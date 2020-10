¡Anímese! Una invitación a celebrar el cine de animación canadiense

Año Artista (s) Cortometraje Estatus

1949 Stephen Bosustow The Magic Fluke NOMINADO

1950 Trouble Indemnity NOMINADO

Gerald McBoing-Boing GANADOR

1951 Rooty Toot Toot NOMINADO

1952 Madeline NOMINADO

Pink and Blue Blues NOMINADO

Tom Daly The Romance of Transportation in Canada NOMINADO

1953 Stephen Bosustow Christopher Crumpet NOMINADO

The Tell-Tale Heart NOMINADO

1954 When Magoo Flew GANADOR

1956 Magoo’s Puddle Jumper GANADOR

Gerald McBoing-Boing on Planet Moo NOMINADO

The Jaywalker NOMINADO

1957 Trees and Jamaica Daddy NOMINADO

1963 Gerald Potterton

Tom Daly

Colin Low My Financial Career NOMINADO

1964 National Film Board of Canada Christmas Cracker NOMINADO

1966 Robert Verrall

Wolf Koenig The Drag NOMINADO

1967 What on Earth NOMINADO

1968 Wolf Koenig

Jim Mackay The House That Jack Built NOMINADO

1969 Ryan Larkin Walking NOMINADO

1971 Michael Mills Evolution NOMINADO

Murray Shostak The Selfish Giant NOMINADO

1972 Richard Williams A Christmas Carol GANADOR

1974 René Jodoin Hunger NOMINADO

1975 Bernard Longpré

André Leduc Monsieur Pointu NOMINADO

1976 Caroline Leaf

Guy Glover The Street NOMINADOS

1977 Ishu Patel Bead Game NOMINADO

Co Hoedeman The Sand Castle GANADOR

1978 John Weldon Special Delivery GANADOR

1980 Michael Mills History of the World in Three Minutes Flat NOMINADO

Frédéric Back All Nothing NOMINADO

1981 Crac GANADOR

Janet Perlman The Tender Tale of Cinderella Penguin NOMINADA

1984 Jon Minnis Charade GANADOR

Ishu Patel Paradise NOMINADO

1985 Richard Condie The Big Snit NOMINADO

1987 Frédéric Back The Man Who Planted Trees GANADOR

1988 Cordell Barker The Cat Came Back NOMINADO

1991 Wendy Tilby Strings NOMINADA

Christopher Hinton Blackfly NOMINADO

1993 Frédéric Back

Hubert Tison The Mighty River NOMINADO

1994 David Fine Bob’s Birthday GANADOR

1996 Richard Condie La Salla NOMINADO

1999 Wendy Tilby

Amanda Forbis When the Day Breaks NOMINADAS

Torill Kove My Grandmother Ironed the King’s Shirts NOMINADA

2001 Cordell Barker Strange Invaders NOMINADO

2003 Christopher Hinton Nibbles NOMINADO

2006 Torill Kove The Danish Poet GANADORA

2007 Chris Lavis

Maciek Szczerbowski Madame Tutli-Putli NOMINADO

2011 Wendy Tilby

Amanda Forbis Wild Life NOMINADAS

Patrick Doyon Sunday (Dimanche) NOMINADO

2014 Torill Kove Me and My Moulton NOMINADA

2015 Richard Williams

Imogen Sutton Prologue NOMINADOS

2016 Alan Barillaro Piper GANADOR

Theodore Ushev Blind Vaysha NOMINADO

Robert Valley Pear Cider and Cigarettes NOMINADO

2018 David Fine Animal Behaviour NOMINADO

Alison Snowden NOMINADA

Trevor Jimenez Weekends NOMINADO