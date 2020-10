Canadá suspende venta de tecnología militar a Turquía

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau ha decidido suspender la exportación de tecnología de aviones no tripulados a Turquía. Esto mientras son investigadas las alegaciones de que esos equipos fueron utilizados por las fuerzas azeríes que participan en los combates con Armenia, informó este lunes un alto funcionario del gobierno canadiense.

El organismo de la sociedad civil canadiense, Project Ploughshares, que vigila el comercio de las armas fabricadas en Canadá, dice que el video de los ataques aéreos lanzado por Azerbaiyán muestra que los aviones no tripulados, o drones, habían sido equipados con sistemas de imagen y de puntería fabricados por la empresa L3Harris Wescam, una subsidiaria en Burlington, Ontario de la transnacional estadounidense L3Harris Technologies Inc., considerada como el sexto mayor contratista de defensa del mundo.

Este fabricante de armas se especializa en la producción de equipos de vigilancia, armamento de microondas y equipos de guerra electrónica.

«De acuerdo con el sólido régimen de control de las exportaciones de Canadá y debido a las hostilidades en curso, he suspendido los permisos de exportación hacia Turquía, a fin de dar tiempo para evaluar la situación», dijo este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, François-Philippe Champagne.

El periódico canadiense de circulación nacional The Globe and Mail dijo que L3Harris Wescam había recibido este año el permiso para enviar siete sistemas al fabricante turco de aviones no tripulados Baykar.

Turquía es un aliado clave de Azerbaiyán, cuyas fuerzas se encuentran combatiendo desde el 27 de septiembre contra los armenios por el control del controvertido enclave de Nagorno-Karabaj.

Por otra parte, el primer ministro Justin Trudeau dijo que había pedido a Champagne que viaje a Europa «para discutir con nuestros aliados los acontecimientos en Europa del Este y el Cáucaso, en particular en Nagorno-Karabaj».

Además de suspender la exportación de esa tecnología militar a Turquía, François-Philippe Champagne había ordenado una investigación de la situación la semana pasada.

Estas medidas se producen en respuesta a los llamados de organismos de vigilancia de las exportaciones de armas, de los armenios canadienses y los neodemócratas en el Parlamento federal que pidieron la suspensión de la exportación de un detector de objetivos fabricado por una compañía de Burlington, Ontario, que supuestamente es utilizado por los drones turcos en el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán en torno al control del territorios de Nagorno-Karabaj.

Turquía es un aliado canadiense en el seno de la OTAN. Ankara ha sido acusada de participar en el nuevo conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán en una región disputada del Cáucaso.

Canadá y Gran Bretaña pidieron a Azerbaiyán y Armenia que resuelvan sus diferencias mediante negociaciones ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Según la organización Projet Ploughshares, Turquía ha estado usando los sensores fabricados en Canadá desde 2017 cuando su ejército combatía una insurgencia en el sureste de Turquía y durante su participación en operaciones militares en Siria, Irak y Libia.

El Comité Nacional Armenio de Canadá pidió al gobierno de Canadá «que condene la agresión descarada» de Azerbaiyán y que detenga inmediatamente las exportaciones de armas a Turquía.

Por su lado, el diputado de la oposición Jack Harris, crítico neodemócrata en materia de relaciones exteriores, instó al gobierno liberal a que «se mire al espejo» para asegurarse de que no está siendo cómplice de abusos de los derechos humanos al no regular adecuadamente sus exportaciones de armas a Turquía.

Reaccionando a esta suspensión de las exportaciones militares canadienses, Mevlüt Çavuşoğlu, el ministro turco de Relaciones Exteriores dijo que esa decisión refleja una doble moral.

«Turquía espera que Canadá lleve adelante una política libre de dobles raseros y que actúe sin dejarse influenciar por quienes se oponen a Turquía», dijo el ministerio en un comunicado.

«No existe una justificación para bloquear las exportaciones de equipos de defensa a un aliado de la OTAN mientras [que al mismo tiempo] Canadá no ve ningún daño en la exportación de armas a los países involucrados militarmente en la crisis de Yemen», hizo saber el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía.

Fuentes: Reuters / CBC / Canadian Press / RCI