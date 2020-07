Trudeau pide disculpas por su error en el escándalo del organismo WE Charity

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió disculpas a la población este lunes por haber participado en una decisión tomada por su gabinete de trabajar con una organización de beneficencia en la administración de un programa de becas para estudiantes de un valor de 900 millones de dólares. Tanto Trudeau, como otros miembros de su familia, habían trabajado con esa entidad de beneficencia.

Debido a esta decisión, Trudeau enfrenta una tercera investigación por conflicto de intereses en poco más de tres años después de que su gobierno recurriera al organismo de beneficencia WE Charity Canada el 25 de junio para administrar el programa. Debido a las sospechas de conflicto de intereses, esa entidad decidió retirarse del proyecto una semana después de que se anunciara el contrato.

«Cometí un error al no retirarme inmediatamente de esas discusiones, dada la historia de nuestra familia, y lamento sinceramente no haberlo hecho», dijo Trudeau en una conferencia de prensa.

Es la segunda vez en menos de un año que el Primer Ministro de Canadá se ve obligado a disculparse públicamente por sus actos en una conferencia de prensa en directo y difundida a nivel nacional por la televisión. La primera vez fue en septiembre, después de que aparecieran fotografías suyas tomadas hace décadas en las que Trudeau aparece disfrazado de negro.

«Estaba al tanto de que miembros de mi familia habían trabajado y contribuido a la organización WE, pero desconocía los detalles de su remuneración», dijo Trudeau.

WE Charity reveló la semana pasada que entre 2016-2020 pagó honorarios a la madre de Trudeau, Margaret, por un monto de 250.000 dólares canadienses por hablar en unos 28 eventos, mientras que su hermano, Alexandre, recibió unos 32.000 dólares canadienses.

Justin Trudeau y su esposa, Sophie Gregoire, participaron regularmente en eventos organizados por WE Charity, y Gregoire Trudeau presenta un podcast en el sitio web del organismo de caridad por el cual no recibe ninguna suma de dinero como pago.

El programa de becas, destinado a ayudar a los estudiantes que luchan por encontrar un empleo de verano durante la pandemia del COVID-19, se ha visto perjudicado por la controversia y el gobierno está buscando ahora una manera diferente de administrarlo.

«Lo siento porque los jóvenes que deberían estar haciendo voluntariado en este momento, contribuyendo a sus comunidades a través de este programa, tendrán ahora que esperar un poco más», dijo Trudeau.

WE Charity es una organización de beneficencia fundada en 1995 por los Marc y Craig Kielburger. Éste último inició su trayectoria de defensor de los derechos humanos a los 12 años, cuando en 1995 conoció en el periódico Toronto Star la historia de un niño pakistaní llamado Iqbal Masih, que también tenía 12 años, asesinado por luchar contra la esclavitud infantil en las fábricas de alfombras en ese país.

Actualmente WE Charity lleva a cabo programas de desarrollo en Asia, África y América Latina. En Canadá, EE. UU. y el Reino Unido promueve el voluntariado y la ciudadanía activa.

En el Parlamento, la oposición conservadora se encuentra salivando ante el nuevo escándalo y ya pidió una reunión de emergencia del Comité de ética de la Cámara de los Comunes para examinar la decisión del gobierno de Trudeau de adjudicar este contrato a la organización de beneficencia WE.

En una carta al secretario del Comité, los parlamentarios conservadores Michael Barrett, Damien Kurek y Jacques Gourde dijeron que ese comité debería ser convocado y que debería emitirse una orden exigiendo que la agencia que organizó la serie de eventos de WE donde hablaron los Trudeau, la firma Speakers’ Spotlight, presente los recibos por los pagos hechos por esas presentaciones.

Los parlamentarios dicen que el Comité también podría revisar «las salvaguardias en vigor para evitar y prevenir conflictos de intereses en las políticas de adquisición, contratación, concesión, contribución y otros gastos del gobierno federal».

El Comisionado de Ética Federal, Mario Dion, también dijo que revisará la decisión del gobierno de Canadá de adjudicar el contrato para administrar el programa de 912 millones de dólares a WE. Los conservadores han dicho que la Policía Federal (RPMC) debería investigar ese contrato.

Los cofundadores de WE Charity, Craig y Marc Kielburger, ofrecieron sus propias disculpas en un anuncio en las páginas del periódico de circulación nacional, The Globe and Mail de este lunes.

Los hermanos dijeron que las consecuencias de la metida de pata al asociarse con el gobierno federal han sido «extremadamente difíciles» y entienden por qué se han hecho preguntas sobre sus tratos financieros con los miembros de la familia Trudeau.

