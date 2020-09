La telemedicina llegó a Canadá para quedarse

Los canadienses adoptaron rápidamente la utilización de la medicina virtual para acceder a sus citas con los médicos debido a COVID-19 que impulsó esa tendencia considerada hasta no hace mucho tiempo como futurista. Llegó para quedarse para alivio de los pacientes y médicos. Pero defensores de los pacientes también ponen de relieve algunos problemas y dicen que hay que encontrar soluciones para impedir una medicina a dos velocidades.

Según una encuesta de Abacus Data con 1.800 canadienses solicitada por la Asociación Médica Canadiense (CMA) y publicada en junio, un 47% de los canadienses han utilizado la «atención virtual» como llamadas, correo electrónico, textos o video durante la pandemia para consultas médicas. De ellos, el 91% dijo estar muy satisfecho con la experiencia.

«Los canadienses se vieron obligados a distanciarse físicamente, a aislarse, a quedarse en casa», dijo el presidente de la CMA, el Dr. Sandy Buchman al radiodifusor público CBC, en referencia a las restricciones que impuso la pandemia.

Pero la atención virtual aumentó y la CMA está de acuerdo en que es necesario ampliarla.

Muchos pacientes aprecian la reducción del riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas en las salas de espera o en los hospitales, la facilidad de acceso a un médico en zonas remotas y la posibilidad de obtener una consulta a menudo urgente con mayor rapidez.

Sin embargo, los defensores de los pacientes empiezan a encontrar que ese sistema no responde a las expectativas de todos. Dice que surgen problemas de accesibilidad para los ancianos, las personas con discapacidad y otras comunidades marginadas.

Tampoco se sabe todavía si las personas que no tuvieron acceso a la atención de la salud de manera virtual durante la COVID-19 era porque no lo necesitaban o porque o no sabían cómo hacerlo.

Esta semana, la Dra. Samantha Hill, presidenta de la Asociación Médica de Ontario, reconoció que este cambio necesita ser discutido, que habrá «trabajar en el sistema» para evitar desarrollar una medicina de dos niveles. Al mismo tiempo, no cree que haya un regreso al tiempo anterior a la pandemia ahora que la transición está en marcha.

Antes de que se declarara la pandemia, alrededor del 4% de las visitas de atención primaria en el Canadá se hacían virtualmente, por teléfono, vídeo, texto según Canada Health Infoway.

La Dra. Hill le dijo a la agencia La presse canadienne que los médicos de Ontario han estado presionando durante años por un mayor acceso a la telemedicina, pero que esa tendencia no gozaba de la simpatía gubernamental. Otro problema era que el sistema de salud no contaba con el equipo necesario para permitir a los pacientes acceder a la atención en línea o por teléfono, dijo.

Y el programa de Medicare de Ontario ni siquiera permitía que los médicos cobraran por la mayoría de las consultas virtuales. Eso ya cambió.

El presidente de la CMA, Dr. Sandy Buchman, que además es médico de cuidados paliativos para personas sin hogar en la ciudad de Toronto, pidió al gobierno que se mejore el acceso al teléfono móvil y al servicio de Internet de alta velocidad en las comunidades rurales, remotas e indígenas del país.

La presse canadienne-CBC-RCI