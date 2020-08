Coronavirus: pandemia alienta la vacunación contra la gripe

La pandemia de coronavirus parece haber alertado alentado a muchas personas a reconocer la importancia de la vacunación preventiva, para contener algunas enfermedades.

Eso, a pesar de las corrientes de oposición y las teorías conspirativas en torno a la vacuna, en boga en diversas partes del mundo.

En Canadá, un estudio sugiere que los padres son en su mayoría partidarios de hacer vacunar a sus hijos, al tiempo que hay indicios de que este otoño podría registrarse una marca en la vacunación contra la gripe.

Mejor prevenir…

Una investigación internacional, en la que participó Canadá a través de la Universidad de Columbia Británica, sostiene que una mayor proporción de padres tiene la intención de vacunar a sus hijos contra la gripe este año, incluso entre los progenitores que recurrieron a ese procedimiento en años anteriores.

Del total de 2422 casos estudiados, 1314, es decir el 54,2 por ciento de las personas con menores a cargo, sostuvo que la vacunación contra la llamada influenza está entre sus planes, lo que representa un incremento de 15,8 por ciento respecto del año anterior.

De los 1459 casos de padres que no hicieron vacunar a sus hijos, 418, es decir el 28,6 por ciento, parece haber cambiado de opinión y adoptará una actitud distinta en el futuro.

Temor y costumbre

La razón en el cambio de comportamiento parece estar dada por los temores, compartidos incluso por muchos funcionarios de los diferentes sistemas de salud alrededor del mundo, en el sentido de que una combinación de la gripe común con el coronavirus, cuya circulación parece aún no estar controlada, pueda crear un cóctel explosivo que ponga en peligro la salud de los menores y del conjunto de la sociedad.

En general, resultó más probable que los padres consideren vacunar a sus hijos si les preocupaba que el niño pueda contraer el COVID-19, si el menor está habitualmente al día con las distintas vacunas aconsejadas según su edad y si el padre fue inoculado contra la gripe el año anterior.

Dicho en otras palabras, “los cambios en la percepción del riesgo debido a la COVID-19, y la vacunación previa, pueden servir para influir en la toma de decisiones entre los adultos en relación con la vacunación contra la gripe en la próxima temporada. Con el fin de promover la vacunación contra la gripe entre los niños, los programas de salud pública pueden aprovechar esta información”, sostiene el estudio en sus conclusiones.

Los autores de la investigación recuerdan que la gripe estacional constituye un problema mayor de salud pública, que cada año provoca miles de muertes, entre los que se cuentan los decesos de niños. Esta situación se produce a pesar de que la mayoría de las naciones cuenta desde hace años con una vacuna contra la gripe, como un mecanismo simple y eficaz para inmunizar a las personas contra ese mal.

Las autoridades sanitarias mundiales han recomendado numerosas estrategias para reducir la expansión del Covid-19, tales como el distanciamiento social y el uso de mascarillas o tapabocas, pero el éxito de estas medidas no está asegurado.

Al mismo tiempo, las vacunas son “más eficaces a la hora de proveer protección” contra las enfermedades, y el coronavirus no escapa a esa lógica, aunque todavía resta por verificar la eficacia de los más de 100 proyectos en marcha en todo el mundo para desarrollar la vacuna contra ese mal.

El estudio fue llevado a cabo por científicos de Canadá, Estados Unidos, diversos países de Europa y Japón y abarcó un total de 2785 casos, aunque algunos fueron luego descartados de los resultados finales por diversos motivos.

El trabajo final, que se basó en 2422 casos, comprendió 97 por ciento de las respuestas por parte de los padres de los menores, mientras que el 3 por ciento restante incluyó a otros adultos a cargo de los mismos.

Mientras que el 54,3 por ciento de las respuestas fueron positivas respecto a la intención de vacunar a los niños contra la influenza, sólo el 1,7 por ciento no declaró con claridad su opinión. De las 1459 personas que no vacunaron a sus hijos contra la gripe el último año, 418 (28,6%) indicaron que planean vacunar la próxima temporada, 1025 (70,3%) no se vacunaron el año pasado y no lo harán este año, y 16 (1,1%) se abstuvieron de responder. Sólo 38 personas (1,6%) que vacunaron a su hijo el año pasado, no piensan hacerlo en el futuro.

Recomendación de expertos

La Sociedad Canadiense de Pediatría alienta la vacunación anual contra la gripe para todos los niños a partir de los 6 meses de edad.

La recomendación se hace extensiva a todas las personas que se encuentran en riesgo de salud, así como al personal sanitario que está en contacto frecuente con pacientes.

Todo niño menor de 5 años de edad es considerado en alto riesgo de infección y, al mismo tiempo, es un transmisor eficaz de la enfermedad.

La entidad recomienda la vacunación contra la gripe para una larga lista de casos que incluye: Todos los niños de 6 a 59 meses de edad. Todos los niños a partir de 6 meses de edad, adolescentes y adultos con condiciones de salud crónicas. Trastornos cardíacos o pulmonares, incluyendo asma. La diabetes y otras enfermedades metabólicas. Cáncer y otras condiciones inmunológicas comprometidas. Enfermedad renal. Anemia o hemoglobinopatía. Obesidad mórbida. Todos los residentes de los centros de atención crónica. Todas las mujeres embarazadas. Todos los adultos de 65 años de edad o mayores.

El listado completo puede consultarse en el sitio de la SCP.

Fuentes; Universidad de Columbia Británica / Diario de Pediatría / Sociedad Canadiense de Pediatría.