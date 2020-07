La Marina canadiense forcejea para abandonar la palabra “hombre de mar”

Las batallas culturales por cambiar los usos discriminatorios de la lengua, que van desde la feminización de títulos hasta la selección de un lenguaje neutro en términos de género, también han llegado a las filas del ejército canadiense. Esta organización de uniformados, que funciona en base a la subordinación y la obediencia jerárquica, tiende a ser más conservadora que otros sectores de la sociedad precisamente porque no es una organización que delibera, sino que obedece.

En la actualidad, la Marina canadiense está buscando ponerse al día en términos de uso de un lenguaje inclusivo. Esto porque necesita reflejar mejor la composición de la sociedad canadiense y porque le falta personal a bordo.

El subcomandante de la Real Armada de Canadá se vio obligado a responder a una serie de mensajes en las redes sociales en los que se criticaba el plan de la marina de abandonar el término «seaman”, equivalente a “hombre de mar”, advirtiendo que no hay lugar en la fuerza naval para aquellos marineros que sostienen creencias «odiosas, misóginas y racistas».

En las marinas de habla inglesa de todo el mundo, el término utilizado para describir a las personas que hacen parte de la tripulación de un barco ha sido durante décadas la palabra “seaman”, traducida por lo general como «marinero», un término masculino que excluye a las mujeres que se enrolan en la marina, ya que no se utiliza la palabra “seawoman”.

El contralmirante Chris Sutherland publicó su amonestación en Facebook durante el fin de semana, en momentos en que se está pidiendo a los marineros y al público que voten por un nuevo título para los miembros más jóvenes de la marina, reemplazando «marinero» por un término más neutro en términos de género.

«Para aquellos que actualmente sirven en la marina sosteniendo tales creencias, les digo enfáticamente que no tienen lugar en nuestra marina. Si no pueden vivir o apoyar los valores de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, entonces no pueden defenderlos.»