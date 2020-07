Justin Trudeau niega favoritismo en un programa destinado a los jóvenes

El primer ministro Justin Trudeau negó este jueves que una organización no gubernamental elegida por el gobierno para administrar un millonario programa de becas para estudiantes haya recibido un trato preferencial, aunque tenía vínculos monetarios con miembros de su familia.

Atizado por una tenaz oposición conservadora en el Parlamento, el creciente escándalo en torno un programa multimillonario concedido a la organización de beneficencia WE Charity Canada ha perjudicado a Trudeau en las encuestas, ya que su Partido Liberal ha perdido 4 puntos de ventaja sobre los conservadores de la oposición, según una encuesta de la firma Abacus Data, dada a conocer este jueves.

La popularidad del gobierno liberal, encabezado por el primer ministro Justin Trudeau, había aumentado en medio de la respuesta de Canadá a la crisis del Covid-19.

«WE Charity no recibió ningún trato preferencial, ni de parte mía, ni de nadie más», dijo Trudeau en una declaración de apertura. «El servicio público recomendó a WE Charity. No hice absolutamente nada para influir en esa recomendación.»

Esta declaración concuerda con el testimonio de la administración pública ante el mismo comité. En medio de los denodados esfuerzos para poner en marcha programas para ayudar a los canadienses durante la pandemia, el servicio civil recomendó al organismo WE Charity como la única entidad capaz de llevar a cabo rápidamente ese programa de 500 millones de dólares canadienses.

El gobierno había dicho previamente que ese programa canalizaría hasta 900 millones de dólares en beneficio de los estudiantes canadienses.

Trudeau ya se ha disculpado públicamente por participar en la decisión del gabinete de elegir a WE Charity para administrar el programa de becas porque creó una percepción de conflicto de intereses. A su turno, la organización benéfica también se retiró poco después de que se anunciara el programa.

El testimonio de un primer ministro canadiense ante un comité parlamentario es muy inusual. Ocurrió por última vez en 2006 cuando el entonces primer ministro conservador Stephen Harper compareció para prestar declaraciones sobre la reforma del Senado.

«Podíamos haberlo hecho mejor», dijo la jefa de gabinete de Trudeau, Katie Telford, ante este comité después de las declaraciones del primer ministro. Ella dijo que se podía haber añadido otro nivel más de escrutinio para disipar cualquier percepción de conflicto de intereses.

El testimonio de Trudeau se produce después del inicio de una investigación por posibles violaciones por conflicto de intereses. Esta es la tercera investigación ética a la que se enfrenta en tres años.

El comisionado de ética de Canadá lanzó la investigación después de que WE Charity reveló que había pagado a la madre y al hermano de Trudeau por sus apariciones como orador.

Tanto el primer ministro Justin Trudeau, como su esposa Sophie Gregoire, han participado regularmente en eventos organizados por WE Charity.

El analista político señala que el comentario más preciso sobre esta situación provino del diputado del Nuevo Partido Democrático, Charlie Angus, cuando el jueves describió el caso WE Charity como “un escándalo muy innecesario».

