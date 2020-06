Los estudiantes pueden ganar hasta $ 5,000 este verano por servicio voluntario

Los estudiantes de postsecundario podrán ganar hasta 5.000 dólares este verano a través de una beca de servicio voluntario para luchar contra el coronavirus dijo el Primer Ministro Justin Trudeau al anunciar un nuevo programa de ayuda.

Como resultado de la pandemia Covid-19, los estudiantes de postsecundaria y los recién graduados no tienen la vida fácil. Hay pérdidas de empleos y de muchas prácticas y pasantías, incluyendo en cooperativas de todo tipo, que han sido canceladas. Al mismo tiempo, las demandas de ayuda y de servicios dirigidas a organizaciones sin fines de lucro están aumentado …y también aumenta del número de canadienses que quieren ser parte de la solución.

La beca de servicio estudiantil de Canadá otorgará a los estudiantes elegibles entre $ 1,000 y $ 5,000 para cubrir los costos de la educación post secundaria en el otoño. (Chris Young / La prensa canadiense)

El Primer Ministro Justin Trudeau anunció el lanzamiento de la Beca de Estudiantes Voluntarios de Canadá, BCBE por sus siglas en francés, CSBB por sus siglas en inglés.

Como parte del programa estos voluntarios recibirán un pago único de 1.000 a 5.000 dólares dependiendo del número de horas que sean voluntarios.

Por cada 100 horas trabajadas, el estudiante tiene derecho a 1.000 dólares, lo que significa que alguien debe ofrecer 500 horas para recibir la beca completa.

Trudeau lanzó también una plataforma, Je veux aider –I Want To Help «Quiero ayudar» para encontrar organizaciones sin fines de lucro que busquen ayuda durante la pandemia.

«Los estudiantes están enfrentando desafíos únicos este verano debido a la pandemia. Al mismo tiempo, muchos se preguntan cómo pueden ayudar en la lucha contra COVID-19», dijo el Primer Ministro Justin Trudeau durante una conferencia de prensa en Ottawa.

«Así pues, hoy estamos lanzando la nueva beca de servicio a los estudiantes del Canadá, que permitirá a los estudiantes de enseñanza postsecundaria y a los recién graduados adquirir una valiosa experiencia y contribuir al mismo tiempo a sus comunidades».

Este programa es parte de un paquete de ayuda de 9 mil millones de dólares que fue anunciado en abril pasado.

En aquel entonces Justin Trudeau dio a conocer un paquete de medidas de apoyo para los estudiantes universitarios de todo el país. Específicamente destinado para estudiantes de postgrado

Ahora se suma la ayuda para los más jóvenes también.

El voluntariado podrá llevarse a cabo entre el 18 de junio y el 15 de septiembre.

El gobierno de Canadá se asoció en el programa con la organización no gubernamental Mitacs para crear más prácticas remuneradas.

Mitacs es una organización nacional de investigación sin fines de lucro que, en asociación con el mundo académico canadiense, la industria privada y el gobierno, lleva a cabo programas de investigación y capacitación en campos relacionados con la innovación industrial y social.

Meric Gertler, presidente de la Universidad de Toronto manifestó su aprobación por esta implicación con Matics.

«A lo largo de nuestra larga asociación, la Universidad de Toronto ha confiado en Mitacs para proporcionar pasantías de investigación a nuestros estudiantes de posgrado, lo que ha permitido a nuestros investigadores hacer avances que cambian la vida de los canadienses. Nos complace ver que estas oportunidades se amplían ahora para apoyar a más estudiantes en todo el Canadá».

–Meric Gertler, presidente de la Universidad de Toronto

La organización ya está trabajando junto con el Gobierno del Canadá y las provincias de todo el país en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Con ese fin ha puesto en marcha varias iniciativas nuevas para ayudar a los estudiantes a conseguir empleo durante el verano, en los terrenos de la innovación y el desarrollo económico. El organismo permite a los jóvenes adquirir un aprendizaje integrado en el trabajo proporcionando prácticas y herramientas para luchar contra la pandemia.

Algo que fue destacado por el Ministro de Innovación, Ciencia e Industria Navdeep Bains.

«El aprendizaje integrado en el trabajo ayuda a preparar a los estudiantes canadienses para los trabajos de hoy y de mañana. Nuestra inversión para las prácticas de Mitacs dará a los estudiantes las habilidades necesarias para apoyar a las empresas canadienses en su reapertura, al tiempo que asegura que la economía de Canadá siga prosperando».

La presse canadienne- Gobierno de Canadá-Mitacs.

