Un artículo en The Guardian escrito por un robot «¿Ya estás asustado, humano?»

Podemos llegar a hacernos una idea, pero sin ninguna certeza, de cómo será el futuro, con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA). El fantasma de la pérdida masiva de empleos siempre ronda en nuestras mentes, mientras pasa el tiempo y la tecnología se afianza. Lo que sí es un hecho es que la IA y los algoritmos de aprendizaje automático ocuparán un lugar importante en nuestro futuro. Según informa el servicio en francés de Radio-Canada, un artículo, “supuestamente” escrito de pies a cabeza por un algoritmo de IA fue publicado por el diario “The Guardian”. El título de dicho artículo es básicamente alarmista o al menos intenta serlo y reza: “Un robot escribió todo este artículo. ¿Ya estás asustado, humano?”. Según la introducción de dicho texto, se le pidió a un novedoso y poderoso generador de lenguaje “OpenIA”, conocido popularmente como GPT-3 que escribiera un ensayo para ese diario, desde cero, con ciertos parámetros dictados por la editorial del periódico sobre el tema “Convencer a los humanos de que los robots vienen en paz”.

Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén asegura en su libro “21 lecciones para el siglo XXI” que los humanos tenemos dos tipos de capacidades: la física y la cognitiva. Según Harari, en el pasado, las máquinas competían con la humanidad en el campo físico mientras los humanos tenían una ventaja importante en cuanto a la cognición. El historiador manifiesta en un pasaje de su libro que con el desarrollo de los algoritmos de aprendizaje automático, la IA está ahora comenzando a superar a los humanos, sobre todo en lo que concierne a las emociones humanas. Y la capacidad de este robot, el GPT-3 es una demostración de este avance pues, el texto escrito por la máquina, asegura estar usando solo el 0.12% de su capacidad cognitiva.

En realidad, si uno se adentra en el texto publicado por “The Guardian” podrá vislumbrar en una nota del editor al final del texto que el algoritmo tuvo mucha ayuda humana. El periódico en cuestión, instruyó con ciertas directrices a GPT-3 para escribir un artículo de opinión de aproximadamente 500 palabras, manteniendo un lenguaje simple y conciso. A ciencia cierta, el algoritmo produjo en total ocho ensayos separados, que el periódico, con ayuda de sus periodistas y editores luego editó y unió, según informa un artículo publicado en la revista en línea “thenextweb.com”. Este proceder demuestra entonces que en realidad GPT-3, si bien hizo un trabajo que podría sembrar cierto “susto” como preguntaba su título, no dio un producto completo terminado sino que el periódico se basó en su “material humano” para finalizar el artículo en cuestión. “The Guardian” todavía no desveló ni publicó los ocho ensayos preliminares completos realizados enteramente por el algoritmo robótico.

Matthieu Dugal, presentador de la emisión “Moteur de recherche”, de la cadena Ici Radio-Canada Première, explicó que el producto final fue el resultado de la multitud de textos estudiados y analizados por el robot con más de 175 mil millones de variables. El algoritmo aprendió a cotejar probabilidades y de esta manera fue creando el texto; por ejemplo, si uno pone la frase “Hago yoga”, el algoritmo podría agregar “Eso libera mi mente” gracias a lo aprendido y evaluado en los textos que contenían ese tópico.

Varios expertos en IA expresaron que en realidad el resultado final podría no ser exactamente lo que fue publicado en el periódico. En otros casos, los apasionados de esta ciencia señalaron que en realidad dicho algoritmo no “está pensando” sino que está reproduciendo la estructura del lenguaje que le fue dado para estudiar y que aprendió a través del barrido de textos en Internet. Los más extremos opinaron que en realidad no se trata de cognición sino más bien de generación de texto por asociación, y que luego tuvieron que pulir para que fuera apto para la publicación.