Eficacia de los corticoides en tratamiento de casos graves de COVID

Los tratamientos con corticoides que se administran a los pacientes con formas graves de COVID-19 reducen el riesgo de muerte en un 20 por ciento, según un análisis de siete ensayos internacionales publicados el miércoles.

Debido a los resultados y datos obtenidos, la Organización Mundial de la Salud recomendó que los médicos administren los medicamentos a los pacientes gravemente enfermos de todo el mundo.

El resumen de pruebas resultante sugirió que los corticosteroides sistémicos probablemente reducen la mortalidad a los 28 días en pacientes con COVID-19 crítico.

Este miércoles se publicaron los resultados de un meta-análisis prospectivo que reunió datos de 7 ensayos clínicos aleatorios que evaluaron la eficacia de los corticosteroides en 1703 pacientes en estado crítico con COVID-19. Los ensayos se llevaron a cabo en 12 países desde el 26 de febrero de 2020 hasta el 9 de junio de 2020, y la fecha de seguimiento final fue el 6 de julio de 2020.

En este meta-análisis prospectivo de ensayos clínicos de pacientes en estado crítico con COVID-19, la administración de corticosteroides sistémicos, se asoció con una menor mortalidad por todas las causas durante 28 días.

El estudio británico

Según los primeros resultados de un gran ensayo clínico anunciado en junio un fármaco esteroide, la dexametasona, reduce la mortalidad en un tercio en los pacientes más gravemente afectados por el VIDOC-19,

Para la investigación se eligió al azar a 2.104 pacientes para recibir la droga y se comparó su respuesta con la de otros 4.321 pacientes que recibieron sólo atención estándar.

La dexametasona, que se administró por vía oral o intravenosa redujo el número de muertes en un 35% en los pacientes que estaban con respiradores y en un 20% en los pacientes que sólo necesitaban oxígeno suplementario.

El análisis incluyó ensayos separados de hidrocortisona en dosis bajas, dexametasona y metilprednisolona, tres compuestos glucocorticoides, en pacientes hospitalizados en cuidados intensivos.

Las tasas de supervivencia resultaron en un 68 por ciento después del tratamiento con corticosteroides, en comparación con alrededor del 60 por ciento en ausencia de estos medicamentos, dijeron los autores del análisis.

En aquel entonces, hace poco más de dos meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya calificaba los resultados de avance científico.

“Es una buena noticia y felicito al gobierno del Reino Unido, a la Universidad de Oxford y a los numerosos hospitales y pacientes del Reino Unido que han contribuido a este avance científico que salva vidas», dijo el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Esperamos un análisis completo de los datos en los próximos días”.

Ese día llegó.

OMS da su aprobación

La organización de la salud comenzó a trabajar en su guía en junio, poco después de que la Universidad de Oxford publicara un informe preliminar de sus conclusiones, asociándose con los investigadores de siete ensayos clínicos a fin de llevar a cabo un meta-análisis y proporcionar pruebas adicionales de la manera más expeditiva, dijeron los funcionarios de la OMS.

El meta análisis publicado en el Journal of the American Medical Association, refuerza los resultados publicados en junio que hicieron de la dexametasona la primera molécula que demostró su eficacia en la reducción de la mortalidad en pacientes gravemente afectados por el VIDOC-19.

Desde entonces, la dexametasona se ha utilizado ampliamente en las unidades de cuidados intensivos de varios países.

El miércoles 2 de septiembre, el panel decisorio de la OMS dijo que dada la moderada certeza de que hay pruebas de una importante reducción en el riesgo de muerte, “llegó a la conclusión de que todos o casi todos los pacientes plenamente informados en estado grave o crítico por COVID-19 podrán elegir el tratamiento sistémico con corticoides”.

Por el contrario, el panel se mostró muy prudente en cuanto a la administración del medicamento a enfermos leves del nuevo coronavirus.

Concluyó que los pacientes plenamente informados “con COVID-19 no graves en su mayoría elegirían no recibir este tratamiento con corticoides, dado que los datos actuales indican que no es probable que obtengan un beneficio y puede incluso derivar en un daño”.

Uno de los países participantes del meta análisis publicado hoy fue Brasil. Que analizó a pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda y que llevo a cabo una comparación con y sin dexametasona.

En este ensayo clínico aleatorio que incluyó a 299 pacientes, “el número de días con vida y sin ventilación mecánica durante los primeros 28 días fue significativamente mayor entre los pacientes tratados con dexametasona más la atención estándar en comparación con la atención estándar sola (6,6 días frente a 4,0 días)” dice su investigación.

