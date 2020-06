Organismos canadienses piden recoger datos sobre la pandemia basados en la raza

Las comisiones de derechos humanos de todo Canadá han sumado sus voces a las de los municipios, los defensores de la salud y los funcionarios electos que piden la recopilación de datos sobre las consecuencias de la pandemia basados en la raza. Con esta medida se busca garantizar la protección de los grupos vulnerables en la sociedad canadiense.

«Los enfoques de la salud que no tienen en cuenta la etnicidad sólo sirven para empeorar la salud de las personas negras, indígenas y racializadas, porque no podemos enfocarnos en los problemas que no podemos ver.»