que estoy viendo».

Reacciones de Ottawa

En la Cámara de los Comunes, el partido Bloque Quebequense pidió el lunes al gobierno liberal que diera prioridad a los expedientes de los solicitantes de refugio tomando en cuenta el trabajo crítico que realizan en las residencias de ancianos.

Para que el gobierno del premier Trudeau analice esa solicitud hace falta un apoyo unánime de todos los partidos.

El Nuevo Partido Democrático presentó también el lunes una moción para que el gobierno de Trudeau regularice el estatus de estos trabajadores esenciales.

El Partido Conservador se opuso.

Según el radiodifusor público Radio-Canadá, el partido liberal ya estaría analizando la situación con el objetivo de encontrar una solución al problema.

Probablemente, aunque no hubo una encuesta a ese respecto, el gobierno Legault sabe que la batalla de la opinión pública a favor del cambio la tiene ganada. Falta la política.

Radio Canadá-CBC-The Gazette