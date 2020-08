Trudeau ratifica su confianza en su ministro de Finanzas

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau declaró este martes que tiene «plena confianza» en su ministro de finanzas Bill Morneau.

Esta declaración se produce en momentos en que han surgido informes sobre un enfrentamiento político entre los dos hombres, quienes también se encuentran en medio de una investigación ética por su participación en el caso de la compañía de beneficencia WE, que debía administrar un millonario programa de subsidios destinados a los jóvenes canadienses como parte de las medidas económicas en tiempos de pandemia.

El periódico de circulación nacional, The Globe and Mail citó fuentes no identificadas que señalaban que Trudeau no estaba seguro de que Morneau sea la persona más adecuada para encargarse de la recuperación económica del país tras el brote de coronavirus, lo que causó preocupación entre los analistas en Ottawa.

«Por supuesto que el Primer Ministro tiene plena confianza en el ministro Morneau y cualquier declaración en sentido contrario es falsa», decía una declaración de la oficina de Justin Trudeau, elogiando de paso el «importante trabajo” que ha llevado a cabo hasta la fecha Bill Morneau.

The Globe dijo que Morneau no estaba contento con la cantidad de dinero que Trudeau quería gastar para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia en el país.

Canadá ha proporcionado más de 212.000 millones de dólares canadienses en apoyo directo a la población y a las empresas a través de distintos programas para paliar las consecuencias del Covid-19 y casi el 14% del producto interno bruto en apoyo total.

Se prevé que el déficit presupuestario de Canadá en este ejercicio económico alcance a los 343.200 millones de dólares canadienses, el mayor déficit desde la Segunda Guerra Mundial.

Bill Morneau, de 57 años, ha sido ministro de finanzas desde que los liberales encabezados por Justin Trudeau llegaron al gobierno a finales de 2015, tras derrotar a los conservadores de Harper.

«Tener un cambio de ministro de finanzas, un papel tan importante en medio de una crisis económica podría hacer tambalear la confianza de los inversores en Canadá y a su vez podría afectar negativamente al dólar canadiense», dijo Erik Nelson, un estratega de divisas de Wells Fargo en Nueva York.

Morneau se encuentra bajo presión por no haber reembolsado con prontitud los gastos de viaje que le cubrió una organización benéfica al centro de una investigación ética. Aunque Morneau se disculpó, los legisladores de la oposición dicen que debe renunciar.

Trudeau también está siendo investigado por una posible violación de la ética después de que la organización benéfica WE, que tiene lazos con su familia, fuera elegida para gestionar un importante programa de becas para estudiantes. El Primer Ministro se disculpó, negando de paso que la organización de beneficencia al centro de la polémica haya recibido un trato preferencial para beneficiarse del contrato, que ya ha sido desechado.

«El autobús ha estado rodando hacia el señor Morneau durante semanas. Los participantes del mercado entienden que se ha convertido en un gran problema político», dijo Karl Schamotta, jefe de estrategia de la firma Cambridge Global Payments.

Aun así, Schamotta dijo que sacudir el barco podría aumentar el riesgo de caída del dólar canadiense y de los mercados en general, y lo último que necesita la economía es un gobierno distraído.

Los posibles sustitutos de Morneau serían la viceprimera ministra Chrystia Freeland, el ministro de Relaciones Exteriores Francois-Philippe Champagne y el ministro del Consejo del Tesoro Jean-Yves Duclos, dijo el Globe.

Otra posible elección es Mark Carney, ex jefe del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, dijo el periódico. No tiene un escaño en el Parlamento y la tradición dicta que tendría que ser un legislador antes de ser nombrado ministro de gobierno.

Fuentes: Reuters / CBC / Canadian Press / RCI