Falleció Alex Trebek, querido presentador canadiense de “Jeopardy!”

En marzo de 2019, Alex Trebek anunció al mundo que había sido diagnosticado con un cáncer de páncreas en estado 4. En un video dijo que estaba esperando poder ganarle a las bajas probabilidades, estadísticamente hablando, de superar la enfermedad. Trebek no pudo ganarle la batalla al cáncer, pero sí deja un inmenso legado, memorias de felicidad y nostalgia en millones de televidentes, no solo en Norteamérica sino en el mundo entero.

Jeopardy! is saddened to share that Alex Trebek passed away peacefully at home early this morning, surrounded by family and friends. Thank you, Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM

Alex Trebek falleció este domingo 8 de noviembre de 2020. Tenía 80 años. Era el mayor de dos hijos de un inmigrante ucraniano y una canadiense francófona. Considerado como una persona brillante, se graduó en Filosofía en la Universidad de Ottawa en 1961, cuando ya tenía un año en CBC. Comenzaba entonces lo que sería su carrera de por vida.

Su vida de presentador se extendió por más de tres décadas. No sorprende que la muerte del animador haya sido lamentada por personalidades y políticos, incluyendo al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien a través de su cuenta de Twitter se pronunció, asegurando que “hemos perdido un ícono”.

We have lost an icon. Almost every night for more than three decades, Alex Trebek entertained and educated millions around the world, instilling in so many of us a love for trivia. My deepest condolences to his family, friends, and all who are mourning this tremendous loss. pic.twitter.com/XoobAfJwBv

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 8, 2020