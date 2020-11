Quebec presenta proyecto de ley para acceso gratuito a reproducción asistida

Esta semana, el gobierno de Quebec presentó el proyecto de Ley 73, el cual una vez aprobado, dará acceso gratuito a reproducción asistida a las parejas infértiles y a madres solteras.

El proyecto de ley fue presentado el miércoles por el ministro delegado de Salud, Lionel Carmant, y prevé que los tratamientos de reproducción asistida sean incluidos en los servicios cubiertos por el seguro público de la provincia (Régie de l’assurance maladie du Québec – RAMQ).

De acuerdo con el proyecto, los tratamientos gratuitos estarán disponibles para parejas heterosexuales y homosexuales (mujeres) y para mujeres solteras. En el caso de las parejas de mujeres, solo una tendría acceso a la reproducción asistida.

El ministro Carmant explicó que la edad límite será de 41 años, pues las probabilidades de éxito en los tratamientos de fecundación in vitro para mujeres mayores de 41 años son bajas. Esto no quiere decir que las mujeres de 42 años o más no podrán tener el servicio, solo que éste no será gratuito. Se podrá tener acceso a partir de los 18 años.

Según las estimaciones del gobierno, la ley permitiría hacer unos 3500 tratamientos por año, lo que se traduciría en un desembolso de 45 millones de dólares por parte del gobierno, aunque el primer año ese monto podría elevarse hasta $90 millones.

Algo que ya existía

Durante el gobierno de Jean Charest (liberal) los servicios de reproducción asistida estaban cubiertos por el seguro público de la provincia. Pero, en 2015, ese programa fue abolido bajo la administración del entonces primer ministro Philippe Couillard (también liberal), y fue sustituido con créditos fiscales.

La abolición del programa hizo que las aplicaciones para los tratamientos cayeran en 60%, según un reporte de CBC News publicado en julio de 2018. Entonces, doctores entrevistados por Radio-Canada explicaron que muchas parejas desistieron de la idea de tener hijos, pues no tenían los recursos para los tratamientos, generalmente costosos.

“Debido a los costos elevados de los tratamientos de fecundación in vitro, muchas familias no pudieron continuar con su proyecto en los últimos años”. Ministro delegado de Salud de Quebec, Lionel Carmant

El actual gobierno quebequense, liderado por el caquista François Legault, desea ahora que los ciudadanos que quieren ser padres y no pueden tengan nuevamente el acceso gratuito a los tratamiento, con las condiciones expuestas párrafos arriba.

La Asociación de Obstetras y Ginecólogos de Quebec recibió de buena forma la noticia, pues durante los últimos años muchos médicos han observado los impactos del fin de la cobertura de estos tratamientos en los pacientes.

De acuerdo con estadísticas publicadas por Radio-Canada, la tasa de efectividad para estos procedimientos es de 10%, pero puede variar de acuerdo con la edad de la mujer y su condición de salud. Después de los 41 años la tasa de efectividad cae a entre 5 y 10% y, según explicó el gobierno de Legault, es por ello que están considerando esa la edad límite para dar el acceso gratuito.

Si desean leer el proyecto de ley (en francés), pueden hacerlo en este enlace.

Fuentes: gobierno de Quebec, Radio-Canada, CBC News