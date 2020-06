La pandemia empuja a las ciudades a abrir ciclovías

El paulatino, medido y cauteloso retorno al trabajo y a las actividades comerciales, en distintas ciudades de Canadá y el mundo, ha empujado a parte de la población a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Esto en reemplazo de los medios de transporte público -metros, autobuses y tranvías-, lugares donde no se puede guardar la distancia social necesaria y donde en teoría el riesgo de contagio del Covid-19 es mayor.

Otra de las ventajas es que el ejercicio de pedalear rumbo al trabajo también significa mejorar la condición física, y de paso ahorrar el dinero que se gasta en gasolina y estacionamiento.

Ante este cambio de hábitos de transporte, distintos gobiernos municipales en Canadá están tomando la iniciativa de crear vías y carriles para la circulación de las bicicletas, claramente marcadas, para que los ciclistas puedan circular con seguridad por las calles de las ciudades. Varios concejos han aprobado el cierre de calles y avenidas, ya sea de modo parcial o completo, como alternativa de emergencia al transporte público.

Según el organismo no gubernamental Vélo Canada Bikes, entidad canadiense dedicada a la promoción del ciclismo, las ciudades de Vancouver, Victoria, Calgary, Winnipeg, Ottawa, Kitchener, Toronto, Montreal y Moncton han ampliado recientemente sus redes de ciclismo,

En una reciente entrevista, John Tory, el alcalde de Toronto, dijo que la ciudad más grande de Canadá está acelerando los trabajos.

John Tory, alcalde de Toronto.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha publicado notas informativas sobre la circulación local en las ciudades del mundo durante el brote de coronavirus, que incluyen la recomendación de que «siempre que sea posible, considere la posibilidad de circular en bicicleta o caminar» para ayudar a mantener la distancia física y promover la actividad física.

En Canadá, muchas de las ampliaciones de vías para las bicicletas efectuadas en las distintas ciudades a causa de la pandemia son temporales, marcadas con bolardos plásticos portátiles. Las ciclovías permanentes suelen implicar largas consultas públicas con comerciantes y residentes, un proceso que no es factible dada la urgente necesidad de ofrecer opciones de transporte debido a la pandemia.

En Toronto, la planificadora urbana Jennifer Keesmaat dijo que el establecimiento de alternativas de transporte es una necesidad vital ya que muchos lugares de trabajo comienzan a reabrir sus puertas. Además, los trabajadores de servicios esenciales también necesitan llegar a sus lugares de trabajo.

«En ausencia de una vacuna y no pudiendo movilizar a la población en el transporte público como lo hacíamos antes, el ciclismo es una opción viable», dijo Keesmaat, ex planificadora urbana de Toronto.

«Es simplemente imposible para todos los usuarios del transporte público tomar un auto, y en segundo lugar, no es asequible… Mucha gente no tiene acceso a un vehículo o no puede permitirse uno».