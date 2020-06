La PCU debe prolongarse hasta que termine la pademia de COVID-19

El Subsidio Canadiense de Emergencia (Prestation Canadienne d’Urgence, PCU) del gobierno federal debe prolongarse más allá de las 16 semanas previstas, pide el Movimiento Acción-Desempleo (Mouvement Action-Chomage, MAC) de Montreal.

Recordemos que para la inmensa mayoría de canadienses que se beneficia en la actualidad de esta ayuda de emergencia del gobierno federal, la PCU cubre el período que va del 15 de marzo, fecha en que entró en vigencia, hasta el 4 de julio de 2020. Pero según este movimiento de defensa de los desempleados, millones de trabajadores seguirán siendo afectados por la crisis sanitaria y económica en el momento en que termine el subsidio, el 5 de julio próximo.

Para el MAC, aunque se descarte el escenario más que probable de una segunda ola COVID-19 el otoño próximo, grandes sectores de la economía canadiense son y seguirán siendo frágiles e incluso, amenazados durante mucho tiempo. A este respecto, los sindicatos exigieron recientemente una prolongación de la PCU, en particular para los empleados de los sectores de la cultura, el turismo y los restaurantes, que son los que tendrán bastante dificultad para recuperarse de la pandemia.

Muy a pesar del subsidio otorgado a las empresas por el gobierno de Justin Trudeau, si Ottawa se mantiene firme en su decisión y no prolonga la PCU, cientos de miles de personas se encontrarán sin ninguna ayuda financiera porque no serán elegibles al seguro de desempleo. Se habla aquí de personas con empleos precarios que no habrán acumulado suficientes horas de trabajo para calificarse para el seguro y los trabajadores autónomos que están automáticamente excluidos, dice el comunicado del Movimiento Acción-Desempleo.

E incluso para todos aquellos que sean elegibles para el seguro de desempleo, cumplir con los requisitos de este programa en tiempos de pandemia será un gran desafío. Puesto que no será evidente buscar activamente trabajo mientras la economía del país se encuentra prácticamente diezmada. Además, todo(a)s aquello(a)s que se deben quedar en casa para cuidar a sus niños o a miembros de la familia enfermos se encontrarán también en la misma situación.

El organismo afirma que las reformas necesarias al seguro de desempleo no podrán jamás ser adoptadas de la noche a la mañana y que a corto plazo lo(a)s desempleado(a)s del nuevo coronavirus deben ser protegidos.

Mientras la economía y la salud de los canadienses se encuentren en jaque debido a la pandemia de COVID-19, la PCU debe seguir vigente. A menos que se crea en los milagros y que la tan ansiada recuperación económica se realice antes de la fecha fatídica del 5 de julio, concluye el comunicado del MAC.

El Movimiento Acción-Desempleo (Mouvement Action-Chomage, MAC) de Montreal es el más antiguo grupo de defensa de lo(a)s desempleado(a)s en Canadá.

RCI/macmtl.qc.ca

MÁS INFORMACIÓN