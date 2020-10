Twitter y FB acusados de censura: ¿Fake News o manipulación?

Desde el nacimiento de las redes sociales, la comunicación ha cambiado rotundamente. Es un hecho que las noticias falsas y las teorías conspirativas han inundado las redes a tal punto que es muy difícil saber en realidad que es verídico y que no. Y este tipo de contenidos periodísticos, difíciles de corroborar, suelen inundar las redes en época de elecciones. En este caso, la “Agencia France-Press” informó que Twitter y Facebook bloquearon un contenido de “New York Post” en el que se exponían supuestos tratos corruptos del candidato del partido demócrata, Joe Biden. El bloqueo se produjo, según informaciones de Twitter, porque el periódico dijo que había obtenido la información a partir de una computadora abandonada y las políticas de esta red social prohíben “distribuir directamente el contenido que haya sido obtenido por medio de piratería informática o que contenga información privada.

Según se informó, este artículo estaba basado en correos electrónicos y diversos materiales encontrados en un ordenador que “supuestamente” pertenecía al hijo del candidato, Hunter Biden. Las fuentes informaron que dicho material había sido facilitado al diario de Nueva York por el ex alcalde de esa ciudad, abogado e íntimo amigo del presidente Trump, Rudy Giuliani. Esta información, hizo levantar sospechas de varios periodistas y sobre todo de las redes sociales sobre la imparcialidad, objetividad y fiabilidad de dichas informaciones, pues Giuliani es conocido por ser parte del círculo íntimo de Donald Trump. En el 2019, habían comenzado las investigaciones en torno a la presión ejercida por Giuliani a Ucrania (supervisada por Trump), lo que llevó a la Cámara de Representantes de EE.UU a someter a juicio político al presidente estadounidense acusado de utilizar su poder para presionar a ese país para encontrar información que podría perjudicar a su contendiente en vista de las próximas elecciones. Andy Stone, un ejecutivo de Facebook fue uno de los que cuestionó la veracidad de los correos electrónicos que fueron usados como fuente y anunció que procederían a una verificación general de la información dada por el diario. A la espera de los resultados de la investigación, Stone anunció que la visibilidad de ese artículo se vería reducida en la plataforma.

Más tarde, luego de la indignación y la lluvia de acusaciones contra las redes por parte del presidente Trump y su entorno por este acto de “censura”, Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter, lanzó una autocrítica aceptando que la comunicación sobre las acciones tomadas hacia el artículo en cuestión, no fueron muy buenas. Dorsey expresó que “bloquear el intercambio de enlaces a través de tweets y mensajes privados sin un contexto explicativo sobre las razones del bloqueo es inaceptable”.

En un espacio editorial, el New York Post denunció oficialmente la censura aplicada por Facebook y Twitter. Según el periódico, censurar primero y hacer preguntas después es una actitud indignante de las plataformas más poderosas de Estados Unidos, acusando a estas redes sociales de convertirse en una máquina de propaganda, y todo esto a sólo unas semanas de las elecciones presidenciales.

El controvertido artículo presentó información sobre un correo electrónico del mes de abril del 2015. Este mensaje contenía «aparentemente» un agradecimiento de un asesor de una empresa ucraniana a Hunter Biden por invitarlo a reunirse con Joe Biden en Washington. Hasta el momento no hay ninguna evidencia que una reunión de estas características se haya concretado, y los asesores del candidato demócrata, habiendo revisado la agenda de oficial de Biden, sostienen que no hubo ninguna reunión, al contrario de lo que asegura el New York Post.

Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, aseguró innumerables veces que las redes sociales no deberían ser los árbitros de la verdad, puntualmente en relación a los alcances de los comentarios políticos compartidos en la plataforma.

En este océano de noticias y supuestas verdades que nos toca en suerte, muchas veces difícil de corroborar, donde las noticias falsas, las campañas de descrédito, de racismo, la manipulación de contenido y las teorías de conspiración son compartidas como pan caliente, es necesario que las redes sociales hagan su mejor esfuerzo para con las informaciones no verificadas, para intentar frenar la infodemia y la infoxicación (neologismo que define el exceso de información), sobre todo en momentos donde se juega la suerte de una de las potencias más grandes del mundo, y por ende, de gran parte del mundo.

Fuentes: AFP, ici.Radio-Canada, The Guardian, BBC, New York Post