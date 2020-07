Una exposición recuerda los 100 años de nacimiento del artista haida Bill Reid

Uno de los artistas que puso el nombre de las Primera Naciones de Canadá en la escena mundial fue Bill Reid, la figura más importante del arte haida, nombre de un pueblo indígena en la costa oeste canadiense, en la provincia de Columbia Británica.

Bill Reid nació en Victoria, Columbia Británica, el 12 de enero de 1920. Como muchos indígenas, él era en realidad un mestizo, ya que su padre fue un estadounidense llamado William Ronald Reid Sr., que tenía raíces escocesas y alemanas. Quien era indígena era su madre, Sophie Gladstone Reid, de Kaadaas gaah Kiiguwaay, el Clan Cuervo/Lobo de T’anuu, que hace parte de los haida, una de las Primeras Naciones de la costa del Pacífico.

Mientras trabajaba como locutor de radio para el difusor público CBC en Toronto en 1948 que Reid se interesó en el arte de sus ancestros maternos, el pueblo haida. Ya en 1943 él había visitado los territorios de Haida Gwaii, antiguamente conocida como Queen Charlotte Islands, las Islas de la Reina Carlota. Su abuelo materno fue el primero en enseñarle a Reid sobre el arte haida, y a través de él, Bill heredó sus herramientas de su tío bisabuelo Charles Edenshaw, un renombrado artista que murió el año en que nació Reid.

En 1951, Reid regresó a Vancouver, donde finalmente estableció un estudio en la isla de Granville. Se interesó en obras de Edenshaw, buscando entender el simbolismo de su trabajo, mucho del cual se había perdido junto con muchas tradiciones haida. Durante este tiempo Reid también trabajó en el rescate de artefactos, incluyendo muchos tótems intrincadamente tallados y ayudó en la reconstrucción parcial de un pueblo haida en el Museo de Antropología de la Universidad de Columbia Británica.

Reid comenzó fabricando joyas. Después pasó a elaborar esculturas más grandes en bronce, cedro rojo y ciprés de Nootka o cedro amarillo, generalmente representando figuras, animales y escenas de la mitología haida, buscando expresar las tradiciones visuales de sus antepasados en formas contemporáneas.

Reid murió el 13 de marzo de 1998 en Vancouver, gravemente afectado por la enfermedad de Parkinson. En julio de ese año, familiares y amigos llevaron sus restos a la isla de Tanu en Haida Gwaii, donde se encuentra la aldea de su madre, New Clew. El viaje, realizado en una gran canoa de cedro tallada por el propio Bill Reid para la Expo 86, tomó dos días a lo largo de la costa del Pacífico.

Para celebrar los cien años de nacimiento del escultor y orfebre canadiense, la Galería Bill Reid de Arte de la Costa Noroeste, ubicada en la ciudad de Vancouver, organiza una exposición titulada, To Speak With a Golden Voice (Hablar con voz dorada), inaugurada este mes de julio, y que se prolongará hasta abril de 2021.

La exposición, preparada por el cineasta y artista haida Gwaai Edenshaw, considerado el último aprendiz de Reid, incluye obras de Reid rara vez vistas y explora también las complejidades de su legado como artista, así como su identidad como indígena haida.

Edenshaw dijo que la exhibición usará trabajos en progreso, herramientas y otros artículos personales para mostrar algunas de las luchas personales de Reid.

Un rasgo de Reid que Edenshaw dijo que le llamó la atención durante la preparación de la exposición, fue que se dio cuenta de que Reid siempre hablaba de ser haida en tercera persona.

«Creo que siempre se sintió como una persona ajena entre su propia gente», dijo Edenshaw, y añadió que los haida siempre afirmaron que Reid era uno de los suyos.

Reid estudió la fabricación de joyas mientras trabajaba en el difusor público canadiense CBC en Toronto, pero no fue hasta un viaje a Haida Gwaii en la década de 1950 que su «trayectoria creativa cambió irreversiblemente», según el sitio web de la galería.

Edenshaw dijo que a lo largo de su vida Reid no sólo ayudó a elevar el arte haida, sino que también formó y asesoró a muchos otros jóvenes artistas.

«Él permitió que tanta gente pase por su estudio que a lo largo de la costa noroeste la gente puede establecer una línea de conexión con Bill como mentor», dijo Edenshaw.

Reid se hizo famoso por elaborar piezas exquisitamente detalladas y tallados monumentales. Algunas de sus obras más conocidas incluyen “Chief of the Undersea World” (Jefe del mundo submarino), una estatua de bronce de una orca obsequiada al Acuario de Vancouver.

Otra pieza de renombre es “The Spirit of Haida Gwaii” (El espíritu de Haida Gwaii), escultura que representa una gran canoa de jade llena de personas y animales, actualmente en exposición en el Aeropuerto Internacional de Vancouver.

También se destaca la escultura “Raven and the First Men” (El cuervo y los primeros seres humanos) – una escultura de cedro que se encuentra en el Museo de Antropología de la Universidad de Columbia Británica, que representa el mito haida del cuervo descubriendo a la humanidad escondida en una concha de almeja gigante.

La nueva exposición por el centenario de nacimiento de Bill Reid incluirá grabaciones de archivo, cuadernos de bocetos raramente vistos y obras en curso, así como cortometrajes de personas que conocieron personalmente al artista.

También harán parte de la exhibición obras de artistas contemporáneos de Reid y de sus sucesores que lo consideran como una influencia en su propio trabajo.

Fuentes: CBC / Bill Reid Gallery / Canadian Press / RCI