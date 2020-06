Creación de aplicación móvil para informar sobre exposición a COVID-19

El Primer ministro de Canadá Justin Trudeau, anunció esta mañana durante su conferencia de prensa diaria desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la creación de una aplicación móvil para ayudar a informar a los canadienses sobre una eventual exposición a COVID-19.

Mientras que el país comienza a levantar gradualmente las restricciones y a reactivar su economía, el Gobierno de Canadá trabaja en estrecha colaboración con las provincias y territorios para garantizar la salud y la seguridad de las familias y comunidades de todo el país.

Esta mañana, el Primer ministro canadiense Justin Trudeau, anunció el lanzamiento de una aplicación móvil nacional que estará pronto disponible. La aplicación nos informará sobre nuestra exposición a COVID-19 en todo el territorio canadiense gracias a alertas y cuyos ensayos se llevarán a cabo en la provincia de Ontario.

Esta aplicación, que fue inicialmente desarrollada por el Gobierno de Ontario, ayudará a los canadienses y los responsables de la salud pública a identificar y aislar la propagación del virus más rápidamente. Se trata de una etapa importante para frenar el virus y reactivar la economía de una forma más segura.

El uso de la aplicación se hará sobre una base voluntaria. Es decir, que si una persona recibe un resultado positivo a una prueba de COVID-19, un profesional de la salud le entregará un código temporal único para que pueda indicar su estado de salud de forma anónima en una red nacional.

Cualquier otro usuario que haya descargado la aplicación y entró en contacto con esa persona será informado por la aplicación de su exposición potencial al virus.

La aplicación indicará además a los usuarios todas las etapas que deben franquear para protegerse y proteger a los demás. Justin Trudeau dijo que su gobierno trabaja en colaboración con las provincias y los territorios para que puedan adaptar la información en materia de salud pública a sus propias necesidades.

“A medida que avancemos con respecto a la reactivación económica, debemos continuar a trabajar juntos para evitar una mayor propagación de COVID-19. Esta nueva aplicación móvil dará prioridad al respeto de la vida privada de los canadienses y representará una medida de seguridad suplementaria para ayudar a proteger a nuestras familias y comunidades contra el virus” Justin Trudeau, Primer ministro de Canadá.

El Servicio digital canadiense dirige el desarrollo de la aplicación en colaboración con los Servicios digitales de Ontario y se basan sobre una tecnología creada por voluntarios de Shopify, una plataforma de comercio electrónico. La aplicación también será sometida a un examen de seguridad de la parte de BlackBerry e integra la tecnología Bluetooth proporcionada por Apple y Google, para registrar de forma anónima los casos de contacto cercano entre usuarios.

Para proteger la confidencialidad y las informaciones personales, la aplicación no divulgará la identidad de los usuarios. Esta información no será jamás transmitida a terceras personas o entidades, no será conservada a largo plazo en la aplicación y no saldrá jamás del teléfono de los usuarios. La aplicación no recolecta ninguna información personal y no permite conocer el lugar donde se encuentra el usuario, únicamente con el objetivo de proteger la vida privada de los canadienses.

Todos los canadienses podrán descargar la aplicación de forma gratuita en las próximas semanas. Las autoridades sanitarias de Ontario serán las primeras en distribuir códigos temporales únicos a las personas que reciban un resultado positivo a la COVID-19. El gobierno canadiense trabaja con las otras provincias y territorios para que puedan hacer lo mismo y sus previsiones estos participarán en las semanas y meses venideros.

RCI/pm.gc.ca/Internet