Investigan primer caso de variante de gripe porcina en Alberta

Desde el 2005 se han detectado en el mundo solo 27 casos de esta variante de la gripe porcina. Precisamente el número 27 se detectó el mes pasado en Alberta, Canadá, según confirmaron este miércoles las autoridades sanitarias de la provincia.

La información la dieron a conocer la doctora Deena Hinshaw, directora médica de Salud, junto con el jefe veterinario provincial, doctor Keith Lehman, a través de un comunicado de prensa.

“Un caso confirmado de una variante de Influenza A (H1N2)v fue detectado en la región central de Alberta. Actualmente parece ser un caso aislado y no existe un riesgo mayor para los residentes de Alberta en estos momentos. Es el único caso de influenza reportado en Alberta, hasta ahora, durante esta temporada de gripe”, explicaron los expertos.

De acuerdo con lo comunicado por ambos doctores, el paciente -cuya identidad no fue revelada- se presentó en una emergencia de la región para recibir atención médica, pues tenía síntomas parecidos a los de la influenza. “El paciente tenía síntomas leves, le hicieron una prueba y posteriormente se recuperó rápidamente. En este momento no hay evidencia de que el virus se haya expandido más allá”, se lee en el comunicado.

En rueda de prensa, la doctora Hinshaw especificó que el paciente fue sometido a la prueba de la COVID-19 y de la influenza.

En plena investigación

Las autoridades de Salud Pública de Alberta, así como el ministerio de Agricultura y Silvicultura de la provincia, iniciaron una investigación de tal manera de determinar la fuente del virus y verificar que no se ha expandido. El trabajo se realiza de forma conjunta con Servicios de Salud de Alberta, la Agencia de Salud Pública de Canadá y otros organismos del país.

Para ello realizarán pruebas a los residentes de la región central de Alberta si se presentan para hacerse el exámen de la COVID-19 en alguno de los centros de los Servicios de Salud de Alberta. “El test será opcional, pero nos permitirá continuar con nuestro monitoreo en la región”, dijeron a través del comunicado.

En la rueda de prensa, la doctora Hinshaw dijo que la investigación aún no ha terminado y que, por ahora, no hay vínculo con el caso detectado y los mataderos que funcionan en esta región de Alberta.

Casos esporádicos

Las autoridades sanitarias de esta provincia canadiense aseguraron tomar la situación con toda la seriedad que amerita (hay obligaciones internacionales de hacer seguimiento de los casos que se presenten), pero insistieron en hacer saber que en la última década se han presentado solo casos esporádicos de esta variante de la gripe porcina, haciendo referencia a los 27 casos que se han reportado en el mundo desde 2005. El confirmado este miércoles viene a ser el primero en Canadá.

Importante destacar que este tipo de influenza no está vinculado al consumo de alimentos, no se transmite a las personas a través del consumo de cerdo o de productos derivados del cerdo, es decir, no hay riesgo asociado al comer este animal.

“La H1N2 no es una enfermedad vinculada a la comida. No se transmite a las personas a través de la carne de cerdo u otros productos que provienen del cerdo. No hay riesgo asociado con el comer cerdo” Doctores Deena Hinshaw y Keith Lehman

Ambas expertas aseveraron en el comunicado que mantendrán a los residentes de Alberta informados sobre los resultados de la investigación en curso.

Sobre la gripe porcina

En su sitio web, el gobierno de Alberta explica que algunos cerdos que tienen el virus no muestran síntomas, entre los que destacan fiebre, tos, estornudo, dificultad para respirar, ojos inflamados o enrojecidos y pérdida de apetito.

En el caso de que estos síntomas estén presentes en una manada, la recomendación de la provincia es llamar a un veterinario inmediatamente y evitar el contacto con los animales enfermos.

Este tipo de virus no suele transmitirse a los seres humanos, pero puede pasar luego de un contacto directo o indirecto a los cerdos. Los síntomas en los humanos son similares a los de la influenza y quienes contraen el virus generalmente se recuperan en un lapso de 10 días.