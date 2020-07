Políticas energéticas de México preocupan a inversores canadienses

Mientras México celebraba un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá el 1 de julio, un grupo de inversores del sector energético canadienses advirtió a Ottawa que México podría estar violando ese mismo acuerdo al no respetar los contratos firmados.

En una carta dirigida a la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, al ministro de Finanzas, Bill Morneau, al ministro de Relaciones Exteriores, François-Philippe Champagne, y a otros funcionarios, cuatro empresas canadienses expresaron su preocupación por la amenaza que pesaba sobre sus inversiones en México e instaron al gobierno del primer ministro Justin Trudeau que presione a México en este sentido.

Según Reuters, esta misiva se suma a las señales de frustración entre los inversionistas ante la política energética del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en momentos en que México está tratando de proteger su maltrecha economía, golpeada por el impacto del coronavirus.

Canadá, aliado de México y una de las principales fuentes de inversión extranjera directa en el país, ya ha manifestado su preocupación por la política energética de López Obrador.

Sosteniendo que México debe forjar un mayor papel para el Estado en materia de política energética y ser más autosuficiente, el presidente López Obrador dijo que los anteriores gobiernos mexicanos actuaron más en beneficio de los inversionistas privados que la población en general, aumentando con ello los precios para el público.

López Obrador ha buscado renegociar contratos firmados por miles de millones de dólares para obtener mejores condiciones para la población mexicana.

Las empresas extranjeras, a las que se les concedió más posibilidades de invertir en México en el marco de la reforma energética de 2013-14 promulgada por el predecesor de López Obrador, el polémico Enrique Peña Nieto, niegan haber aumentado los costos para el público. Los inversionistas extranjeros dicen que el gobierno de México no está honrando los acuerdos existentes.

En la carta, las empresas Canadian Solar Inc, Atco Ltd, Northland Power Inc y JCM Power citaron las decisiones de suspender las pruebas de nuevas plantas de energía renovable y limitar el desarrollo y la operación de las centrales eléctricas como medidas tomadas por las autoridades mexicanas que podrían poner en peligro sus inversiones en México.

Los tribunales mexicanos han suspendido temporalmente algunas de esas medidas, a la espera de una decisión de la Corte Suprema de ese país. Sin embargo, las disputas sobre una serie de decisiones de política energética se remontan al año pasado y han avivado la incertidumbre entre los inversores.

David Timm, portavoz de Northland Power, confirmó que la empresa firmó la carta, pero declinó hacer más comentarios, señalando que se están llevando a cabo discusiones con ambos gobiernos.

Ryan Nearing, portavoz de la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, a quien también se le envió la carta, dijo que las empresas canadienses han indicado que están preocupadas por las recientes medidas tomadas por el gobierno mexicano, que afectan a sus inversiones en el sector energético.

«Canadá comparte estas preocupaciones, ya que las empresas canadienses han invertido cerca de 9.000 millones de dólares en el sector energético, incluyendo más de 3.100 millones de dólares en energía renovable».

Ryan Nearing, portavoz de la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng.

Nearing agregó que la ministra Ng abordó el tema el 29 de mayo con la ministra de Economía de México, Graciela Márquez. Ambas autoridades acordaron mantener abierto el diálogo al respecto. La embajada de Canadá en México también ha estado activamente involucrada con el gobierno de México en este asunto, dijo.

Las otras empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios, ni tampoco la Secretaría de Energía de México.

Las cuatro empresas tienen varias inversiones en México, incluyendo proyectos de energía solar e hidroeléctrica.

La carta, que también fue dirigida al ministro de Recursos Naturales de Canadá, Seamus O’Regan, y al ministro de Medio Ambiente, Jonathan Wilkinson, estaba fechada el 1 de julio, el día mismo en que entró en vigor el acuerdo comercial conocido como el Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (USMCA).

Las empresas firmantes de la misiva alegan que las acciones de México corren el riesgo de incumplir con los compromisos contraídos en el marco del USMCA y otros acuerdos comerciales firmados.

Seis semanas antes, Canadá y la Unión Europea enviaron cartas al gobierno mexicano para advertirle que sus cambios en la política energética podrían afectar negativamente miles de millones de dólares en proyectos de generación de energía renovable.

En su misiva, las empresas energéticas propusieron discutir sobre qué canales diplomáticos podrían abrirse para asegurar que el gobierno mexicano cumpla sus compromisos con los inversores canadienses.

En las dos últimas décadas, Canadá ha sido la tercera fuente de inversión extranjera en México, después de Estados Unidos y España, según datos del gobierno mexicano.

El año pasado, las inversiones canadienses en México alcanzaron un total de más de 2.900 millones de dólares, lo que representa un 8,7% del total, según las cifras.

Desde la perspectiva del Consejo Canadiense de Ejecutivos de Empresa, para el año 2030 México probablemente sea la octava economía del mundo, lo que para las empresas canadienses representa las ventajas de costos y demandas de un mercado emergente, con menos riesgos tras dos décadas de práctica en cuanto a normas comerciales integradas.

