Indígenas quebequenses intiman a compañía minera a cumplir con sus compromisos

El Consejo de la Nación Atikamekw (CNA) y el Consejo de los Atikamekw de Manawan (CDAM) intimaron a Éric Desaulniers, Presidente y Jefe de la Dirección de la compañía minera Nouveau Monde Graphite Inc. (NMG) en relación con la falta por parte de la empresa de conformarse a los compromisos adquiridos durante la firma de un acuerdo de predesarrollo de un proyecto minero.

El 23 de abril de 2019, Paul-Émile Ottawa, Jefe del Consejo de los Atikamekw de Manawan; Constant Awashish, Gran Jefe de la Nación Atikamekw y Éric Desaulniers, firmaron este acuerdo de pre-desarrollo en el que se reconcilian su derechos e intereses respectivos en lo relacionado a las actividades de predesarrollo de la una fábrica de demostración y en el cual las partes se comprometen a negociar un Acuerdo sobre las repercusiones y las ventajas relacionada al proyecto Matawinie.

El CNA y el CDAM apoyan a NMG y consienten a las actividades de predesarrollo relacionadas a la fábrica de demostración que se presenta como respetuoso del medio ambiente, de los principios de desarrollo durable así como de la cultura y el modo de vida de la Nación Atikamekw. En el marco del acuerdo de pre-desarrollo, NMG ofrece la formación, empleos y ocasiones de negocios a los miembros de la Nación Atikamekw a la ocasión de actividades relacionadas a la fábrica de demostración y prevé el establecimiento de un fondo de formación conjunta con el CDAM y el CNA.

Según las dos naciones Atikamekw, NMG se comprometió también a cubrir los gastos de negociación del CNA y del CDMA en el marco de las discusiones relacionadas al Acuerdo sobre las repercusiones y las ventajas. Y según ellos, solo una mínima parte del monto convenido a sido pagada hasta el momento.

El CNA y el CDMA tuvieron que desembolsar gastos importantes que no han sido reembolsados todavía por NMG en el marco de una negociación que se prolonga. Y a pesar varios pedidos en ese sentido, y reconociendo al mismo tiempo su obligación, NMG se niega a proceder al pago provocando la incomprensión y la inquietud por parte de los Atikamekw.

El CNA y el CDMA no regresarán a la mesa de negociación hasta que no se hayan pagado en su totalidad las sumas que se les debe. El incumplimiento por parte de NMG de su obligación plantea dudas sobre su buena fe y la seriedad con la que la empresa ha llevado a cabo el proceso para la conclusión del Acuerdo sobre las repercusiones y las ventajas. En ese marco, el CNA y el CDMA no descartan la posibilidad un incautación de bienes para recuperar las sumas que les debe NMG.

El Consejo de la Nación Atikamekw

A título de consejo tribal, el Consejo de la Nación Atikamekw (CNA), presta diversos servicios a las comunidades. Además, asume el papel de representación política de la Nación Atikamekw a través del cargo de Presidente/Gran Jefe elegido por sufragio universal por todos los miembros de la Nación Atikamekw, que es colectivamente la poseedora de los derechos y títulos ancestrales.

El Consejo de los Atikamekw de Manawan

El Consejo de los Atikamekw de Manawan (CDAM) está compuesto por el Jefe Paul-Émile Ottawa y otros 6 miembros consejeros respectivamente elegidos según el modo acostumbrado por los Atikamekw de Manawan.

El CDMA habla en nombre de todos los miembros de la comunidad de Manawan, que está situada a 120 kilómetros al oeste de la ciudad de La Tuque y a 86 kilómetros al norte de la ciudad de Saint-Michel-des-Saints, en la orilla sur del Lago Métabesk.

Nouveau Monde Graphite Inc.

La compañía minera Nouveau Monde Graphite Inc. descubrió en 2015 un yacimiento de grafito de alta calidad en su propiedad Matawinie situada en Saint-Michel-des-Saints, territorio no cedido de la Nación Atikamekw.

Este descubrimiento llevó al anuncio de de los resultados de un estudio de viabilidad el 25 de octubre de 2018. El estudio de viabilidad demostró una gran rentabilidad del proyecto con una producción prevista de 100.000 toneladas anuales de concentrado de grafito en un período de 25.5 años.

Con el apoyo de un comité de expertos internacionales, Nouveau Monde Graphite desarrolla la primera mina a cielo abierto 100% eléctrica. El grafito será extraído con la ayuda de vehículos eléctricos y servirá particularmente para la fabricación de baterías ion de litio para los vehículos eléctricos.

