Coronavirus: nueva marca de contagios diarios en Canadá

En Canadá el número de casos ha seguido ascendiendo en los últimos días y el lunes se registró uno de los mayores picos de contagios diarios desde comienzos de la pandemia.

Según la actualización de datos oficiales, en las últimas 24 horas se sumaron 4.109 casos en todo el país, con Quebec como la provincia más afectada, con 100.922 trasmisiones y Ontario con 71.224. Más atrás se ubican Alberta con 25.733 contagios y Columbia Británica con 13.371. El resto de las provincias muestra cifras mucho más bajas.

En el caso específico de Quebec, el gobierno local anunció el lunes que extendió durante otras cuatro semanas las restricciones a los desplazamientos en las denominadas zonas rojas, donde se detecta mayor circulación del virus, entre las que se encuentra Montreal, la ciudad más poblada de la provincia.

Las cifras oficiales del gobierno federal, actualizadas el 26 de octubre a las 19, hora de Ottawa, indican que el total de casos a nivel nacional es de 220.213, de los que 25.934 siguen activos, los pacientes recuperados llegan a 184.306 y los decesos a 9.973.

En otro orden, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre los desafíos que enfrenta el combate contra el Covid-19, debido entre otras cuestiones a las posturas negacionistas, que no reconocen la existencia de la pandemia.

El director de emergencias de la entidad, Michael Ryan, sostuvo que la posición de quienes se resisten a acatar los consejos de los especialistas y las autoridades en materia sanitaria son uno de los escollos más graves a la hora de avanzar de manera efectiva contra el virus.

“Nuestro gran desafío es que (…) no todos aceptan que es lo que se debe hacer, porque no creen en la enfermedad, no creen que tenemos una pandemia en nuestra manos ¿Cómo podemos convencer a alguien que haga algo si no cree que hay un problema?”, dijo Ryan durante una conferencia ofrecida por la OMS.

El funcionario remarcó la necesidad de que los gobiernos convenzan a las personas sobre las mejores líneas de acción para luchar contra la pandemia, a través de la información y el apoyo.

Por otro lado, Ryan se refirió al aumento de contagios que se está registrando en diversas partes del mundo y afirmó que no es el momento de pensar en estrategias de mitigación de los casos y que debe buscarse proteger a los más vulnerables, controlando la transmisión a nivel comunitario.

En cuanto a los números globales, que presenta el contador en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, los contagios son 43.561.060 y las muertes 1.160.389.

Los casos en Estados Unidos llegan a 8.704.968, India 7.946.429, Brasil 5.409.854, Rusia 1.537.142, Francia 1.209.651, Argentina 1.102.301, España 1.098.320, Colombia 1.025.052, Reino Unido 897.740, México 895.326 y Perú 888.715.

Las demás naciones que aparecen en el listado registran menos de 800.000 casos.

Respecto a los decesos, Estados Unidos tiene 225.739, Brasil 157.397, India 119.502, México 89.171 y Reino Unido 45.088.

Otras naciones son incluidas por el contador con menos de 40.000 muertos.

Fuentes: Gobierno de Canadá / Universidad Johns Hopkins / Organización Mundial de la Salud.