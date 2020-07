Obama, Biden, Musk y Apple entre otros hackeados en un ataque a Twitter

Las cuentas de Twitter de numerosas personalidades a nivel mundial, entre ellos el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama y su vice (ahora candidato presidencial), Joe Biden, el empresario Elon Musk, el filántropo Bill Gates, el empresario de medios Michael Bloomberg, el fundador de Amazon, Jeff Bezos entre otros, y varias grandes empresas como Apple y Uber, fueron el objetivo de un masivo hackeo el miércoles por la tarde.

We have locked accounts that were compromised and will restore access to the original account owner only when we are certain we can do so securely.

