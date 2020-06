Trump amplía prohibición de otorgar tarjetas verdes y visas de trabajo

Una de las obsesiones de Donald Trump es cerrar las fronteras de Estados Unidos a la inmigración. Por otro lado, la base política de Trump se caracteriza por un profundo rechazo a la inmigración, marcado por la xenofobia y el racismo y que se resume en la frase “Build that Wall”, “Construye el muro” en la frontera con México.

El gobierno de Trump informó este lunes que decidió prolongar hasta fines del 2020 la prohibición de emitir tarjetas de residencia permanente, llamadas tarjetas verdes, entregadas fuera de Estados Unidos.

Washington también ordenó el congelamiento de muchas visas de trabajo temporales, incluyendo aquellas que son usadas con frecuencia por compañías de tecnología y corporaciones multinacionales.

Estas medidas han creado un clima de incertidumbre para miles de canadienses, incluyendo a los trabajadores transfronterizos y sus familias.

El gobierno de Trump presentó estas medidas como un esfuerzo para liberar puestos de trabajo en una economía golpeada por el coronavirus. Un alto funcionario declaró a la prensa bajo condición de anonimato que estas restricciones liberarían hasta 525.000 empleos para los estadounidenses.

Estas prohibiciones, aunque son de carácter temporal, equivaldrían a una importante reestructuración del sistema de inmigración legal si se hacen permanentes, lo cual es un objetivo que Trump no pudo alcanzar antes de la pandemia. El actual gobierno estadounidense busca cambios a largo plazo dirigidos específicamente a los solicitantes de asilo y a los trabajadores de alta tecnología.

Los grupos empresariales presionaron mucho para limitar los cambios ordenados por el gobierno de Trump, pero obtuvieron poco de lo que querían, marcando con ello una victoria para los partidarios de la línea dura contra la inmigración, en momentos en que Trump busca solidificar aún más su apoyo antes de las elecciones de noviembre de este año.

La prohibición de otorgar nuevos visados se aplica a las visas H-1B, ampliamente utilizadas por empresas tecnológicas estadounidenses e indias para sus trabajadores y sus familias.

La visa H-2B para los trabajadores temporales no agrícolas tampoco será otorgada, al igual que la visa J-1 para los intercambios culturales y la visa L-1 para los gerentes y otros empleados clave de las empresas multinacionales.

Habrá excepciones para los trabajadores del sector de procesamiento de alimentos, que constituyen alrededor del 15 por ciento de las visas H-2B, dijo el funcionario. Los trabajadores de la salud que ayuden en la lucha contra el coronavirus continuarán siendo eximidos de la congelación de la tarjeta verde, aunque su exención será más estrecha.

«En la administración del sistema de inmigración de nuestra nación, debemos ser conscientes del impacto de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral de Estados Unidos, particularmente en el extraordinario entorno actual de alto desempleo nacional y la reducción de la demanda de mano de obra «.

Donald Trump

Estas suspensiones y congelamientos de visas y tarjetas verdes afectarán a miles de canadienses ya que son mucho más severas que el anuncio de Trump en abril que sólo afectaba a las solicitudes de visa de inmigración permanente.

Los canadienses presentaron más de 4.000 solicitudes de H-1B por año en los dos últimos años. Muchos otros obtenían normalmente visas de negocio L1 cada año, incluidos los ejecutivos que trabajan para empresas transfronterizas.

Las personas potencialmente afectadas por estos cambios están tratando de entender el efecto exacto de estas medidas en sus vidas, medidas que dejan muchas preguntas sin respuesta. Incluso los abogados de inmigración están tratando de entender las implicaciones.

Andrea Vaitzner, abogada de inmigración en Montreal, explicaba por ejemplo que no está claro si podría haber excepciones para los canadienses en su solicitud de la visa L1, en base a los acuerdos comerciales que permiten las transferencias de personal dentro de una misma empresa.

La prohibición inicial de 60 días de Trump de emitir tarjetas verdes en el extranjero expiraba el lunes. Ese anuncio, que en gran parte apuntaba a cerrar el camino a los miembros de familia, tuvo una fría acogida por parte de los partidarios de la línea dura contra la inmigración, que reclamaron que el presidente no fue lo suficientemente duro.

Los nuevos pasos para incluir la prohibición y suspensión de visas no inmigrante sirvió para apaciguar a los estadounidenses que se oponen a la inmigración.

«Esta es una medida audaz de la administración Trump para proteger los empleos estadounidenses», dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por las restricciones. «No todos los puntos de nuestra lista de acciones necesarias están incluidos en el anuncio de hoy, pero los cabilderos corporativos que estaban luchando desesperadamente por excepciones para proteger el acceso de sus clientes a mano de obra extranjera barata han sido en gran parte rechazados».

Vaitzner dijo que la administración estaba usando la pandemia como una excusa.

“Trump ha querido suspender el programa de visas H-1B desde el inicio de su presidencia y ahora está usando la alta tasa de desempleo causada por el Covid-19 como justificación para suspender un programa que no le gustaba porque permitía a extranjeros ingresar a Estados Unidos. Su justificación para suspender el programa de visas se basa en suposiciones erróneas”.

Andrea Vaitzner, abogada canadiense de inmigración.

Ella dijo que esas suposiciones erróneas incluyen la falta de evidencia que muestre que suspender las solicitudes de visa H-1B creará nuevos empleos en EE. UU., algo que podría terminar perjudicando a las empresas estadounidenses.

Thomas J. Donohue, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, también dijo que las medidas perjudicarán, en lugar de ayudar, a la economía estadounidense.

«Colocar un cartel que diga ‘No son bienvenidos’ dirigido a ingenieros, ejecutivos, expertos en tecnología de la información, médicos, enfermeras y otros trabajadores no ayudará a nuestro país, al contrario, nos frenará… Cambios restrictivos en el sistema de inmigración de nuestra nación empujaran la inversión y la actividad económica hacia otros países, frenarán el crecimiento y reducirán la creación de empleos».

Thomas J. Donohue, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Una organización en favor de la inmigración, que cuenta con el apoyo de las empresas de alta tecnología instaladas en Silicon Valley, FWD.us, dijo que las medidas «no sólo obstaculizarán los esfuerzos para salvar vidas, sino que impedirán la creación de empleos y dañarán nuestra economía mientras nuestro país lucha por recuperarse».

La congelación de los visados emitidos en el extranjero debe entrar en vigor inmediatamente. Otros cambios, incluyendo las restricciones en los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo, pasarán por un proceso formal de elaboración de normas que tomará meses.

La administración está proponiendo una nueva forma de otorgar las visas H-1B, dijo el funcionario, otorgándolas en función del salario más alto en vez de hacerlo mediante el sistema de lotería.

Las visas H-1B tienen un límite de 85.000 al año para personas con «conocimientos altamente especializados» y con un mínimo de una licenciatura, a menudo en ciencia, tecnología, ingeniería, enseñanza y contabilidad. Los críticos dicen que las compañías de alta tecnología han usado estas visas como una herramienta para subcontratar a trabajadores extranjeros, reemplazando a los trabajadores estadounidenses.

La empresa Cognizant Technology Solutions Corp. fue el mayor empleador que utilizó las visas H-1B en el año fiscal 2018, seguida por Tata Consultancy Services Ltd., Infosys Ltd., Deloitte Consulting LLP y Microsoft Corp. Otros empleadores importantes que utilizan estas visas para importar trabajadores extranjeros son Amazon.com Inc., Apple Inc., Google y Facebook Inc.

La norma de Trump contra los solicitantes de asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el 25 de agosto, tiene como objetivo dificultar mucho más la obtención de permisos de trabajo, alargando el tiempo de espera para presentar la solicitud de 150 días a un año y excluyendo a los solicitantes que cruzan la frontera sin documentos.

El reglamento de 328 páginas, firmado por Chad Mizelle, asesor general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y aliado del asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, dice que la limitación de los permisos de trabajo eliminará un importante incentivo para las personas que vienen a Estados Unidos en busca de asilo.

Según algunas organizaciones de defensa de los inmigrantes, este documento es el último de una larga serie de medidas establecidas por el gobierno de Trump que busca hacer que la obtención del asilo en Estados Unidos sea prácticamente inalcanzable.

«La norma impedirá que muchos refugiados se alimenten, se apoyen y se alojen o alojen a sus familias», dijo Eleanor Acer, directora de Human Rights First, una entidad de la sociedad civil para la protección de los refugiados.

«Los solicitantes de asilo y sus familias ya luchan por sobrevivir bajo los actuales tiempos de espera para obtener una autorización de trabajo. Pero esta regla hará que la supervivencia sea imposible para muchos».

Eleanor Acer, directora principal de Human Rights First.