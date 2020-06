Museos y galerías canadienses abren sus puertas con cautela

Tras el cierre de oficinas, comercios y espacios públicos a causa de la pandemia, declarada como tal por la OMS el 11 de marzo, solamente las estaciones de gasolina y las tiendas de alimentos fueron autorizadas a permanecer abiertas por ser consideradas servicios de primera necesidad.

Entre las entidades obligadas a cerrar sus puertas se encontraban los museos, lo cual les obligó a volcar sus esfuerzos a presentar sus exposiciones mediante internet.

Con regiones a través de Canadá levantando gradualmente los cierres ocasionados por el coronavirus, los museos y las exhibiciones de arte se han visto obligadas a buscar formas de renovación. La pandemia ha obligado a un aumento de las medidas de seguridad, a buscar ideas innovadoras y una mayor flexibilidad en las formas de acercar el arte al público.

Una de las constataciones es que el público extrañó las galerías de arte. En Vancouver, los miembros, los trabajadores sanitarios de primera línea y sus familias fueron de los primeros en cruzar las puertas cuando la Galería de Arte de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, reabrió esta semana.

Los modos de funcionamiento han cambiado. Ahora los visitantes deben llegar a una hora específica, tras haber hecho sus reservaciones con antelación a través de internet. Fueron recibidos por personal enmascarado que escanearon los boletos de entrada utilizando dispositivos móviles.

Las galerías ahora incluyen signos marcados en el piso que recuerdan la obligación de respetar el distanciamiento físico, estaciones de desinfección de manos y señales de tráfico direccional para los visitantes a través de las instalaciones. Elementos de alto contacto con las manos, como los reproductores de audio e inclusive los bancos donde sentarse y descansar o contemplar las obras de arte han sido eliminados. También se han estampado junto las obras de arte códigos digitales de respuesta rápida (QR Codes), que permiten a los invitados acceder a bancos de información y aprender más sobre la obra de arte frente a ellos.

Daina Augaitis, directora interina de la Galería de Arte de Vancouver.

Para facilitar el distanciamiento físico, la galería limita el número de visitantes. El personal también está planeando ofrecer a los adultos mayores una entrada dedicada a ellos los lunes por la mañana.

Todas estas nuevas medidas son muy apreciadas, según los participantes en una visita gratuita organizada por la galería para los miembros y los trabajadores de primera línea y sus familias.

Karen Choi, una terapeuta ocupacional que trajo a su hija buscando romper la rutina, dijo que esa visita le recordó que debería venir a la galería de arte con más frecuencia.

Eso es lo que Kevin Rice, director de la Galería de Arte del Centro de la Confederación, también quiere. «Estamos muy emocionados de invitar a la gente a visitar la galería si no han sido visitantes habituales», dijo. Él es el director de la Galería de Arte del Centro de la Confederación en Charlottetown, la capital de la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo, en la costa del Atlántico canadiense.

La galería de Charlottetown también reabrió sus puertas esta semana, como parte de la apertura gradual de varias de sus instalaciones. Los visitantes de la institución de la Isla del Príncipe Eduardo también deberán cumplir con normas y protocolos similares a los de la Galería de Arte de Vancouver, como entradas y salidas controladas, llevar a cabo su visita siguiendo indicadores de dirección, un aumento de la limpieza, así como límites en la capacidad de los visitantes.

«Si [la gente] ya ha ido al supermercado o a la farmacia, ya ha estado en espacios públicos, entonces creo que no sentirá que hay normas algo inusuales aquí», señaló Rice, destacando que el objetivo del personal era seguir las directrices de salud y al mismo tiempo crear un espacio donde los visitantes se sientan seguros, cómodos y sin prisas.

“Hemos sido capaces de hacer esto con bastante facilidad porque tenemos grandes y hermosos espacios y mucho arte interesante para que la gente lo vea cuando lo visiten».

Kevin Rice, director de la Galería de Arte del Centro de la Confederación, Charlottetown

Reabrir con seguridad y responsabilidad es imperativo para el sector de las artes, dijo el director general del Centro de la Confederación, Steve Bellamy.

«La gente necesita la cultura. Necesitamos aprender a operar dentro de los riesgos involucrados, en lugar de no operar… No abrir las puertas no es realmente una opción.»