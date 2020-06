Ottawa extiende el programa Subsidio Canadiense de Emergencia por dos meses más

Ottawa extenderá el período de elegibilidad para el Subsidio Canadiense de Emergencia (PCU) por ocho semanas, anunció el martes el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau.

El PCU, (CERB por sus siglas en inglés) les otorga a las personas que pierden su fuente de ingresos debido a COVID-19, 2.000 dólares al mes durante 16 semanas, programa que debía finalizar el 5 de julio.

*COVID-19: Ingreso básico para los canadienses sin excepción piden senadores

Pero continuará, y esta prolongación era prácticamente esperada.

Las cifras federales indican que, hasta inicios del mes de junio, más de 8.3 millones de canadienses habían solicitado el Subsidio Canadiense de Emergencia, el PCU.

¿Su costo? Unos 42.6 mil millones de dólares en beneficios combinados fueron pagados a los trabajadores que han perdido su empleo debido a la pandemia.

El gobierno estima sin embargo que muchos trabajadores necesitarán todavía de esa ayuda.

El premier Trudeau adujo este martes que algunos sectores de la economía podrán recuperar más rápido que otros, lo que significa que para algunas personas será más fácil el regreso al trabajo que para otras.

«La realidad es que hay tres millones de personas sin trabajo que están buscando trabajo, e incluso aunque nuestra economía se está reabriendo, hay muchas, muchas más personas sin trabajo dispuestas a trabajar, que los puestos de trabajo disponibles».

“Eso significa que si recibes el PCU y no puedes volver a trabajar – porque no puedes encontrar trabajo o no puedes en este momento – todavía vas a recibir tus $2,000 al mes.»

-Primer Ministro Trudeau

*La PCU debe prolongarse hasta que termine la pademia de COVID-19

Los criterios para recibir esta asistencia siguen siendo los mismos.

De acuerdo con los criterios del gobierno federal, la prestación está disponible para cualquier trabajador que haya perdido o vaya a perder sus ingresos durante al menos 14 días consecutivos debido a la pandemia, ya sea un empleado, un trabajador por contrato o un trabajador autónomo, tanto si tiene derecho a un seguro de desempleo como si no. Las personas elegibles son aquellas que tienen 15 años o más y han tenido ganancias de más de 5.000 dólares en 2019 o en los últimos 12 meses.

Tambiên se aplica a los que se enferman, que están en cuarentena o que cuidan a una personas que sufre de la COVID-19, así como a los padres que tienen que dejar sus trabajos para ocuparse de niños enfermos o que deben quedarse en casa debido al cierre de escuelas y jardines infantiles.

El paquete global de la ayuda gubernamental que se dirige tanto a los sistemas de salud provinciales como a la investigación para encontrar una vacuna contra COVID-19 y la asistencia económica de emergencia, se estima hoy en unos 152.700 millones de dólares.

Un proyecto de ley puso condiciones a los pagos de PCU que exigían a los beneficiarios que buscaran activamente trabajo y que no rechazaran oportunidades de trabajo razonables. Esa legislación no fue aprobada, pero Trudeau dijo hoy que el gobierno encontrará maneras de alentar a la gente a trabajar cuando puedan.

Un sondeo publicado en Canadá este martes por Léger encontró que la mayoría de los canadienses apoyan la ampliación del Subsidio Canadiense de Emergencia a las personas afectadas por la pandemia de COVID-19.

El 81% de los encuestados informaron que apoyan los PCU, un porcentaje parecido al del mes pasado.

Para Ottawa, esto significa que la gente quiere que se prolongue la duración del programa de ayuda.

La prolongación de la ayuda canadiense contó con el apoyo del líder del Nuevo Partido Democrático , Jagmeet Singh.

«No es aceptable que millones de canadienses no sepan qué va a pasar y queremos encontrar un camino a seguir. Estamos negociando con el gobierno un plan para ayudar a los canadienses en esta crisis», dijo Singh a periodistas el lunes.

En esa misma línea el NPD le confirmó a la agencia La presse canadienne que votará a favor de las asignaciones presupuestarias del gobierno liberal el miércoles, gracias a su promesa de extender el Subsidio Canadiense de Emergencia.

«Esto es lo que pedimos, nos alienta lo que anunció el primer ministro esta mañana, pero continuaremos presionándolo para asegurar que las familias que necesitan ayuda puedan beneficiarse de ello», dijo el líder Jagmeet Singh en una declaración escrita.

La presse canadienne–CBC-J.P. Tasker