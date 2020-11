Sistema electoral canadiense evita dramas al estilo de Estados Unidos

Han transcurrido ya tres días desde que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos y hasta la fecha, la población vive la incertidumbre de no saber quién será el nuevo mandatario. Al mismo tiempo, crece la interrogante de no saber qué es lo que hará el presidente Trump, que no ha dado señales de que reconocería su posible derrota en las urnas.

Mientras Trump declara sin presentar pruebas que hay un fraude electoral cometido en su contra por los demócratas y mientras grupos estadounidenses cuestionan la legitimidad de esas elecciones, dando lugar a un clima de tensión, la Oficina Electoral de Canadá afirmó que el modelo independiente de votación en este país garantiza un sistema electoral libre de interferencias políticas.

En la madrugada del miércoles, el presidente Donald Trump declaró prematuramente su victoria, alegando un amplio fraude electoral. Desde entonces su campaña ha lanzado una serie de desafíos legales para detener el proceso de conteo de votos en varios estados de la Unión. En contraste, el candidato demócrata Joe Biden ha expresado su confianza en que saldrá victorioso y ha hecho un llamado a la paciencia mientras se cuentan los votos.

Natasha Gauthier, portavoz de la Oficina Electoral de Canadá, dijo que tener un organismo nacional, centralizado, para supervisar las elecciones federales ayuda al Canadá a evitar algunos de los polémicos debates sobre el derecho de voto que empañaron la preparación de las elecciones del 3 de noviembre y que condujeron a las posteriores disputas sobre los resultados.

«Al tener un organismo totalmente independiente del gobierno elegido, con un oficial electoral jefe que es nombrado por el Parlamento en su conjunto, somos imparciales en todo lo que hacemos… Estamos alejados de la politización del sistema de votación que vemos en los EE.UU.»

Natasha Gauthier, portavoz de la Oficina Electoral de Canadá.

La Oficina Electoral de Canadá fue creada en 1920 hace un siglo como un organismo independiente y no partidista para administrar las elecciones federales en el sistema parlamentario de Canadá. El jefe de la Oficina Electoral es nombrado mediante votación de los parlamentarios para un mandato no renovable de 10 años. Los funcionarios que trabajan como escrutadores, que son contratados por Elecciones Canadá y que deben ser no partidistas, supervisan la votación en cada una de las 338 circunscripciones electorales de Canadá.

En Estados Unidos, por el contrario, las elecciones son administradas a nivel estatal y no federal. Cada legislatura estatal establece diferentes leyes y normas que determinan el número y la ubicación de los centros de votación, las normas del proceso de registro de votantes, establecen cuáles son los documentos de identificación necesarios para votar y establecen los procesos de aceptación y recuento de los votos enviados por correo y los votos emitidos por las personas ausentes.

Los secretarios de condado, que administran la votación y el recuento de los votos en los más de 3.000 condados de los Estados Unidos, son funcionarios electos en muchos estados.

En el proceso electoral estadounidense, la preparación del día de las elecciones se vio empañada por intensas luchas sobre el derecho a voto cuando los políticos en cada estado se pusieron a definir las reglas para votar en medio de la pandemia del Covid-19.

Con un número de votantes nunca visto que planeaba votar por anticipado o por correo, algunos legisladores republicanos buscaron establecer reglas para limitar la posibilidad de votar con el argumento de querer evitar un fraude electoral. Los críticos respondieron señalando que el verdadero propósito detrás de esas medidas era tratar de suprimir los votos en lugares donde la alta participación beneficiaría a los demócratas.

En este contexto, un número récord de demandas fueron presentadas en las que se impugnaba el plazo de recepción de los votos enviados por correo, los requisitos de embalaje de las boletas y el número de lugares de depósito de los votos permitido en cada condado.

Estas batallas encajan en un patrón histórico familiar, en el que se enfrentan una vez más zonas de población más blanca, más rural y más republicana contra las ciudades, con una población más diversa y de tendencia demócrata.

Gauthier dijo que la existencia de una entidad como la Oficina Electoral de Canadá ayuda a los canadienses a evitar esas peleas al garantizar que las normas relativas a la votación sean uniformes en todo el país. Este organismo federal asesora a los parlamentarios sobre las normas electorales y los parlamentarios las consagran en la Ley de Elecciones de Canadá, dijo Gauthier.

«La forma en que la gente vota, las formas de votar, cómo se les informa para votar, dónde pueden votar, dónde y cómo inscribirse, los documentos de identificación que son aceptados en los lugares de votación, todo esto está prescrito por la ley».

Natasha Gauthier, portavoz de la Oficina Electoral de Canadá.

Gauthier explicó que de esta manera, un canadiense que vota en Iqaluit, en el Ártico canadiense, tendrá la misma experiencia en su lugar de votación que alguien que también vota en el centro de Toronto o Vancouver.

En los dos últimos días, los canadienses utilizaron las redes sociales para expresar su gratitud a la Oficina Electoral de Canadá en respuesta a un mensaje que el organismo envió por Twitter el día de las elecciones en Estados Unidos, invitando a la población a visitar el sitio en internet de esta organización para saber más sobre cómo funciona esta Oficina Electoral.

Gauthier dijo que ese mensaje fue uno de los más exitosos de esta institución en las redes sociales.

Richard Johnston, profesor emérito de ciencias políticas de la Universidad de Columbia Británica, dijo que la creación de una agencia nacional como la Oficina Electoral de Canadá para supervisar la administración de las elecciones presidenciales de EE.UU. aseguraría la uniformidad de las reglas de votación en todo el país y simplificaría el proceso de conteo de los votos. Pero admitió al mismo tiempo que su implementación sería todo un desafío.

«Estados Unidos tendría que comenzar ahora algo que ya habíamos hecho hace un siglo, y lo harían en una escala diez veces mayor que la situación actual en Canadá, así que no sería una tarea sencilla y mi corazonada es que las fuerzas políticas en juego en los EE.UU. se resistirían.»

Richard Johnston, profesor emérito de la Universidad de Columbia Británica.

Kathleen Hale, directora del programa de postgrado en administración electoral de la Universidad de Auburn en Alabama, dijo que cualquier intento de crear una entidad electoral nacional se toparía con problemas legales porque la constitución de los Estados Unidos delega explícitamente la autoridad para administrar las elecciones a los estados.

Por otro lado, tanto Johnston como Hale señalan que hay grandes beneficios en la administración descentralizada de las elecciones.

«La gente que hace este trabajo, la gente que dirige este trabajo, son muchas veces ellos mismos elegidos directamente por el público», dijo Hale. «Así que si no te gusta la forma en que se llevaron a cabo las elecciones en el condado X, Y, Z, la próxima vez que esa persona se presente a elecciones puedes echarla en una votación».

Johnston dijo que un sistema descentralizado es menos propenso a ser controlado por un presidente demasiado insistente, algo que parece especialmente relevante ahora, dados los intentos de Trump de reclamar la victoria antes de que todos los votos hayan sido contados.

«En realidad, es más difícil para una figura autoritaria como Trump empujar todo el sistema en una u otra dirección porque hay muchos focos de resistencia», dijo Johnston.

Mientras tanto, el candidato presidencial demócrata Joe Biden tomó la delantera en Pensilvania y Georgia este viernes, acercándose a la Casa Blanca horas después de que el presidente de EE.UU. Donald Trump afirmó falsamente que los demócratas estaban «tratando de robarle» la elección.

Biden tenía una ventaja de 253 a 214 en la votación del Colegio Electoral que determinará el ganador y estaba a punto de asegurar los 270 votos necesarios en los restantes estados indecisos.

En Pensilvania, que tiene 20 votos electorales, Biden tiene una ventaja de más de 13.000 votos sobre Trump. La comisionada de la ciudad de Filadelfia, Lisa Deeley, dijo que habrá otra actualización de los resultados esta tarde. Deeley también dijo que puede tomar «varios días» completar el informe de los aproximadamente 40.000 votos restantes en esa ciudad.

Fuentes: CBC / K. Harris / Canadian Press / RCI