China lanza un ambiciosa misión a Marte

La carrera espacial continua. Y no sólo las empresas privadas, como SpaceX, Blue Origin o SpaceIL están en carrera. En este caso se trata de una misión China, que acaba de lanzar la más ambiciosa misión a Marte, en un intento de no quedarse atrás en la carrera y unirse a Estados Unidos en el aterrizaje y exploración del planeta rojo. La agencia de noticias “Associated Press” informó del lanzamiento de un cohete portador Long March-5, desarrollado por la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento, que llevaba consigo un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover de fabricación China. Los medios de estado locales informaron que este lanzamiento se produjo en la isla de Hainan, una provincia ubicada en la costa sur del continente, reconocida por sus atracciones turísticas.

Este es el segundo despegue con destino a Marte acontecido esta semana. El lunes pasado, un orbitador perteneciente a los Emiratos Árabes Unidos concretó su despegue desde una base de lanzamientos en Japón. En tanto, se informa que Estados Unidos tiene previsto el lanzamiento de “Perseverance” uno de los proyectos más sofisticados de explorador jamás concebido, la semana entrante desde Cabo Cañaveral, Florida, para continuar el estudio del planeta rojo. En realidad, no se trata de una coincidencia sino una oportunidad especial que acontece una vez cada 26 meses, cuando la tierra y Marte se encuentran en una posición favorable para permitir vuelos directos. Según los planes, las tres naves espaciales alcanzarán su objetivo, si todo sale bien, en el mes de febrero de 2021.

Si bien el país asiático no había anunciado con antelación la fecha y hora precisas de lanzamiento, fue mediante un comunicado de China Xinhua News vía twitter que la noticia fue revelada minutos después de la partida de la misión Tianwen-1.

La nave espacial de fabricación china, tardará aproximadamente siete meses en llegar a su destino final. Su misión, como las ya realizadas por Estados Unidos, será de buscar agua subterránea en el lejano planeta, como así también la evidencia de posible vida antigua en la superficie del astro.

La ambición china de entrar en la carrera espacial no es nueva. En realidad, China es conocido como el tercer país en enviar humanos al espacio. Con respecto a misiones a Marte, el país asiático había intentado enviar un orbitador en el año 2011, en conjunto con Rusia. Este proyecto fracasó por el mal funcionamiento del propulsor Zenit y el Yinghuo-1 quedó completamente destruido en su intento de reingresar a la atmósfera el 15 de enero del 2012. China es también reconocida en el ámbito espacial por sus dos exploradores enviados a la luna. Uno de ellos aterrizó en el lado lejano de nuestro satélite, nunca antes visitado.

Según informa el sitio space.com, el vehículo chino enviado a Marte pasará aproximadamente 90 días marcianos, o soles (un sol es más o menos 40 minutos más largo que un día terrestre) estudiando su entorno de forma detallada. Según se informa, esta investigación se llevará a cabo gracias a varios instrumentos científicos diferentes, a saber, una cámara multiespectral, una cámara de terreno, un radar de exploración de subsuelo, un detector de composición de superficie, un detector de campo magnético y un monitor meteorológico. Toda la información recopilada será enviada desde el rover hasta el orbitador, para luego enviar la información a la tierra.

Cabe destacar que hasta el momento, Estados Unidos es el único país que ha podido aterrizar con éxito unidades espaciales robóticas para explorar la superficie de Marte. Europa ha intentado al menos dos veces aterrizar naves espaciales en el planeta rojo, fallando en ambas ocasiones. La nave espacial Marte 3, propiedad de la Unión Soviética logró aterrizar en 1971 en Marte, logrando una comunicación de aproximadamente 20 segundos antes de perder contacto. Si la misión Tianwen-1 tiene éxito, habrá logrado una hazaña en la carrera espacial que hasta el momento fue dominada por la NASA.

En definitiva, esta nueva misión china, cuyo nombre significa «preguntas al cielo», (nombre tomado del título de un poema de Qu Yuan, que vivió entre el 340 y el 278 AC) podría, si es llevada a cabo con éxito, poner al país asiático dentro de un selecto club de élite en la historia de la investigación espacial.

Fuentes: The Associated Press, CBC, The Verge, TechCrunch, CBS