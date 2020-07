Canadá lanza la aplicación de rastreo de contactos Covid-19

Canadá lanzó finalmente este viernes una aplicación de rastreo de contactos a nivel nacional para ayudar a informar a los canadienses en caso de que hayan sido expuestos al coronavirus.

Esta medida hace parte de un esfuerzo gubernamental más amplio para contener el virus a medida que los comercios y los espacios públicos reabren sus puertas en todo el país.

Canadá utilizó el código de Shopify Inc y trabajó con un equipo de voluntarios de la compañía Blackberry Inc en el desarrollo de las medidas de seguridad de esta nueva aplicación. La tecnología fue desarrollada con Apple Inc y Google de Alphabet Inc.

Canadá reportó hasta el jueves unos 115.799 casos de contagio del Covid-19 y unos 8.929 fallecimientos. Regiones de todo el país han ido aflojando progresivamente las restricciones a medida que la propagación se ha ido ralentizando.

La idea de la creación de una aplicación fue anunciada por primera vez en mayo, y su lanzamiento estaba previsto para principios de julio en Ontario, la provincia más poblada de Canadá. Al final ese plan fue retrasado para poder llevar a cabo pruebas adicionales.

Los funcionarios de gobierno dijeron este viernes que aunque la aplicación está disponible inmediatamente para ser descargada en todo el país, ésta sólo será completamente funcional en la provincia de Ontario en un principio.

El gobierno está finalizando las conversaciones con otras provincias y espera que la aplicación sea totalmente apoyada por las autoridades en todo el país en los próximos días.

La aplicación utiliza el sistema de conexión Bluetooth para enviar códigos aleatorios entre teléfonos, y puede rastrear y contactar a personas que han estado expuestas a un individuo que ha informado mediante la aplicación que dio positivo en un examen de detección del coronavirus.

Los críticos de esta iniciativa han señalado que les preocupa que la aplicación pueda socavar las libertades civiles y la privacidad de los canadienses.

Los funcionarios señalaron que la aplicación no usará GPS o servicios de localización, y no tendrá forma de conocer la información personal de un individuo.

Una vez descargada la aplicación, el teléfono comienza a utilizar la tecnología Bluetooth para intercambiar señales con los teléfonos cercanos. Si alguien da positivo en COVID, las autoridades de salud pública le darán una clave única para entrar en la aplicación. A partir de esa clave, la aplicación enviará avisos a todos los teléfonos que hayan estado a menos de dos metros del teléfono de la persona infectada durante al menos 15 minutos en los 14 días anteriores, siempre que esos otros teléfonos también hayan descargado la aplicación. Aquellos que reciban una notificación recibirán también instrucciones sobre qué hacer a continuación.

Las autoridades de gobierno destacaron que la aplicación será más efectiva a medida que más gente la descargue, y hacen hincapié en que es una aplicación de notificación, no una aplicación de rastreo de contactos.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que descargó la aplicación. «Quiero ser claro, esta aplicación no es obligatoria», dijo a los periodistas. » Descargarla y usarla es algo completamente voluntario”.

Los funcionarios dijeron que el gobierno ha estado trabajando con la oficina del Comisionado Federal de Privacidad, Daniel Therrie, para responder a cualquier preocupación sobre la privacidad.

Therrien aprobó la aplicación el viernes, diciendo que planea descargarla.

«Los canadienses pueden optar por usar esta tecnología, sabiendo que incluye importantes protecciones de privacidad «, escribió en una declaración.

Por su parte, la Comisionada de Información y Privacidad de Ontario, Patricia Kosseim, también manifestó su acuerdo, destacando que una revisión llevada a cabo por su departamento encontró que efectivamente habían fuertes medidas para proteger la privacidad.

«Apoyo el uso de la tecnología de notificación de exposición al virus para ayudar a controlar la propagación de COVID-19, siempre y cuando se utilice de la manera en la que ha sido diseñada para respetar la privacidad de los ontarienses», dijo Kosseim. «Esta aplicación sólo funcionará si la gente confía en que su información personal estará protegida y elige usar la tecnología».

