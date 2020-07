México pide a Canadá extraditar a alto jefe de policía por caso Ayotzinapa

Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), está vinculado, según el gobierno mexicano, con presuntas irregularidades cometidas en las indagatorias realizadas en el caso Ayotzinapa 43, donde seis estudiantes perdieron la vida en un tiroteo y 43 fueron detenidos y luego desaparecidos por la policía.

México dice que Zerón se encuentra actualmente en Canadá y solicita la colaboración de este país para su extradición.

La embajada mexicana en Ottawa formalizó el pedido de captura de Tomás Zerón con fines de extradición por su probable intervención en actos calificados como delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.

La solicitud fue presentada al gobierno de Canadá el pasado 9 de julio en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo canadiense.

Después de que Tomás Zerón fue ubicado en Canadá, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició el proceso para solicitar al gobierno canadiense su extradición, a fin de que responda en México por los delitos que se le imputan.

El Ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó en una conferencia de prensa el viernes que el ex jefe de investigaciones criminales del país, estaba en Canadá.

Ayotzinapa, la tragedia que se cobró 43 vidas jóvenes

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estaban manifestando en Iguala, Estado de Guerrero, conmemorando la Masacre de Tlatelolco,cuando fueron agredidos a balazos por las fuerzas del orden. Seis estudiantes perdieron la vida en el tiroteo y 43 fueron detenidos y luego desaparecidos por la policía.

Tomás Zerón fue un actor clave en la investigación inicial de la desaparición de los estudiantes, llevada a cabo durante el gobierno del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

La investigación de la fiscalía en ese entonces concluyó que fueron asesinados e incinerados por el cártel Guerreros Unidos en colusión con las autoridades de Iguala. Hoy se sabe que eso es falso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al asumir el cargo en diciembre 2018, prometió que haría un mejor trabajo que su predecesor Enrique Peña Nieto y creó una comisión especial de investigación del caso.

En abril 2015, RCI conversó con Hilda Legideño Vargas madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, 20 años, uno de los 42 estudiantes.

Hilda Legideño Vargas, madre de Ayotzinapa

Ella se encontraba de gira por Canadá buscando solidaridad y también el envío de una comisión para investigar al gobierno mexicano.

Antonio Tizapa, el padre de Jorge Antonio, vive actualmente en la ciudad de Nueva York. Dice que mientras no se sepa lo que sucedió con los jóvenes las familias de los 43 seguirán sufriendo.

«El gobierno canadiense, si quiere ayudar al pueblo mexicano, entonces que muestre solidaridad», dijo Tizapa. «Nos están matando psicológicamente. Deberían pagar por ello».

El Ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, fue contundente durante una conferencia de prensa el viernes pasado respecto a la extradición.

«No habrá impunidad. Nuestro papel en la Secretaría de Relaciones Exteriores es garantizar que cuando haya casos de esta naturaleza, se produzca la extradición«.

– Marcelo Ebrard, Ministro de Relaciones Exteriores

A su vez el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que Zerón había escapado del país, al tiempo que anunció que se habían girado 46 órdenes de aprehensión contra otras personas vinculadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, entre las que estaría la orden contra Zerón.

El exdirector de la AIC presidía el organismo a cargo de las investigaciones cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes en septiembre del 2014.

El informe GIEI

Un panel de expertos convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó las conclusiones de la investigación, diciendo que no había pruebas que apoyan la afirmación de que los restos de los estudiantes fueron incinerados en un vertedero.

“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio ».

-Conclusión del informe del GIEI presentado en 2016

El informe también decía que algunos de los testigos del gobierno habían sido torturados y que elementos de la policía federal, la policía estatal y el ejército se encontraban en la zona en ese momento.

El 7 de julio pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Universidad de Innsbruck, Austria, identificó restos humanos como pertenecientes a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes desaparecidos.

Ademá, la FGR señaló que los restos del joven identificado no fueron hallados en el basurero de Cocula, Guerrero, ni en el Río San Juan, como refería la primera investigación oficial del caso Ayotzinapa.

Los resultados fueron analizados también por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que terminó su revisión el 4 de julio y coincidió con los resultados.

En marzo la agencia Reuters informaba que Zeron estaba probablemente en Canadá, según una persona familiarizada con el caso que solicitó el anonimato porque todavía está bajo investigación.

El 29 de junio, tres grupos indígenas en Canadá – Idle No More, Defenders of the Land and the Truth Before Reconciliation Campaign – publicaron una carta abierta al Primer Ministro Trudeau exigiéndole que declare públicamente la posición del gobierno canadiense sobre el caso.

Canadá y México firmaron un acuerdo de extradición el 16 de marzo de 1990.

