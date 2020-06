Cambia restricción de viaje para familias de residentes permanentes en Canadá

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFP-CBSA por sus siglas en francés e inglés), afirma en un comunicado hecho público este lunes 8 de junio, que el gobierno canadiense sigue determinado en garantizar la salud y la seguridad de los canadienses, y a reducir la propagación de la COVID-19 en Canadá. El gobierno reconoce por otra parte, que las medidas fronterizas temporales instauradas para reducir la propagación de la pandemia, aunque necesarias, han provocado dificultades a ciertas familias.

En consecuencia, el gobierno ha estado buscando la forma de mantener a las familias unidas, al mismo tiempo que tiene en cuenta la necesidad de mantener un vigilancia constante y de tomar medidas en las fronteras en este momento.

En su comunicado, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá anuncia que a partir de este lunes 8 de junio 2020 a las 23:59, hora avanzada del Este, los extranjeros que sean familiares directos de ciudadanos canadienses y de residentes permanentes, que no estén contagiados con la COVID-19 o que no muestran ningún signo o síntoma de la COVID-19 o que no tengan ninguna razón de creer que estén contagiados con la COVID-19, estarán exentos de la prohibición de entrar a Canadá, si entran para estar con un miembro de su familia inmediata por un período de por lo menos 15 días.

Los extranjeros que sean admitidos en Canadá en virtud de esta exención deben someterse a una cuarentena de 14 días.

¿Quiénes son los miembros de la familia inmediata? Se entiende como miembros de la familia inmediata cuando se trata: De su cónyuge o pareja de hecho De su hijo a cargo en el sentido del Artículo 2 del Reglamento sobre la Inmigración y la Protección de los Refugiados o de hijo de su esposo(a) o su pareja de hecho De un hijo a cargo en el sentido del artículo 2 del Reglamento sobre la Inmigración y la Protección de Refugiados de un hijo a cargo mencionado en 2 Del padre o padrastro o madrastra del hijo a cargo o el padrastro o madrastra del cónyuge o pareja de hecho del hijo a cargo o de suegros y suegras De su tutor

Se sigue prohibiendo la entrada a Canadá a todos los extranjeros que tengan la COVID-19 o que muestren signos o síntomas de COVID-19.

Esta enmienda no se aplica a los familiares inmediatos de los residentes temporales en Canadá, como las personas que tienen una visa de estudiante o de trabajo.

Si es reconocido como miembro de la familia inmediata

Para subir al avión con dirección a Canadá se debe someter a una verificación de su estado de salud, efectuado por la compañía aérea, para confirmar que no presenta ningún síntoma de COVID-19, particularmente fiebre, tos o dificultad para respirar.

Debe también informar a la compañía aérea que está exento de las restricciones de viaje.

Debe demostrar que viaja a Canadá con fines esenciales (no discrecional) y no por un motivo opcional o no esencial (discrecional), como el turismo, placer o diversión.

Debe presentar una prueba que es miembro de la familia inmediata del ciudadano canadiense o del residente permanente en Canadá.

Debe asegurarse que tiene una visa y un pasaporte válido para viajar a Canadá por avión.

Para más información y más detalles haga click aquí (Versión francesa e inglesa).