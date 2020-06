Fallece en Canadá la activista egipcia LGBTQ Sara Hegazy

La primera fuente en dar cuenta del suicidio en Canadá de Sara Hegazy, fue la red Al Jazeera que el 15 de junio publicó el titular “Activista egipcia LGBT se suicida en Canadá”.

El 16 de junio, el difusor público canadiense CBC informó a su turno que Hegazi, que luchó contra la depresión y el trauma después de soportar tres meses de tortura a manos de las autoridades egipcias, fue encontrada muerta en su apartamento en Toronto el sábado 13 de junio, tras un aparente suicidio. Ella tenía 30 años.

En una nota escrita a mano, Sara Hegazy pidió a su familia y amigos que la perdonaran. «A mis hermanos: traté de encontrar la redención y fallé, perdónenme. A mis amigos: la experiencia fue dura y soy demasiado débil como para resistir, perdónenme. Al mundo: fuiste cruel en gran medida, pero te perdono.»

Hegazy fue encarcelada en el otoño de 2017 después de agitar una bandera con los colores del arco iris, símbolo de la libertad sexual, durante un concierto en El Cairo donde actuaba la banda libanesa Mashrou’Leila, cuyo cantante principal Hamed Sinno es abiertamente homosexual.

La imagen de la bandera asociada con la liberación de las personas LGBTQ, que fue exhibida de manera tan prominentemente en el concierto indignó a muchas personas en los círculos de poder en la sociedad y el régimen egipcio. Esa imagen desencadenó una campaña de represión anti-gay en la que Hegazy fue una de las docenas de personas detenidas por las fuerzas de seguridad egipcias tras las órdenes del fiscal de investigar a otros que izaron la bandera del arco iris en el mismo concierto.

Hegazy fue acusada de «promover la desviación sexual y el libertinaje». Ella pasó tres meses en prisión antes de ser liberada bajo fianza. El maltrato que sufrió durante su encarcelamiento le causó un síndrome de estrés postraumático que resultó en un intento de suicidio fallido. Finalmente pidió asilo en Canadá.

«Fue un shock para la comunidad conservadora y fue un shock para el gobierno egipcio», dijo su amigo Ahmed Alaa, que también fue encarcelado después de izar una bandera con los colores del arco iris durante el concierto.

En entrevistas, Hegazy dijo que fue torturada por el gobierno egipcio durante tres meses antes de ser puesta en libertad bajo fianza. Temiendo su eventual enjuiciamiento como mujer abiertamente lesbiana en un país que rutinariamente ataca y acusa a sus ciudadanos homosexuales de crímenes de libertinaje y blasfemia, Hegazi huyó al Canadá poco después.

En una entrevista con el difusor público canadiense CBC en 2018, Hegazi habló del implacable trauma causado por su encarcelamiento, que según ella incluía la tortura utilizando descargas eléctricas.

«Quiero superarlo y quiero olvidarlo», dijo en ese momento. «Pero no lo he logrado, todavía estoy atrapada en la cárcel.»

Hegazy describió que su vida en Canadá no era una existencia marcada por el alivio o la sensación de encontrarse a salvo, sino por las pesadillas, la depresión y los ataques de pánico.

También se vio profundamente afectada por una terrible soledad tras haber tenido que separarse de su madre y sus hermanos menores, que se quedaron en Egipto. La madre de Hegazy murió de cáncer un mes después de que aterrizó en Canadá.

«El hogar no es una tierra y las fronteras. El hogar es la gente que amas… Aquí en Canadá, no tengo a mi gente, no tengo familia, no tengo amigos. Así que no soy feliz aquí».