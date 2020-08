El Convenio de la OIT sobre el trabajo infantil logra la ratificación universal

En Ginebra, la Organización Mundial del Trabajo celebró este 4 de agosto el hecho de que, por primera vez en la historia del organismo, todos sus Estados Miembros ratificaron una convención internacional del trabajo.

Se trata del “Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil«, que logró la ratificación universal después de que el Reino de Tonga cumplió con su compromiso.

El artículo tres del convenio define «las peores formas de trabajo infantil» como “todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.

La embajadora del Reino de Tonga, Titilupe Fanetupouvava’u Tuivakano depositó formalmente los instrumentos de ratificación con el Director General de la OIT, Guy Ryder, este 4 de agosto de 2020.

Este nuevo instrumento jurídico internacional ha logrado la ratificación más rápida en la historia de la Organización, desde su aprobación en la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar hace 21 años.

Para Guy Ryder, Director General de la OIT, la ratificación mundial de este convenio permitirá que todos los niños gocen de protección jurídica frente a las peores formas de trabajo infantil.

La OIT estima que hay 152 millones de niños que realizan trabajo infantil, 73 millones de los cuales llevan a cabo trabajos peligrosos. El 70% de todo el trabajo infantil tiene lugar en el sector agrícola y obedece principalmente a situaciones de pobreza y a las dificultades de los padres para encontrar un empleo decente.

África tiene el porcentaje más alto de niños de 5 a 17 años empleados como mano de obra infantil, y un total de más de 65 millones. Asia, con su mayor población, tiene el mayor número de niños empleados como mano de obra infantil, con unos 114 millones.

Según WorldVision, en 2018 aproximadamente 4,3 millones de niños trabajaban en trabajos forzados, incluyendo la servidumbre por deudas, la esclavitud y la explotación sexual comercial. Por otra parte, unas 1.200 empresas en Canadá importaban mercancías con un alto riesgo de haber sido producidas por un niño o mediante el trabajo forzoso.

Este nuevo convenio ahora hace parte de los ocho Convenios Fundamentales de la OIT . Estos abarcan la abolición del trabajo infantil, la erradicación del trabajo forzoso, la abolición de la discriminación en el trabajo y los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Dichos principios también figuran en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo establecida en 1998.

En Canadá, los menores de 16 años no pueden trabajar más de 20 horas durante la semana escolar. Tampoco pueden hacerlo entre las once de la noche y las seis de la mañana.

Los menores de 18 años no pueden trabajar solos; deben ser supervisados entre las once de la noche y las seis de la mañana. y no pueden ser empleados en ciertas industrias y negocios.

Sin embargo, la legislación que regula la edad mínima, el número de horas de trabajo por día y la hora del día en que un niño puede trabajar varía entre las provincias y territorios. Algunas provincias exigen el permiso de los padres para que un menor pueda trabajar. También existe legislación para proteger a los menores de trabajar en condiciones peligrosas o arriesgadas, como en la industria minera, la manufactura, la construcción, la silvicultura, y donde se vende o se guarda el licor para su venta.

Sin embargo, hay provincias, como Columbia Británica, donde la edad mínima para trabajar es de doce años. Varias organizaciones de la sociedad civil en esa provincia han pedido que se aumente la edad mínima para que los niños puedan trabajar.

Fuentes: CBC / C. Henning / OIT / Canadian Encyclopedia / Canadian Press / RCI