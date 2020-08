La industria de la restauración canadiense al borde de la quiebra

Los canadienses, y en particular los quebequenses gozan de fama por su oferta gastronómica, su cocina internacional y sus restaurantes famosos. Lo dicen los turistas y también los críticos en revistas especializadas. Pero esa industria de alimentación y de alojamiento está en franco retroceso debido a la pandemia. Los canadienses evitan hoy los restaurantes y los turistas no llegan a los hoteles. Las cifras de pérdidas que enfrentan los propietarios no ceden terreno a pesar de la apertura de los restaurantes el pasado mes de junio decretada por el gobierno de Quebec. Si no hay cambios, la tendencia al cierre de sus negocios se elevará más para fin de año.

Una Encuesta de Condiciones Comerciales Canadienses (CBSC), realizada por la Oficina de Estadística Canadá con el apoyo de la Cámara de Comercio de Canadá, determinó que el 29% de las empresas de servicios de alojamiento y alimentación no pueden funcionar correctamente con las medidas de distanciamiento social existentes. Otro 31% sólo podrá permanecer operativo durante un máximo de 90 días con estas mismas medidas. En otras palabras, hasta el 60% de la industria podría quebrar en tres meses.

-Cámara de Comercio

La pandemia de COVID-19 significó un golpe fatal para la industria de los restaurantes y los servicios de comida. Restaurantes Canadá indica que la industria sufrió la pérdida de unos 800.000 puestos de trabajo, es decir, dos tercios de la fuerza de trabajo.

A la falta de clientes, se agregan los costos de los alquileres comerciales que en algunos lugares de Toronto y Vancouver pueden superar los 10.000 dólares al mes.

Y la caída del turismo debido a la pandemia y la reducción de la capacidad de los establecimientos para respetar el distanciamiento físico, tienen también consecuencias financieras importantes para toda la industria.

Una encuesta de Estadísticas Canadá publicada a finales de julio, titulada «Cambios esperados en los hábitos de consumo durante el período de recuperación» de la pandemia abordó el tema de los restaurantes.

Según el estudio, el artículo que tenía la “mayor proporción de canadienses que indicaron que esperaban gastar menos en comparación con antes de la pandemia fue comer en un restaurante. Un 51% dijo que cortaría ese gasto”.

Restaurantes Canadá, que monitorear de cerca los desarrollos relacionados con COVID-19, recibe de Ottawa los subsidios salariales y los préstamos de emergencia a las empresas, pero teme que la caída de la industria sea inevitable a menos que la ayuda se acreciente. La crisis de salud no ha terminado. Y Restaurants Canada cree que el programa de subsidios salariales debería extenderse hasta los primeros meses de 2021.

«Como co-presidente del Comité Nacional de Servicios Alimentarios de la Cámara, nos unimos para hacer oír nuestra voz sobre la amenaza inminente del cierre generalizado de restaurantes. Esto no sólo tendría efectos desastrosos en los empleos, sino en todos los sectores que apoyan las operaciones de los restaurantes, incluidos los distribuidores de alimentos y bebidas y otras empresas de la cadena de suministro, hasta los agricultores canadienses. «

– David Lefebvre vicepresidente, Federal y de Quebec, Restaurantes de Canadá.

La creatividad que abre otras puertas

Benjamin Leblanc-Beaudoin es un chef y propietario del albergue B&B Iron Kettle en Comber, en Ontario. Le dijo a Radio Canadá que el verano se anunciaba muy auspicioso para su negocio debido a las bodas y diversos eventos que atraen a turistas durante la temporada.

Pero todo se derrumbó con la pandemia.

Tuvo que cerrar su restaurante a finales de marzo lo que se tradujo en una pérdida inmediata de 28.000 dólares. Si no logra abrir el negocio las pérdidas sumarán unos 300.000 dólares en los próximos seis meses.

Leblanc-Beaudoin no está acostumbrado a quedarse con los brazos quietos. Hoy se recicló en panadero. Una reorientación que califica de exitosa, dirigida al consumo local, ya que su albergue suele atraer principalmente a clientes de fuera de la región.

Leblanc-Beaudoin dice que continuará con su panadería, incluso después de que haya pasado la pandemia.

La industria de la restauración al borde de la quiebra

A raíz de la situación, 15 empresas del sector de servicios alimentarios, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Canadá, se unieron para pedir a los gobiernos federal y provinciales que les ayuden a hacer frente a los desafíos específicos que enfrenta su industria durante la pandemia. De lo contrario, dicen, el 60% de los propietarios podrían colgar sus delantales permanentemente.

Para tratar de revertir esa situación han lanzado una campaña llamada Nuestros Restaurantes.

Cuando Covid fue declarada pandemia, un 83% de los negocios de servicios de alojamiento y comida cerraron temporalmente y dos tercios se vieron obligados a despedir a algunos empleados. Un cuarto de esos negocios despidió a todo su personal. Según Restaurantes Canadá, la industria de la restauración perdió 800.000 puestos de trabajo en abril.

El pasado mes de mayo, por ejemplo, según datos de la Encuesta de Condiciones Comerciales Canadienses (CBSC) de Estadísticas Canadá, hasta el 60% de la industria podría cerrar sus puertas para finales del 2020.

Para Perrin Beatty, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Canadiense, hay una necesidad urgente de actuar inmediatamente a escala nacional.

“La campaña Nuestros Restaurantes pone de relieve la urgente necesidad de que los canadienses se unan para apoyar a estas empresas en tiempos de necesidad.”

– Perrin Beatty

Volviendo a las cifras de la encuesta de Estadísticas Canadá, una proporción del 53,8 por ciento de personas de 35 a 54 años, indicó que gastará menos en restaurantes.

Las razones invocadas para ese cambio cultural fueron de índole financiera y de temor por la salud.

