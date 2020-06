Estudios ponen en duda la “inmunidad colectiva” ante el Covid-19

Una verdad que parecía axioma en materia de salud era que cuando una persona se contagia y se recupera de una enfermedad como el sarampión, el cuerpo produce anticuerpos que protegen a la persona de contraer de nuevo esa misma misma enfermedad.

Este no parece ser el caso ante la pandemia del Covid-19. Un estudio sobre las personas que dieron positivo en la prueba del Covid-19, pero que nunca desarrollaron síntomas, encontró que esos portadores asintomáticos tenían muy pocos o ningún anticuerpo detectable, y esto sólo unas semanas después de la detección de la infección. Esto significaría que las personas que dieron positivo sin síntomas pueden no desarrollar una inmunidad duradera.

Mientras tanto, la pandemia en Canadá ya ha contagiado hasta este lunes a 103.250 personas. Han fallecido 8.522 pacientes, y han recuperado la salud unas 66.0169 personas en el país.

Cada vez hay más pruebas de que una proporción significativa de las personas que dan positivo en la prueba de detección del Covid-19 nunca muestra síntomas. Tampoco se sabe cuál es el porcentaje de esta población, ni cuál es su papel en la propagación de la enfermedad.

Un estudio chino publicado el 18 de junio en la revista científica Nature siguió a 37 personas del distrito de Wanzhou en China que no mostraron ningún signo externo de la enfermedad, a pesar de haber dado positivo cuando se les tomaron muestras de sus vías respiratorias y se les mantuvo en un hospital bajo observación.

Ese estudio reveló que en los portadores asintomáticos los niveles de anticuerpos contra el Covid-19 registraban niveles significativamente más bajos en comparación a aquellos que sí mostraron síntomas durante la infección activa.

Otro hallazgo fue que en las personas que nunca mostraron síntomas los niveles de anticuerpos disminuyeron mucho más rápidamente. Ocho semanas después de su recuperación, el 40% de ellas no tenían anticuerpos detectables, en comparación con el 13% entre los pacientes sintomáticos.

El estudio también reveló que las personas asintomáticas dieron positivo durante un promedio de cinco días más en comparación a las personas con infecciones sintomáticas. 19 días en comparación con 14 días, lo que sugiere que estaban eliminando el virus durante más tiempo.

Los investigadores hallaron que, a pesar de no tener síntomas externos, el 70% de las personas asintomáticas presentaba anomalías pulmonares detectables mediante rayos X en algún momento de la infección, en su mayoría manchas denominadas «opacidades de vidrio esmerilado», que pueden ser un indicador de la presencia de inflamación u otros signos de enfermedad.

El doctor Samir Gupta, del Hospital St. Michael en Toronto y profesor de medicina en la Universidad de Toronto, señaló que ese estudio era muy pequeño.

Gupta, que no participó en el estudio, añadió que no era sorprendente que los niveles de anticuerpos caigan meses después de la infección. Dijo que esto es normal, ya que el cuerpo necesita mucha energía para mantener la presencia de anticuerpos que no necesita.

Lo que fue algo sorprendente para él fue el hecho de que el 40 por ciento de las personas con infecciones asintomáticas no tenían ningún anticuerpo detectable, aunque recordó que las personas sí guardan inmunidad contra los coronavirus que causan los resfriados comunes, pero sólo por pocos meses, y que lo mismo puede estar ocurriendo en el caso del coronavirus Covid-19.

El doctor Samir Gupta explicó que «los anticuerpos no son toda la historia”, ya que existen otros componentes en el sistema inmunológico del ser humano que juegan un papel, como las células de la memoria. Éstas son capaces de recordar un patógeno específico y comenzar a producir anticuerpos cuando aparecen de nuevo, pero estas células de la memoria son difíciles de detectar, dijo él.

Para Tania Watts, profesora de inmunología de la Universidad de Toronto que no participó en el estudio, los hallazgos de este estudio causan preocupación.

«Esto sugiere que la infección natural podría no dar una inmunidad duradera, algo que preocupa a la gente», dijo Tania Watts.

Algunos países como Suecia y la provincia canadiense de Quebec han sugerido previamente que una forma de controlar la propagación del Covid-19 es permitir que la mayoría de la población se infecte de forma controlada para generar la «inmunidad colectiva «. Una vez que la población alcance un cierto nivel de contagio colectivo, ya no habría suficientes personas susceptibles para propagar el virus, y ya no podría propagarse exponencialmente como una epidemia.

Watts explicó que los niveles bajos y de corta duración de los anticuerpos en las infecciones asintomáticas descritos en este estudio sugieren que no podemos confiar en que la inmunidad colectiva pueda ser inducida por un período de tiempo lo suficientemente largo como para tener el impacto deseado.

Básicamente, esto significa que se tendrá que esperar el desarrollo de una vacuna capaz de producir en el cuerpo una respuesta más fuerte y de mayor duración que muchas infecciones naturales, dijo la profesora de inmunología de la Universidad de Toronto. «Creo que esto pone aún más presión para el desarrollo de la vacuna», dijo Tania Watts.

Según Watts, otra implicación del estudio es que las pruebas serológicas o de anticuerpos, que indicarían quién fue infectado previamente, cuánta población fue infectada y cuán cerca se está de la inmunidad colectiva, pueden no funcionar como se espera.

Estos resultados también echan por tierra la controvertida idea de los «pasaportes de inmunidad», una especie de permiso médico otorgado a las personas que ya fueron infectadas, que serían inmunes y que supuestamente ya no pueden propagar el virus, por lo cual se les permitirían mayores interacciones sociales, como el trabajo, los viajes y las reuniones masivas. Esto porque tales pasaportes estarían basados en pruebas serológicas.

Aunque se sabe que las personas pre-sintomáticas pueden transmitir el Covid-19, no se sabe realmente si las personas que permanecen asintomáticas durante el curso de la enfermedad pueden hacerlo.

Watts considera también alarmante el hallazgo de que las personas sin síntomas liberan el virus por más tiempo que las personas con síntomas. Ella añade que el contagio de la pandemia por personas asintomáticas debe preocuparnos.

«Hasta que tengamos una vacuna, creo que deberíamos tener recomendaciones muy claras de que todos usen máscaras».

Tania Watts, profesora de inmunología de la Universidad de Toronto.

Ella dijo que el período más largo de eliminación del virus se debe probablemente a que la falta de síntomas indica una respuesta inmunológica más débil, lo que resulta en un tiempo más largo para eliminar la infección.

Por otro lado, una respuesta inmunológica demasiado intensa es justamente lo que manda a los enfermos a las salas de cuidados intensivos los pacientes donde permanecen luchando por respirar.

«Lo ideal es encontrar el punto intermedio y es eso lo que nos gustaría tener en una vacuna», dijo Watts.

Fuentes; CBC / E. Chung / C. Birak / M. Cutler / Nature / Canada.ca/ Canadian Press/ RCI