Trudeau es presionado a aclarar sus comentarios sobre la libertad de expresión

La decapitación del profesor de historia Samuel Paty, ocurrido el 16 de octubre del en un suburbio de París, tuvo consecuencias para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El 6 de octubre, Samuel Paty había mostrado en clase sobre la libertad de expresión una caricatura del profeta Mahoma, difundida en la publicación satírica Charlie Hebdo.

La publicación inicial de esas caricaturas en 2015 por la revista francesa Charlie Hebdo fue respondida con un ataque terrorista en el que murieron 12 miembros del personal de la revista.

En el transcurso de su detención, el autor del asesinato de Paty, un checheno de 18 años, fue abatido por la policía. Previamente había declarado en las redes sociales que había cometido ese crimen porque el maestro de escuela había ofendido a Mahoma.

Consternado, el presidente francés Emmanuel Macron declaró que ese crimen era un “ataque terrorista islamista” y un atentado a la libertad de expresión.

En Canadá, el primer ministro Trudeau fue criticado la semana pasada por los diputados de la oposición por no condenar inmediatamente ese asesinato.

El viernes 30 de octubre, los periodistas presionaron a Trudeau a que declare su apoyo a la libertad de expresión tras el ataque. Trudeau condenó ese ataque, pero sus comentarios sobre la libertad de expresión causaron agitación entre sus críticos.

En una conferencia de prensa en Ottawa, Trudeau declaró en francés que hay límites razonables a la libertad de expresión.

«La libertad de expresión no es ilimitada. Por ejemplo, no está permitido gritar ‘fuego’ en un cine lleno de gente. En una sociedad respetuosa como la nuestra, todos debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones en los demás. Hay comunidades que experimentan una gran discriminación en Canadá hoy en día. Así que sí, siempre defenderemos la libertad de expresión, pero todos debemos actuar con respeto hacia los demás y no tratar de dañar innecesaria o arbitrariamente a alguien con quien compartimos este planeta y esta sociedad».