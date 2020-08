Pandemia y Cine: Festival Latinoamericano de Vancouver 2020 en Línea

El 27 de agosto comenzará una nueva edición del tradicional Festival de Cine Latinoamericano de Vancouver, que en esta ocasión tendrá características peculiares.

La 18 octava edición del evento se llevará a cabo bajo el signo de la pandemia de coronavirus, que ha trastocado la vida del planeta en su conjunto.

El festival no podía ser una excepción, pero lejos de dejarse amedrentar, sus responsables buscaron la forma de cumplir con esta cita anual con el cine y su público y, valiéndose de las tecnologías a su disposición, decidieron que la edición 2020 del Vancouver Latin American Film Festival se lleve a cabo íntegramente en línea.

Con una edición más reducida en cuanto al número de eventos y la imposibilidad de contar con los tradicionales invitados internacionales, la calidad del encuentro sigue intacta.

En esta ocasión, Jorge Lozano, un cineasta colombiano candiense radicado en Toronto será el homenajeado principal, tras haber recibido el premio de la gobernadora general de Canadá por su contribución a las artes.

Desde luego, habrá filmes de toda América Latina y de cineastas canadienses de raíces latinoamericanas, como así también de Estados Unidos.

Una sección estará reservada a los nuevos realizadores, mostrando el talento que surge sin pausa en el mundo del “séptimo arte”, también habrá un capítulo dedicado al llamado “cine de compromiso político” y desde luego también la producción de cortometrajes, el cine indígena y mucho más.

Como nos cuenta Christian Sida-Valenzuela, director del festival, este año, con todas sus particularidades, debido a la pandemia, les dió a él y sus colaboradores la ocasión de poder llevar a cabo un proceso de selección de las obras que forman parte de la muestra que, aún sin los nombres de las grandes estrellas del cine latinoamericano, se ajusta a un criterio de calidad que los deja totalmente satisfechos.

Y, el dato más sobresaliente en esta ocasión es que el festival estará disponible no sólo para quienes se encuentren presentes en Vancouver entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre, sino que será accesible en línea en todo Canadá.

La programación completa y los billetes y pases para la muestra están disponibles en la página del festival.

Christian Sida-Valenzuela nos brinda más detalles, en la siguiente entrevista.

Este año, debido a la pandemia, el festival se lleva a cabo en línea. ¿Cómo será el funcionamiento?

Hay una plataforma que ya han usado festivales como Hot Docs en Toronto y Docs en Vancouver, que se llama CineSens, que permite hacer la transmisión en línea de manera muy adecuada para la gente que busca festivales de cine y también para nosotros. Para los festivales de cine es la forma de transmitir más profesional, de mejor calidad. Y también los cineastas se han podido adaptar fácilmente. La tecnología ya estaba muy avanzada para todo esto del “streaming”. La diferencia es que ahora todo se ha puesto al alcance de todos; más bien, todos hemos utilizado esto que ya estaba y parece que se va a quedar. Además, el festival sólo tendrá siete películas, sólo siete eventos en la cinemateca local. La Casa del Festival y todo el festival entero estará en línea en todo Canadá, pero este festival de 2020 es una tercera parte de lo que un festival nuestro normalmente sería. Si habitualmente tenemos más o menos 60 programas, este año tendremos aproximadamente 25.

Además de la no concurrencia física el público ¿qué otras limitaciones, si es que las hubo, impuso la cuarentena en la organización del festival?

Bueno Canadá está cerrado para viajeros no esenciales de fuera del país, así que bueno este año no habrá invitados. Esa fue una de las limitaciones que hemos tenido además de que no sabíamos si iba a suceder el festival o no. Todos estamos trabados en la pandemia, de modo que no sabíamos lo que iba a pasar… Sobre todo, ha sido la sorpresa… Todos en el festival sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y al hacerlo más pequeño en realidad fue un poco más fácil, pero lo que sí la sorpresa de que tuvo que ser así. Igual, creo que lo hemos hecho muy bien en este modelo híbrido. Somos el primer festival en Columbia Británica que regresa parcialmente a las salas, así que seremos un ejemplo para otros festivales.

¿Con qué se encontrará el público en esta edición 2020?

Como decía en la primera pregunta, el festival se redujo a una tercera parte de lo que normalmente es, pero esto, al contrario de lo que se podría pensar, nos dio la posibilidad de tener una curaduría más rigurosa y pienso que esta programación me gusta mucho, porque no tuvimos que buscar películas con personajes como Ricardo Darín o Gael Garcia Bernal, para que llenen las salas. Este año, realmente, la cinemateca va a estar solo abierta en una tercera parte de su capacidad de foro, entonces no buscamos llenar las salas con estas películas, que ya son muy conocidas y que a lo mejor no tienen pues, no sé si tanto valor artístico. Pero ahora sí hicimos una selección mucho más como la quisiéramos hacer cada año, sin estar tan centrados en el mercado, digámoslo de ese modo. Así que, es una programación que a mí personalmente me gusta mucho y espero que la gente en todo Canadá tenga la oportunidad de ver cine latinoamericano 2020 en este 2020 latinoamericano… Es muy difícil ver una película ecuatoriana, boliviana o argentina del año en curso en este momento en Canadá. Así que bueno, esta es la oportunidad de verla en todo el país.

El cineasta Jorge Lozano es una de las figuras centrales de esta edición del festival. ¿Qué nos puedes decir sobre él?

Jorge Lozano es un director colombo-canadiense, afincado en Toronto hace mucho tiempo, que llegó a Canadá a principios de los años ‘70… Es un cineasta muy prolífico de cine experimental, fundador del mítico festival de cine experimental latinoamericano en Toronto Alucine y este año, el Consejo Canadiense para las Artes le otorgó el premio de la gobernadora general, por su contribución como cineasta en las artes visuales. Por eso fue que decidimos hacerle un homenaje a Jorge Lozano, quien además, con Alexandra Gelis, otra cineasta colombiana afincada en Toronto, serán nuestros dos invitados especiales.

Hablamos de limitaciones, pero el hecho de llevar a cabo el festival en línea también abre la posibilidad de llegar a un público más extenso que el que se encuentra en Vancouver ¿no es así?

Sí, exactamente. El hashtag del festival es #vlaffacrosscanada, hemos hechos sobre todo promoción en Victoria, la tercera ciudad más grande y la capital de Columbia Británica, y además de la publicidad hemos vendido allí muchos boletos, también hemos hecho publicidad por Toronto y Montreal, pero primero queremos enfocarnos en sacar el festival de Vancouver aquí en la provincia y esperamos que en el otoño se conozca más el evento. Pero sí, está situación se presenta como algo muy interesante, que nunca antes lo habíamos visionado, pero ahora con esto de la pandemia, la exposición que va a tener el festival en todo Canadá se nos hace muy interesante.

¿Qué ha significado para ti, cómo organizador de esta muestra ya tradicional, preparar esta edición bajo el signo de la pandemia?

Nada distinto realmente, porque pasan tantas cosas que nos estresan, que el festival es una cosa menor en estos tiempos… Simplemente fue la sorpresa de cómo hacerlo, de aprender… Pero ya otros festivales lo han hecho… Y la verdad que el festival es una cosa menor en medio de tanta locura. Más allá de todo, esperamos que a corto plazo la vida retorne a carriles más normales. La puesta en línea de parte o de todo el contenido es una idea que te atrae para el futuro… Sí, definitivamente la idea es llevar el festival, los siguientes años, a todo Canadá, al menos de manera virtual… Se nos hace muy interesante y creo que lo vamos a seguir haciendo. Como dato destacable, puedo decir que hemos vendido más del doble de pases que hubiéramos vendido en una edición normal del festival. Son pases para ver las películas de manera virtual y eso nos tiene muy contentos realmente, porque la posibilidad en Canadá de tener dinero para apoyar a las artes, en en tiempos de pandemia, es algo que hay que remarcar…