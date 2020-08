Una senadora pide que Canadá reconozca oficialmente el Día de la Emancipación

En la trágica historia del negocio europeo de la esclavitud, el año 1833 marca un hito. Ese año, el parlamento británico adoptó una ley cuyo título completo era “Ley para la abolición de la esclavitud en todas las colonias británicas; para promover la industria de los esclavos liberados; y para compensar a las personas que hasta ahora tenían derecho a los servicios de dichos esclavos”.

En un principio, esta ley, que entró en vigor el 1º de agosto de 1834, abolió la esclavitud en todo el Imperio Británico, salvo en los territorios en posesión de la Compañía de las Indias Orientales, la isla de Ceilán y la isla de Santa Elena; excepciones que fueron eliminadas en 1843.

En los hechos, sólo fueron liberados los esclavos menores de seis años. Los esclavos mayores de seis años recibieron un nuevo título. Dejaron de ser esclavos y pasaron a ser «aprendices» a quienes se les exigía que trabajen cuarenta horas semanales sin remuneración. Esto como parte del pago de una compensación a sus antiguos propietarios. La plena emancipación se logró finalmente a la medianoche del 31 de julio de 1838.

En Canadá, la senadora de Nueva Escocia Wanda Thomas Bernard ha pedido a la ciudadanía canadienses a reconocer el 1 de agosto como el día en que se abolió la esclavitud en el Imperio Británico, aunque el gobierno federal no lo haga.

Thomas Bernard ha estado presionando durante años para que el gobierno canadiense conmemore cada 1 de agosto el Día de la Emancipación. Esa fecha histórica era reconocida oficialmente sólo por la provincia de Ontario. El pasado sábado, la ciudad de Vancouver declaró oficialmente el 1 de agosto como el Día de la Emancipación.

La senadora de Nueva Escocia Wanda Thomas Bernard presentó un proyecto de ley particular en el Senado en 2018, pero desde entonces ha sido abandonado. Pese a ello, la senadora continúa presionando en favor del reconocimiento de la fecha y recordando a los canadienses que aunque la esclavitud fue abolida hace 186 años, esa práctica sentó las bases para el racismo y la marginación contra los negros que proliferan hoy en día.

Wanda Thomas Bernard, senadora canadiense.

El 1 de agosto de 1834, la Ley de Abolición de la Esclavitud entró en vigor, liberando a unos 800.000 esclavos en la mayoría de las colonias británicas.

Aunque Canadá es a menudo un país elogiado por haber sido un refugio seguro para los negros que huían de la esclavitud en Estados Unidos a través del llamado Ferrocarril Subterráneo, la realidad para ellos en ese momento era más bien sombría, dijo Thomas Bernard.

«Lo que se prometió en términos de libertad y oportunidades no se cumplió. A la gente no se le dio tierra o si se le dio, fueron parcelas mucho más pequeñas y tierras que realmente no era muy fértiles. No puedo ni imaginar cómo sobrevivieron nuestros antepasados con los pocos recursos que tenían. El problema es que esta historia no se enseña en Canadá”.