Científicos ven desventajas en las vacunas rusa y china contra el Covid-19

Las vacunas contra el Covid-19 desarrolladas en Rusia y China comparten una potencial deficiencia: ambas se basan en un virus del resfriado común al que muchas personas han estado expuestas, lo que potencialmente limitaría su eficacia, dicen algunos expertos.

El desarrollo de una vacuna es considerado como paso esencial para poner fin a una pandemia que ha cobrado más de 845.000 vidas en todo el mundo.

La vacuna desarrollada en China por la compañía CanSino Biologics, aprobada para uso militar, es una forma modificada del adenovirus tipo 5, o Ad5. La compañía se encuentra en tratativas para obtener una aprobación de emergencia en varios países antes de completar los ensayos a gran escala, informó el periódico Wall Street Journal la semana pasada.

Una vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú, aprobada en Rusia a principios de este mes a pesar de haberse llevado a cabo pruebas limitadas, se basa en el Ad5 y en un segundo adenovirus menos común.

«El Ad5 me preocupa porque mucha gente tiene inmunidad a ese adenovirus. No estoy segura de cuál es su estrategia… quizá no tenga un 70% de eficacia. Podría tener un 40% de eficacia, y esto es mejor que nada, hasta que aparezca algo más eficaz.»