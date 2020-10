Emotiva jornada de plebiscito para chileno-canadienses de todo el país

Carmen Rodríguez, escritora y periodista

Acabo de votar en el plebiscito: APRUEBO UNA NUEVA CONSTITUCION a través de una CONVENCION CONSTITUCIONAL. ¡Chile despertó y no se volverá a dormir jamás! […] El valiente pueblo de Chile, que hace un año salió a la calle para exigir cambios, pagó con su vida, su mirada, su cuerpo y su bienestar emocional por este nuevo capítulo de la historia del país. Se me hincha el corazón y me duele el corazón pensando en «la primera línea», «Matapacos», los artistas que arriesgaron sus vidas actuando frente a tanques y cañones de agua, los estudiantes de secundaria que iniciaron el movimiento negándose a pagar tarifas de metro más altas; todos y cada uno de los que resistieron la opresión y la represión; que abrieron las grandes avenidas de las que habló Allende en su último discurso; las grandes avenidas hacia una sociedad justa y equitativa.