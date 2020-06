Informe demoledor de condición laboral de trabajadores temporales extranjeros

“A través de este informe, solicitado por los trabajadores mismos, se busca que el gobierno y el pueblo canadiense se den cuenta de las condiciones de riesgo y sufrimiento en las que viven los trabajadores temporales en este país. Un trabajador que participó en este estudio me dijo personalmente: Queremos que todo el mundo se dé cuenta como sufrimos, como nos enfermamos, y como somos explotados mientras cultivamos sus alimentos, los alimentos que ustedes comen. Esto es lo que hace muy importante, valioso y relevante a este informe”.

– Eloy Rivas-Sánchez, Universidad Carleton, Ottawa

Un grupo que representa a los trabajadores migrantes en Canadá presentó un informe esta semana llamado «Advertencias desatendidas»: COVID-19 y los Trabajadores Migrantes».

Se trata de un informe crítico y sombrío de los trabajadores temporales extranjeros que temen por su salud y sus medios de vida después de llegar a Canadá para realizar un trabajo que el gobierno federal ha calificado de vital para el suministro de alimentos del país.

Y ese informe llega en momentos en que dos trabajadores temporales mexicanos murieron recientemente por COVID-19 en Ontario.

Bonifacio Eugenio Romero, 31 años, y Rogelio Muñoz Santos, en la foto, 24 años, fallecieron recientemente en las granjas de Ontario.

La Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio es una red integrada por una amplia gama de organizaciones sociales que trabajan por los derechos de los trabajadores temporales y los derechos de los migrantes indocumentados en Canadá.

Ella escuchó y tomó notas de las quejas de más de mil trabajadores sobre una variedad de cuestiones, entre ellas la falta de acceso al equipo de protección, las condiciones de hacinamiento que no permiten el distanciamiento físico, el escaso acceso a una alimentación adecuada durante la cuarentena y las estafas en los salarios y los costos de las comidas.

Radio Canadá Internacional conversó con Eloy Rivas-Sánchez, doctor en Sociología con especialización en Economía Política, en la Universidad Carleton, en Ottawa y miembro de la red.

“El objetivo de este informe es el de contribuir, con información, a que la sociedad y el gobierno canadiense realicen cambios que mejoren las condiciones de salud y laborales de los trabajadores migrantes en Canadá”.

El método de recolección de los datos de la red para producir el informe consistió en la habilitación de una línea de teléfono que permitía a los trabajadores expresar libremente sus opiniones y sus quejas, entre los meses de marzo y mayo 2020, es decir en plena pandemia de COVID-19.

Eloy Rivas-Sánchez señala que esa información es muy valiosa y pertinente. Y explica por qué:

“La mayor parte de la información sobre las condiciones de las y los trabajadores migrantes temporales disponible en Canadá, ha sido recolectada por investigadores en base a entrevistas formales o informales. Esto es muy bueno, pero impone ciertas limitaciones. La más grande limitación es que la información que se obtiene mediante entrevistas y cuestionarios elaborados por académicos arroja luz sobre los temas que, a las y los investigadores, o las financiadoras, les interesa obtener”.

Por el contrario, el informe elaborado por la red presta atención a la información directa proveniente de los y las trabajadoras a través del teléfono.

“Queremos que todo el mundo se dé cuenta como sufrimos, como nos enfermamos, y como somos explotados mientras cultivamos sus alimentos, los alimentos que ustedes comen”, dice parte de una declaración de un trabajador.

La muestra de la investigación contó con la participación de 180 trabajadores temporales en representación de 1200 trabajadores, lo que da una dimensión de la importante participación de los trabajadores y de su contribución a la investigación dice Rivas-Sánchez.

Las denuncias de los trabajadores

El informe dice que la carga de trabajo se ha intensificado durante la pandemia y que algunos empleadores están obligando a los trabajadores a ir a «velocidad de vértigo».

«A medida que llegan menos trabajadores o se retrasa su llegada, los trabajadores migrantes que ya están aquí han visto una dramática intensificación del trabajo: 128 trabajadores informaron de que trabajaron durante semanas sin un día libre, que se vieron obligados a trabajar muchas horas y que sufrieron mayores tensiones, lesiones y enfermedades debido al aumento del ritmo de trabajo».

Las quejas descritas en el informe incluyen:

*Trabajadores que no pudieron distanciarse físicamente durante la cuarentena obligatoria de 14 días a su llegada al Canadá.

*Falta de acceso a la atención médica y a la información.

*Salarios penalizados y alimentos caros.

*Condiciones de hacinamiento en las viviendas después de la cuarentena sin el saneamiento esencia lo que aumenta el riesgo de contraer COVID-19.

*Pérdida de ingresos debido al cierre de las fronteras y a los largos tiempos de viaje.

*Falta de capacidad para enviar remesas a sus familias.

Eloy Rivas-Sánchez destaca además el tema de los permisos cerrados: este es uno de los mayores problemas dice dado que si un empleador no cumple con las normas de protección de salud y trabajo el trabajador no tiene ninguna defensa debido a que no puede cambiar de trabajo.

El temor paralizante a la deportación

Una investigación sobre “Deportability among Migrant Agricultural Workers,” llevada a cabo por Tanya Basok, Danielle Bellanger y Eloy Rivas-Sánchez en 2011, destacó que “el temor a ser deportado es uno de los mayores predictores de la intensificación, la precariedad y el riesgo a la salud que enfrentan los trabajadores temporales. Esto es así porque el temor a ser deportado obliga a los trabajadores a no reclamar derechos en el trabajo, y los obliga a trabajar duro, de forma intensa, sin reclamar derechos ligados con su trabajo y salud, para que no los regresen o deporten a su país».

«Como no tienen estatus de residente permanente y no son ciudadanos, y su contrato expira aproximadamente cada 10 meses son trabajadores reemplazables y deportables. Esto quiere decir que siempre pueden ser mandados de regreso a su país sin la menor resistencia, pues carecen de toda protección laboral.”

Qué piden los trabajadores

El informe destaca las siguientes demandas:

-Derecho a solicitar y a ser elegidos residentes permanentes en Canadá.

-Respeto a sus derechos laborales, incluidos su derecho a ser representados por sindicatos.

-Que se respete su derecho a la salud en el trabajo, manteniendo el distanciamiento físico, equipo de protección de salud, como máscaras, guantes tanto en el trabajo como en los lugares donde viven, para todos los trabajadores migrantes. Esto, tanto durante todo el curso de la pandemia como durante el periodo de cuarentena.

-Que se lleven a cabo inspecciones sorpresa en sus lugares de trabajo y en las casas que se les han asignado, para verificar si su derecho a la salud y la protección en el trabajo y la vivienda están siendo respetadas.

-Que se les proporcione información sobre salud y prevención (y atención en el hospitales y centros de salud), incluida información sobre covid-19, en su lengua materna.

-Que se suspenda el trabajo en las granjas y los centros de trabajo donde trabajadores han dado positive a la prueba de covid-19.

– Que el gobierno federal se asegure de que los trabajadores migrantes temporales que quieran o necesiten cambiar de trabajo reciban permisos abiertos de trabajo.

-Y que se les permita solicitar estatus de residente permanente.

Pero dado que las leyes laborales y de empleo a menudo excluyen a los trabajadores migrantes, éstos no tienen derecho a un salario mínimo, pago de horas extras, horas de trabajo limitadas, descansos, días libres o negociación colectiva, según el informe. Es decir, están totalmente desprotegidos.

Gobierno liberal dice que hay que proteger a los trabajadores migrantes

El Primer Ministro Justin Trudeau dijo ayer que los trabajadores migrantes desempeñan un papel crucial en los sectores alimentarios de Canadá y que el gobierno debe hacer más para protegerlos.

«Tanto si son residentes permanentes como si son simplemente trabajadores extranjeros temporales, tenemos que hacer un mejor trabajo para proteger a los trabajadores agrícolas temporales en este país, los trabajadores extranjeros temporales en este país. Hemos tomado una serie de medidas, pero hay más por hacer y lo haremos», dijo.

La diputada del NPD Jenny Kwan dijo que el gobierno debe actuar para proteger a los trabajadores extranjeros.

«Decimos que los valoramos y los necesitamos para nuestra economía, y sí lo hacemos. Pero también tenemos que garantizarles lo mismo cuando vienen a Canadá. Y deben poder regresar a casa sanos y salvos», dijo.

Por otra parte, un portavoz de la ministra de empleo, desarrollo de la fuerza de trabajo e inclusión de la discapacidad Carla Qualtrough, señaló que entre el 1 de marzo y el 29 de mayo, hubo 585 inspecciones en las granjas.

Las sanciones por no cumplir con las nuevas directivas incluyen multas de hasta un millón de dólares y prohibiciones de contratar trabajadores extranjeros.

No hay datos sobre si se aplicaron sanciones hasta el momento.

El gobierno canadiense destinó 50 millones de dólares en ayuda a las empresas

En abril, la Ministra de Agricultura Marie-Claude Bibeau dijo que esos fondos se destinaban a ayudar a los empleadores a realizar la labor «vital» de alimentar a la nación, protegiendo al mismo tiempo la salud y la seguridad de los canadienses.

En virtud de ese programa, los empleadores son elegibles para recibir hasta 1.500 dólares por trabajador extranjero para ayudar a cubrir los costos de cumplir con una cuarentena obligatoria de dos semanas a su llegada a Canadá.

Los empleadores deben proporcionar alojamiento a los empleados durante el período de autoaislamiento y pagar a los trabajadores durante el período de 14 días.

Un portavoz del Ministerio de Agricultura de Canadá dijo que, si se descubre que un empleador no ha cumplido con los requisitos de la Ley de Cuarentena o del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales, no tendrá derecho a los 1.500 dólares.

No hay datos sobre si estas medidas fueron aplicadas hasta el momento.

Eloy Rivas-Sánchez es doctor en Sociología con especialización en Economía Política, en la Universidad Carleton, en Ottawa

